PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CELJE: ECCO LE MOSSE DEI VIOLA!

Le probabili formazioni Fiorentina Celje ci portano a parlare della partita che, alle ore 18:45 di giovedì 17 aprile, si gioca per il ritorno dei quarti di Conference League 2024-2025: parte da un’ottima base la squadra viola che, già superiore sulla carta, lo ha dimostrato settimana scorsa in Slovenia andando a vincere 2-1. Il rigore subito nel secondo tempo ha tenuto leggermente aperta la porta a una sorpresa, ma tutto sommato possiamo dire che ci sia piena fiducia nella squadra di Raffaele Palladino che, dunque, per la terza stagione consecutiva può arrivare almeno in semifinale e poi giocarsi le sue carte.

È comunque una Fiorentina che rispetto allo straripante autunno sembra essere calata: in campionato ha perso smalto e il pareggio interno contro il Parma l’ha relegata in ottava posizione, dunque al momento lontana dalla qualificazione alle prossime coppe che, però, potrebbe arrivare appunto vincendo la Conference League. Dunque ora attendiamo che all’Artemio Franchi arrivi il momento di giocare, nel frattempo possiamo fare le nostre consuete considerazioni sulle scelte operate dai due allenatori tra qualche ora, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni Fiorentina Celje.

QUOTE E PRONOSTICO FIORENTINA CELJE

Non è difficile immaginare che in Fiorentina Celje i viola partano favoriti, ed è quello che ci dicono anche le quote della Snai: abbiamo il segno 1 per la vittoria della squadra gigliata che vale 1,37 volte quanto messo sul piatto, contro il valore posto sul segno 2, per il successo del Celje, che ammonta a 6,75 volte la vostra giocata. Infine il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,90 volte la posta in palio con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CELJE

COSA SCEGLIE PALLADINO

Qualche problema per Palladino nell’approcciare le probabili formazioni Fiorentina Celje, a causa delle assenze: mancheranno infatti Dodò, Zaniolo e Matias Moreno che sono squalificati, dunque il turnover rischia di essere ristretto. In porta Pietro Terracciano sfida De Gea, in difesa torna titolare Comuzzo che giocherebbe ancora con Pongracic e Luca Ranieri, ma si valuta anche un cambio di modulo con il giovane del vivaio che potrebbe operare come terzino, portando la difesa a quattro e abbassando la posizione di Parisi.Gosens è sulla via del recupero, ma non ancora pronto per fare il titolare; a destra comunque è atteso Folorunsho con la conferma del 3-5-2.

In mezzo al campo invece sono in tanti a potersi giocare una maglia: rispetto alla partita di andata Palladino potrebbe confermare Adli, dunque ci sarebbero a disposizione altre due maglie e una potrebbe essere di Richardson, mentre ad agire come terzo nel settore nevralgico sarebbe Mandragora, considerato imprescindibile e quindi favorito su Fagioli e Cataldi. Per quanto riguarda il tandem offensivo, anche qui la soluzione che va per la maggiore è quella di dare fiducia a Beltran; tuttavia, senza Zaniolo che era stato titolare all’andata, potrebbe essere Gudmundsson a giocare dal primo minuto, dando un po’ di riposo a Kean.

LE DECISIONI DI RIERA

Nelle probabili formazioni Fiorentina Celje abbiamo anche le scelte operate da Albert Riera, che dovrebbe puntare sempre sul 3-4-2-1 e potrebbe confermare in toto la squadra vista all’andata: quindi Ricardo Silva in porta con una difesa a tre comandata da Vuklisevic, Juanjo Nieto e Nemanic a completarla mentre i due esterni che si alzerebbero a formare la linea di centrocampo sarebbero ancora una volta Matko a percorrere la corsia di destra e il capitano Karnicnik, favorito su Iosifov che garantirebbe una maggiore spinta offensiva, a fare il laterale di sinistra.

In mezzo invece si va sempre con la soluzione di Svetlin e Zabukovnik; poi ecco Delaurier-Chaubet, autore del rigore che in qualche modo ha tenuto in vita il Celje, e Kvesic sulla trequarti a fare da supporto al centravanti e bomber Seslar. Da notare che all’andata Riera ha operato appena due sostituzioni in tutta la partita, peraltro già negli ultimi dieci minuti: significa che si è fidato parecchio dei suoi titolari e li ha visti bene specialmente dopo la rete con cui il Celje ha accorciato le distanze, ora si tratta di capire cosa succederà giovedì sera al Franchi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CELJE: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): P. Terracciano; Pongracic, Comuzzo, L. Ranieri; Folorunsho, Adli, Mandragora, Richardson, Parisi; Gudmundsson, Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino

CELJE (3-4-2-1): Ricardo Silva; Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic; Matko, Svetlin, Zabukovniki, Karnicnik; Delaurier-Chabuet, Kvesic; Seslar. Allenatore: Albert Riera