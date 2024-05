Formazioni Borussia Dortmund Psg/ Quote: Mbappé in copertina (oggi mercoledì 1 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND PSG: CHI SCENDE IN CAMPO PER LA SUPER SFIDA?

Una semifinale forse almeno per metà inattesa, anche se proprio il nome a “sorpresa” aveva vinto il girone che comprendeva entrambe: le probabili formazioni di Borussia Dortmund Psg ci accompagnano verso la sfida al Westfalen Stadion di Dortmund che ci terrà compagnia stasera, mercoledì 1° maggio 2024, per l’andata della semifinale di Champions League. I padroni di casa hanno ben poco da perdere: sicuramente il Borussia Dortmund di mister Edin Terzic è già andato più lontano del previsto, il trionfo contro l’Atletico Madrid è valso l’ingresso tra le migliori quattro squadre d’Europa e adesso si può sognare in grande, sapendo che tutto quanto dovesse ancora arrivare sarebbe tanto di guadagnato (sotto ogni punto di vista) per i gialloneri.

Il Paris Saint Germain invece va ancora una volta all’assalto della Champions League, finora stregata per i transalpini. Gli uomini di Luis Enrique sembravano con l’acqua alla gola contro il Barcellona, poi hanno approfittato della superiorità numerica per ribaltare la situazione e adesso il sorteggio potrebbe dare una mano: guai a sottovalutare chi è arrivato davanti al Psg nella fase a gironi, ma è altrettanto vero che i parigini hanno il dovere di approfittare di una situazione certamente sulla carta più che favorevole per i sogni del Psg. Tutto questo premesso, è facile capire perché adesso sarà prezioso curiosare nelle probabili formazioni di Borussia Dortmund Psg…

QUOTE E PRONOSTICO PER LA SFIDA DI STASERA

Mettiamo solo per qualche istante da parte le notizie sulle probabili formazioni per scoprire quote e pronostico su Borussia Dortmund Psg secondo l’agenzia Snai. Regna l’incertezza sulla partita d’andata, ma potrebbero già essere favoriti gli ospiti: il segno 2 infatti è quotato a 2,40 per una vittoria del Psg, mentre il segno 1 varrebbe 2,75 in caso di successo del Borussia. L’ipotesi più remunerativa sarebbe dio conseguenza il pareggio: il segno X infatti varrebbe 3,65 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND PSG

TERZIC E LE SUE MOSSE

Le assenze sono poche ma pesanti per Edin Terzic, che nelle probabili formazioni di Borussia Dortmund Psg dovrà fare a meno di Bensebaini e Haller; tenuto conto di questo, ecco che i gialloneri tedeschi potrebbero proporci il modulo 4-2-3-1, naturalmente con poche sorprese circa gli interpreti, considerata l’importanza della partita: il portiere Kobel; davanti a lui, i quattro difensori Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; in mediana la coppia con Sabitzer ed Emre Can; infine un reparto offensivo molto interessante sulla trequarti, con Sancho, Brandt e Adeyemi a supporto del centravanti del Borussia Dortmund, che è Füllkrug.

SCELTE E TITOLARI PER LUIS ENRIQUE

Tanti volti noti in Italia per mister Luis Enrique nelle probabili formazioni di Borussia Dortmund Psg, mentre dal punto di vista tattico per i parigini è il modulo 4-3-3 a fungere da riferimento. In porta ecco naturalmente Donnarumma, protetto dal quartetto composto da Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández e Mendes; il centrocampo a tre del Paris Saint Germain invece dovrebbe essere formato da Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; infine l’attacco prevederà naturalmente Dembélé e Mbappé, con Barcola che completerà il tridente dei transalpini al Westfalen Stadion, magari con l’obiettivo di provare a mettere in discesa il confronto già dalla partita d’andata.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND PSG: IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug. All. Terzic.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.











