PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA SPAGNA: CHI GIOCA A COPENAGHEN?

L’analisi delle probabili formazioni Danimarca Spagna ci conduce alla partita del Parken di Copenaghen, in programma alle ore 20:45 di venerdì 15 novembre: siamo arrivati alla penultima giornata nei gironi di Nations League 2024-2025, nel gruppo 4 la Spagna è nettamente favorita per prendersi la qualificazione ai quarti di finale e in questo senso le basta nu solo pareggio per tenere a bada la Serbia, che da terza in classifica potrebbe ancora strappare il pass alla Roja ma ha bisogno di un mezzo miracolo. La Spagna campione d’Europa sta dunque onorando al meglio la Nations League, competizione che ha già vinto; la stessa cosa sta però facendo anche la Danimarca.

Formazioni Portogallo Polonia/ Quote: CR7 c'è, Lewandowski no (Nations League, 15 novembre 2024)

Per la nazionale scandinava abbiamo 7 punti e il secondo posto in classifica, una vittoria questa sera sarebbe non solo prestigiosa, vista l’avversaria, ma garantirebbe anche uno spot ai quarti così da riprendersi leggermente dopo un Europeo non all’altezza di quello di tre anni prima. Adesso davvero dobbiamo cercare di scoprire in che modo i due CT schiereranno le loro squadre sul terreno di gioco, e allora aspettando che la partita di Nations League prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione che riguarda le probabili formazioni Danimarca Spagna.

Video Belgio Italia (0-1)/ Gol e highlights: si va ai quarti con Tonali! (Nations League, 14 novembre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO DANIMARCA SPAGNA

Possiamo analizzare le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai a corredo delle probabili formazioni Danimarca Spagna, secondo cui la Roja parte in vantaggio grazie al valore di 1,80 volte la giocata sul segno 2 per la sua vittoria, laddove il segno 1 per l’affermazione della Danimarca vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 5,00 volte la vostra puntata e il segno X, che identifica l’ipotesi del pareggio, porta in dote con questo bookmaker una vincita che ammonta a 3,25 volte quanto avrete deciso di investire sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA SPAGNA

IL MODULO DI KNUDSEN

Video Francia Israele (0-0)/ Gol e highlights: Thuram non batte Peretz! (Nations League, 14 novembre 2024)

Nelle probabili formazioni Danimarca Spagna Lars Knudsen non potrà contare sull’infortunato Vestergaard, di conseguenza a completare la difesa con Kristensen e Nelsson dovrebbe essere Bah che si adatta da braccetto, a meno che cambi il modulo con un reparto arretrato a quattro a protezione di Kasper Schmeichel. In questo caso Bah e Dorgu, sempre favoriti su Maehle, sarebbero i due terzini; a centrocampo resta comunque valida la soluzione con Eriksen che gioca da regista basso avendo arretrato nel tempo il proprio raggio d’azione, a fargli compagnia dovrebbe essere Hojbjerg ma occhio a Hjulmand, cresciuto esponenzialmente nello Sporting Lisbona.

Con l’ex Lecce titolare si alzerebbe ovviamente la posizione di Eriksen, che andrebbe a giocare in qualità di trequartista affiancando così uno tra Isaksen e Gronbaek; in alternativa in questa zona del campo potremmo avere anche Skov Olsen adattato, mentre per quanto riguarda il ruolo di prima punta il favorito rimane ovviamente Hojlund, anche se Dolberg e Wind rappresentano delle alternative certamente interessanti.

LE MOSSE DI DE LA FUENTE

Luis De La Fuente deve rinunciare a Lamine Yamal e Morata, dunque nelle probabili formazioni Danimarca Spagna avremo almeno due novità anche se il talento del Barcellona era già assente nell’ultimo impegno di Nations League. il suo posto sull’esterno lo ha preso Bryan Gil nelle convocazioni, in campo invece torna Nico Williams e sull’altro versante potrebbe agire Dani Olmo, che sta facendo molto bene con il Barcellona e potrebbe essere utilizzato sull’esterno, così da favorire un posto da centravanti per Oyarzabal che, anche adattato, parte certamente favorito rispetto al veterano Ayoze Pérez.

Pedri, tornato tra i convocati, può essere impiegato come trequartista mentre alle sue spalle si apre il ballottaggio tra Mikel Merino e Fabian Ruiz, questo perché almeno secondo la logica Zubimendi dovrebbe avere il posto garantito per le sue qualità di equilibratore. In difesa invece è emergenza a destra per l’infortunio di Carvajal: dovrebbe giocare nuovamente Pedro Porro, poi Cucurella favorito su Grimaldo a sinistra e coppia centrale con Vivian e Laporte in vantaggio su Pau Torres, in porta mancherà Unai Simon e dunque spazio a David Raya.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA SPAGNA: IL TABELLINO

DANIMARCA (3-4-2-1): K. Schmeichel; Roerslev, Kristensen, Nelsson; Bah, Hojbjerg, Eriksen, Dorgu; Isaksen, Gronbaek; Hojlund. Allenatore: Lars Knudsen

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Merino; Dani Olmo, Pedri, Nico Williams; Oyarzabal. Allenatore: Luis De La Fuente