PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA: LE SCELTE PER STASERA!

Studiando le probabili formazioni Borussia Dortmund Barcellona ci lanciamo verso la partita che vale per il ritorno dei quarti di finale in Champions League 2024-2025: martedì 15 aprile il Dortmund sarà chiamato alla missione impossibile di ribaltare lo 0-4 incassato in terra catalana, che ancora una volta ci ha detto della straordinaria forza di un Barcellona che, anche se magari lontano da quello “illegale” di Pep Guardiola, rimane una grande macchina da gol straordinariamente orchestrata da Hansi Flick. In corsa per il Triplete, il Barcellona deve gestire al Signal Iduna Park: la semifinale è ad un passo, ma attenzione alle brutte sorprese.

Nel corso di questa Champions League il Borussia Dortmund ha già dimostrato di saper segnare: aveva messo dentro sette gol contro il Celtic, certamente avversario diverso, ma anche quella prestazione ci dice di una potenza offensiva che si può sempre rivelare. È fin troppo evidente che il pronostico sulla qualificazione sia sostanzialmente chiuso, ma lo stesso Barcellona ha subito qualche rimonta epocale in epoca recente (Roma e Liverpool) e quindi sa bene di non doversi sedere sugli allori, noi intanto aspettiamo che la partita prenda il via e intanto facciamo qualche rapida considerazione sulle probabili formazioni Borussia Dortmund Real Madrid, con le scelte di campo.

BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA: PRONOSTICO E QUOTE

Partono ancora favoriti i blaugrana in Borussia Dortmund Barcellona, leggiamo che le quote proposte dalla Snai prevedono un valore di 1,80 volte la giocata sul segno 2 per la vittoria degli ospiti, mentre il segno 1 che regola il successo del Borussia Dortmund vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,75 volte quello che avrete messo sul piatto. Infine, per quanto riguarda il pareggio per il quale puntare sul segno X, questo bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 4,10 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA

LE MOSSE DI KOVAC

Nico Kovac pensa alle probabili formazioni Borussia Dortmund Barcellona con un 3-1-4-2: sempre privo di Schlotterbeck e Sabitzer, il tecnico giallonero rispetto al pareggio dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco dovrebbe rimandare in campo Adeyemi, da valutare invece la titolarità di Bynoe-Gittens che, eventualmente, prenderebbe il posto di Svensson, di fatto c’è ben poco da difendere e dunque si andrà presumibilmente con una formazione molto offensiva. Guirassy dovrebbe nuovamente fare coppia con Beier in avanti; spazio poi a Gross e Brandt per quanto riguarda la trequarti.

In mezzo al campo invece avremo un giocatore che farà da schermo a questo reparto avanzato: il ballottaggio è tra Salih Ozcan e Felix Nmecha con il primo che ancora una volta parte favorito, in difesa terzetto formato da Emre Can, Sule e Anton che si prenderà la maglia anche se insidiato da Bensebaini. Come alternativa, il Borussia Dortmund si può disporre con il 4-2-3-1: in questo caso Emre Can può avanzare a centrocampo e sarebbe titolare Ryerson come terzino destro, con Bensebaini che avrebbe la maglia garantita nel suo ruolo naturale di terzino sulla corsia mancina.

FLICK NON SI FIDA

Dopo il 4-0 del Montjuic, Hansi Flick ha esplicitato come la qualificazione per lui sia ancora virtualmente aperta: tradotto, nelle probabili formazioni Borussia Dortmund Barcellona dobbiamo comunque puntare sui calciatori migliori. Dunque Szczesny sarà il portiere, con Cubarsì e Iñigo Martinez (preferito a Ronald Araujo ed Eric Garcia) a fare i centrali di difesa; Koundé è ormai stabilmente diventato un terzino destro, sull’altro versante invece promosso a pieni voti, e non certo da oggi, Alejandro Balde. Per quanto riguarda il centrocampo, Gavi scalpita e potrebbe anche concedere un turno di riposo a Frenkie De Jong, che però rimane in vantaggio.

Quotazioni in ascesa per l’olandese che quindi farà coppia con il ritrovato Pedri; davanti le due frecce Lamine Yamal e Raphinha, con il brasiliano che ha eguagliato la miglior stagione di Leo Messi in Champions League. Ci sarà naturalmente anche Lewandowski, dubbi invece sul trequartista centrale: potrebbe essere ancora Fermin Lopez, in alternativa spazio al già citato Gavi ma sarebbe Pedri ad agire tra le linee, sicuramente Flick ha tante opzioni che gli permetterebbero comunque di mantenere quasi invariata la qualità del suo Barcellona, in ogni caso il grande ex Lewandowski, doppietta all’andata, sarà ancora in campo.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA: IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (3-1-4-2): Kobel; Emre Can, Anton, Sule; Ozcan; Adeyemi, Brandt, Gross, Bynoe-Gittens; Guirassy, Beier. Allenatore: Niko Kovac

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsì, Iñigo Martinez, A. Balde; Pedri, F. De Jong; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick