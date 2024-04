Formazioni Cagliari Juventus/ Quote: Perin sarà titolare (Serie A, oggi 19 aprile 2024)

È già tempo di analizzare le probabili formazioni di Cagliari Juventus, perché le due squadre scenderanno in campo stasera alla Unipol Domus del capoluogo sardo per dare vita a uno dei ben due anticipi del venerdì in questa giornata numero 33 del campionato di Serie A. La sfida si annuncia affascinante anche in panchina, tra due allenatori di grande abilità, carisma ed esperienza come Claudio Ranieri e Massimiliano Allegri, anche se evidentemente gli obiettivi stagionali di rossoblù e bianconeri sono assai diversi.

Il Cagliari deve ancora lottare per salvarsi, anche se la vittoria contro l’Atalanta e il pareggio contro l’Inter hanno dato grande slancio ai rossoblù sardi, che ora cercheranno un altro risultato di prestigio contro una big. Dal canto suo la Juventus è vicina al traguardo minimo della qualificazione per la prossima Champions League, ma il pareggio senza gol nel derby di Torino ha confermato che prosegue il periodo difficile che si prolunga ormai da tre mesi. Le probabili formazioni di Cagliari Juventus si annunciano intriganti, quali saranno i moduli e i titolari questa sera?

SCOPRIAMO LE QUOTE E IL PRONOSTICO PER CAGLIARI JUVENTUS

La nostra analisi sulle probabili formazioni di Cagliari Juventus può aprirsi anche a uno sguardo alle quote proposte dall’agenzia Snai per il pronostico sul match in Sardegna. Favoriti gli ospiti bianconeri, infatti il segno 2 è proposto a 1,75 volte la posta in palio; si sale poi a quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio ed infine una vittoria casalinga del Cagliari (segno 1) è quotata a 4,75 sempre da parte dell’agenzia Snai.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

ECCO I TITOLARI PER RANIERI

Le probabili formazioni di Cagliari Juventus ci dicono che Claudio Ranieri sceglierà il modulo 3-5-2, con ancora problemi in attacco, il reparto dove si concentrano le assenze per i rossoblù sardi in questo periodo. Ipotizziamo allora il tandem d’attacco con Luvumbo e Lapadula, ma anche Shomurodov punta a una maglia da titolare, che invece a centrocampo è l’obiettivo di Viola, reduce da due gol consecutivi contro Atalanta e Inter, che sembra però in svantaggio nel ballottaggio con Sulemana. C’è un dubbio per reparto nel Cagliari: procedendo a ritroso, ecco allora che davanti a Scuffet si giocano un posto Zappa e Wieteska per affiancare Mina e Dossena.

SCELTE E BALLOTTAGGI PER ALLEGRI

Ci sono diverse scelte ancora in bilico pure per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Cagliari Juventus: il modulo tattico è il 3-5-2 anche per gli ospiti, da notare che in porta giocherà Perin dal momento che è fuori causa Szczesny per una frattura al naso e nella difesa a tre davanti all’estremo difensore italiano c’è il ballottaggio Gatti-Rugani per completare il reparto con Bremer e Danilo. L’altro tema caldo riguarda gli esterni, perché a destra sono in ballottaggio Cambiaso e Weah, mentre a sinistra Iling Junior insidia la maglia di Kostic. Tutto sembra invece essere chiaro nel cuore della mediana e anche in attacco, con la coppia Vlahovic-Chiesa dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana, Augello; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.











