Formazioni Cremonese Venezia/ Quote: chi gioca allo Zini? (Serie B, oggi 30 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VENEZIA: CHI GIOCA ALLO ZINI?

Stasera il primo atto della finale playoff di Serie B ci terrà compagnia allo stadio Zini, quindi le probabili formazioni di Cremonese Venezia sono in appuntamento irrinunciabile in attesa dei primi 90 minuti della doppia sfida che decreterà domenica sera il nome della terza promossa in Serie A. Nessuna sorpresa finora: la Cremonese è stata quarta in classifica e in semifinale ha eliminato il Catanzaro con un vero e proprio trionfo nella partita casalinga sulle rive del Po.

I grigiorossi lombardi dovranno però ribaltare il fattore campo contro il Venezia, che è stato terzo in stagione regolare e giocherà il ritorno in casa: i lagunari hanno eliminato il Palermo mostrando una chiara superiorità sulle due partite, però adesso ci attende la finale sulla carta migliore, tra due squadre separate solamente da 3 punti dopo 38 giornate e allora già stasera potrebbero arrivare indicazioni fondamentali. Tutto questo premesso, adesso è il momento per analizzare le probabili formazioni di Cremonese Venezia, andata della finale playoff.

ANALIZZIAMO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO SU CREMONESE VENEZIA

Prendiamoci adesso una breve pausa dalle probabili formazioni di Cremonese Venezia per analizzare le quote dell’agenzia Snai per il pronostico sull’andata della finale playoff di Serie B. Il segno 1 per la vittoria della Cremonese è quotato a 2,10 ed è quindi favorito, almeno per il match d’andata, mentre il segno 2 per il successo del Venezia varrebbe 3,55 volte la posta in palio. Questo valore è molto simile a quello in caso di pareggio: infatti il segno X è proposto a quota 3,45.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VENEZIA

SCOPRIAMO LE SCELTE DI STROPPA

Le probabili formazioni di Cremonese Venezia ci dicono che l’allenatore di casa Giovanni Stroppa dovrebbe scegliere un modulo 3-5-2 che in attacco ha la certezza in bomber Coda, mentre l’altro posto a disposizione potrebbe andare a Vazquez, anche se c’è maggiore incertezza. A centrocampo bisognerà fare attenzione alle condizioni di Pickel, che comunque dovrebbe agire in qualità di mezzala insieme a Collocolo ai fianchi di Castagnetti, con Zanimacchia e Sernicola che dovrebbero invece essere i due favoriti in qualità di esterni. Infine in difesa Ravanelli dovrebbe farcela ad affiancare Bianchetti e Antov nel reparto a tre a protezione del portiere Saro.

QUALI TITOLARI PER VANOLI?

Sul fronte veneto, Paolo Vanoli per le probabili formazioni di Cremonese Venezia deve sciogliere il dubbio in attacco tra Perini (che è favorito) e Gytkjaer come partner del bomber Pohjanpalo; anche per il Venezia il modulo è il 3-5-2 e allora nel folto centrocampo a cinque indichiamo Jajalo in regia ed Ellertsson anche se sono vive le candidature di Lella e Tessmann, con la conferma invece di Busio, mentre Zampano e Candela sono i due favoriti per completare la mediana sulle due fasce. Infine, ecco nella difesa a tre i possibili titolari Sverko, Altare e Svoboda, con Idzes nei panni della prima alternativa, il portiere sarà invece il finlandese Joronen.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VENEZIA: IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Collocolo, Zanimacchia; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Jajalo, Ellertson, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.











