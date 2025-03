PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA: D’AVERSA SFIDA RANIERI!

Le probabili formazioni Empoli Roma ci conducono a parlare della partita che si gioca per la 28^ giornata nel campionato di Serie A 2024-2025, domenica 9 marzo al Castellani avremo una sfida importante per due squadre che hanno una classifica diversa e dunque differenti obiettivi. Partiamo dall’Empoli, che ha vissuto una bella settimana: la clamorosa eliminazione della Juventus ha regalato una storica semifinale di Coppa Italia, tuttavia la società ha chiarito come il tema principale resti quello della salvezza e i toscani contro il Genoa hanno sfiorato una vittoria che sarebbe stata fondamentale, ora sono ancora in zona retrocessione e hanno bisogno di punti.

Così anche la Roma che insegue l’Europa grazie all’ottimo lavoro di Claudio Ranieri: serie positiva aperta, vittoria in rimonta contro il Como, un’Europa League nella quale sognare per i giallorossi che hanno cambiato pelle rispetto all’avvio di stagione, e iniziano già a impostare un futuro che, attenzione, non è detto non preveda lo stesso Ranieri in panchina. Intanto però bisogna parlare di attualità, dunque con le probabili formazioni Empoli Roma dobbiamo studiare quali possano essere le mosse da parte dei due allenatori nella partita che tra poco prenderà il via allo stadio Castellani.

PRONOSTICO E QUOTE EMPOLI ROMA

Con le quote che l’agenzia Snai ha emesso su Empoli Roma possiamo notare come la squadra giallorossa sia favorita per la vittoria: abbiamo infatti il segno 2 che vi permetterebbe di portare a casa 1,97 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro siamo ad un valore corrispondente a 3,75 volte la posta in palio per il segno 1 che regola il successo dell’Empoli, infine ecco l’opzione del pareggio che, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,40 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA

COME GIOCHER D’AVERSA

Parlando delle probabili formazioni Empoli Roma dobbiamo dire che Roberto D’Aversa potrebbe riproporre Devis Vasquez in porta rimettendo in panchina Marco Silvestri, mentre in difesa è emergenza perché Ismajli non è al top e Viti è ancora infortunato, quindi ci sarà ancora spazio per Marianucci che guiderà un reparto nel quale Goglichidze e l’adattato Giuseppe Pezzella saranno chiamati a fare i braccetti. Fazzini spera se non altro di andare in panchina, si vedrà ma intanto a centrocampo non dovrebbe cambiare l’assetto dell’Empoli: a guidare sarà come sempre Alberto Grassi.

Con lui dovrebbero poi giocare Liam Henderson, che di fatto avrà lui pure compiti di regia, e Maleh che è stato l’eroe di Coppa Italia, Gyasi agirà in qualità di esterno a tutto campo sulla corsia destra, dall’altra parte ecco Cacace perché, come detto, Pezzella viene arretrato. Davanti c’è forse un ballottaggio aperto: in questo momento sembra che Lorenzo Colombo possa avere la meglio su Kouamé che però rimane una valida soluzione per affiancare Sebastiano Esposito, vicino ai 10 gol in questo campionato.

LE SCELTE DI RANIERI

Ranieri ha di fatto tutta la rosa a disposizione, nelle probabili formazioni Empoli Roma possiamo ipotizzare qualche cambio in vista della trasferta di Bilbao e allora quella che andrebbe in campo al Castellani sarebbe una squadra rimaneggiata ma comunque di qualità. Svilar ovviamente in porta, davanti a lui più Rensch che Gianluca Mancini per una difesa che sarebbe guidata da Hummels, con la conferma anche di Ndicka. Possibile variazione anche sulle corsie laterali; qui infatti Zeki Celik potrebbe prendere il posto di Saelemaekers mentre a sinistra avanza la candidatura di Salah-Eddine, che dunque farebbe rifiatare Angeliño.

Per quanto riguarda la zona centrale del campo, come sempre non mancano le alternative: Paredes era squalificato giovedì sera e quindi potrebbe avere la maglia da titolare domenica, con lui potrebbe giocare comunque Manu Koné ma le alternative Pisilli e Cristante sono comunque concrete. Davanti, più che probabile riposo per Dybala: il suo posto lo prenderà evidentemente Matias Soulé, invece l’altro trequartista uscirà dal ballottaggio tra El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini con Shomurodov pronto a fare la prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA: IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): D. Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Giu. Pezzella; Gyasi, Maleh, A. Grassi, L. Henderson, Cacace; Se. Esposito, L. Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Celik, Manu Kone, Paredes, Salah-Eddine; Soulé, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri