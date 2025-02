PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MILAN: MOLTI INCROCI SPECIALI

Le probabili formazioni Feyenoord Milan ci indicano in modo chiaro i cambiamenti con i quali i rossoneri si presentano ai playoff di Champions League. In primis lo stesso allenatore, in fondo Sergio Conceicao è alla guida dei rossoneri solamente da sei settimane; vi sono poi gli acquisti invernali, fra i quali inevitabilmente Gimenez è al centro dell’attenzione, perché non capita a molti di giocare già dopo una decina di giorni sul campo di quella che era la tua ex squadra.

L’incrocio è stato determinato da un’ultima giornata del girone di Champions League sciagurata per entrambe. Il Milan era vicinissimo agli ottavi, ma ha buttato via la promozione diretta perdendo sul campo della Dinamo Zagabria; dal canto suo, anche il Feyenoord avrebbe potuto chiudere più in alto, ma il ko per 6-1 a Lille è stato devastante, anche in ottica differenza reti. Così eccoci qui, per una serata che avrà un protagonista sopra tutti gli altri nelle probabili formazioni Feyenoord Milan…

PRONOSTICO E QUOTE: UN COLPO POSSIBILE

Il pronostico su Feyenoord Milan è aperto secondo le quote Snai, ma con fiducia nei rossoneri: il segno 2 è proposto a 2,25, mentre una vittoria olandese varrebbe 3,00 volte la giocata. Infine, il segno X è quotato a 3,55.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MILAN

TANTE ASSENZE PER PRISKE

Nelle probabili formazioni Feyenoord Milan ci sono molti assenti per Brian Priske. Nel modulo 4-2-3-1 dei padroni di casa olandesi il portiere sarà Wellenreuther; terzino destro Read, difensori centrali Beelen e Hancko (un giocatore del quale molto si è parlato in sede di calciomercato, ma a differenza di Gimenez è rimasto al Feyenoord), infine a sinistra Smal; Hwang e Timber dovrebbero formare la coppia di centrocampisti centrali, mentre indichiamo Osman, Milambo e Igor Piaxão alle spalle di Ueda, il centravanti che ha preso il posto di Gimenez e sarà il punto di riferimento per la manovra offensiva degli olandesi.

NUOVI ACQUISTI FONDAMENTALI PER CONCEICAO

I nuovi acquisti trovano ampio spazio nelle probabili formazioni Feyenoord Milan per Sergio Conceicao. Il primo è Walker, diventato immediatamente terzino destro titolare nella difesa a quattro con Tomori, Pavlovic e dall’altra parte Theo Hernandez, tutti davanti all’intoccabile Maignan. Squalificato Musah, in mediana la certezza è Fofana: ci potrebbe essere una scelta molto prudente con Thiaw avanzato, ma noi puntiamo sull’idea più offensiva con Reijnders arretrato rispetto alla trequarti, anche perché tra i due esterni Pulisic e Rafael Leao potrà agire come trequartista centrale l’altro portoghese Joao Felix, tutti alle spalle del grande ex, cioè naturalmente il centravanti Gimenez.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MILAN: IL TABELLINO

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxão; Ueda. All. Priske.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao; Gimenez. All. Conceiçao.