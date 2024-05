Formazioni Bruges Fiorentina/ Quote: tutti i titolari! (Conference League, oggi 8 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES FIORENTINA: I VIOLA SI GIOCANO TANTO!

Leggiamo le probabili formazioni di Bruges Fiorentina in vista della partita di oggi che dirà davvero tanto sulla stagione dei Viola: in Belgio è in programma la semifinale di ritorno di Conference League, che è ormai il massimo obiettivo stagionale dei gigliati, reduci dalla vittoria per 3-2 nella partita d’andata che concede loro un piccolo ma prezioso margine di vantaggio sulla strada verso la finale di Atene, che per la Fiorentina sarebbe il bis della passata stagione, sperando naturalmente stavolta inuma epilogo ancora migliore.

Il turnover si fa in campionato a questo punto, come abbiamo visto in modo chiaro domenica pomeriggio a Verona, perché la finale è a portata di mano ma tutt’altro che garantita contro un Bruges che ha già figurato molto bene allo stadio Artemio Franchi, perdendo solamente nei minuti di recupero, quindi i belgi cercheranno di ribaltare la situazione sfruttando il fattore campo in questa semifinale fin qui appassionante, divertente e senza dubbio incerta. Insomma, non c’è altro tempo da perdere: scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Bruges Fiorentina.

CHI SARANNO I FAVORITI QUESTA SERA?

L’agenzia di scommesse Snai ha naturalmente fornito le quote per il pronostico su Bruges Fiorentina, alle quale diamo adesso uno sguardo: leggermente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato infatti a 2,55 per il successo del Bruges, mentre le altre due opzioni sorridono entrambe alla Fiorentina, che andrebbe in finale sia in caso di vittoria esterna (segno 2 quotato a 2,70 volte la posta) sia nell’ipotesi del pareggio, con il segno X che è proposto a 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES FIORENTINA

UNO SQUALIFICATO PER HAYEN

Nelle probabili formazioni di Bruges Fiorentina dobbiamo notare che tra i padroni di casa belgi è squalificato per questa partita di ritorno Onyedika, quindi l’allenatore Nicky Hayen dovrà fare i conti con l’assenza dell’espulso di sei giorni fa. Il modulo di riferimento è il 3-5-2, uno dei nomi di spicco è senza dubbio il portiere Mignolet; davanti a lui ci aspettiamo la difesa a tre formata da Sabbe, Spileers e Mechele; l’ex Bologna Skov Olsen come esterno destro dovrebbe invece aprire il centrocampo a cinque nel quale poi ci aspettiamo Balanta, Vetlesen e Vanaken nel cuore della mediana più Meijer a sinistra; infine, sono Nusa e Thiago i due favoriti per comporre la coppia d’attacco titolare del Bruges stasera.

ECCO LE POSSIBILI DECISIONI DI ITALIANO

In vista della trasferta in Belgio, mister Vincenzo Italiano dovrebbe scegliere il migliore undici possibile in questo momento per le probabili formazioni di Bruges Fiorentina, considerando che ormai la Conference League è il massimo obiettivo stagionale. Ecco allora, naturalmente secondo il modulo 4-2-3-1 e dopo il turnover praticamente totale a Verona, il portiere Terracciano e davanti a lui la retroguardia a quattro con Dodô, Milenković, Ranieri e Biraghi da destra a sinistra; ruolo molto delicato sarà quello della coppia formata da Arthur e Mandragora nel cuore della mediana; infine, il reparto offensivo della Fiorentina dovrebbe prevedere Nico González esterno destro, Beltrán trequartista centrale, Kouamé sulla sinistra e naturalmente un centravanti che sarà Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES FIORENTINA: IL TABELLINO

BRUGES (3-5-2): Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele; Skov Olsen, Balanta, Vetlesen, Vanaken, Meijer; Nusa, Thiago. All. Hayen.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenković, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; González, Beltrán, Kouamé; Belotti. All. Italiano.











