PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: IN CAMPO PER IL RECUPERO!

Trattiamo il tema delle probabili formazioni Fiorentina Inter, partita che si gioca come recupero della 14^ giornata di Serie A 2024-2025: meglio dire prosecuzione, perché la partita era stata interrotta al 16’ minuto per il malore occorso a Edoardo Bove: fortunatamente il centrocampista della Fiorentina si è ripreso, anche se naturalmente oggi è ancora ai box, la partita in questione secondo il regolamento ripartirà dal momento dell’interruzione e dal risultato di quella sera, che era ancora fissato sullo 0-0. Per quanto riguarda le probabili formazioni, bisogna fare subito una premessa: trattandosi di un match già iniziato, fanno fede le distinte di quella sera di dicembre.

Pagella Calciomercato Fiorentina 2025: acquisti e cessioni/ Voto 7+: Fagioli-Ndour qualità, Pablo Marì utile

Questo significa che non saranno schierabili i nuovi acquisti, arrivati nel corso del calciomercato di gennaio: un problema soprattutto per Raffaele Palladino viste le tante operazioni della società viola, l’Inter di fatto dovrà rinunciare al solo Zalewski e vedremo come questo impatterà sul match. Intanto, mentre aspettiamo che la sfida dell’Artemio Franchi riprenda dal 16’ minuto, facciamo appunto il nostro excursus sulle possibili scelte che i due allenatori opereranno nel recupero della 14^ giornata, prendendoci del tempo utile per leggere insieme le probabili formazioni Fiorentina Inter.

Calciomercato Fiorentina News/ Fagioli dalla Juve per 19 milioni! Dany Mota last minute? (3 febbraio 2025)

QUOTE E PRONOSTICO FIORENTINA INTER

L’agenzia Snai ha rilasciato le sue quote sulla prosecuzione al Franchi, a corredo delle probabili formazioni Fiorentina Inter leggiamo dunque che il segno 1 per la vittoria della squadra viola porta in dote una vincita che corrisponde a 4,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2 per il successo dell’Inter siamo ad un valore pari a 1,85 volte quella che sarà stata la cifra investita, infine con il segno X che regola l’ipotesi del pareggio arriviamo ad una quota equivalente a 3,45 volte la posta in palio sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

ROSA CORTA PER PALLADINO

Calciomercato Fiorentina News/ Dany Mota se parte Sottil, piace anche Wesley (3 febbraio 2025)

Come già detto, dalle probabili formazioni Fiorentina Inter bisogna escludere i nuovi acquisti: dunque Palladino non potrà schierare i vari Ndour, Fagioli, Pablo Marì e Folorunsho che con la viola ha già giocato, ma nel frattempo sono partiti Kayode, Ikoné e Riccardo Sottil. Coperta leggermente corta: in difesa è rimasto Comuzzo che sconterà il suo turno di squalifica lunedì, sempre con l’Inter, e farà coppia con Luca Ranieri a protezione di De Gea, mentre il terzino destro sarà come sempre Dodò e sull’altro versante agirà Gosens, passato anche dai nerazzurri di Milano pur senza farsi troppo notare.

A centrocampo potrebbe arrivare il momento del tandem Cataldi-Mandragora: dovrebbero essere loro due ad agire a protezione del reparto arretrato dando anche supporto alla linea di trequartisti la quale, appunto senza i nuovi acquisti, avrà sostanzialmente scelte obbligate. Al centro avremo Gudmundsson, quasi un calciatore dell’Inter in estate; a destra opererà a questo punto Colpani, con Beltran che ancora una volta partirà largo a sinistra ma poi potrà scambiarsi la posizione con il già citato islandese ex Genoa. Davanti naturalmente ci sarà Kean, impegnato con Marcus Thuram nella lotta per la classifica marcatori; qui, la Fiorentina è rimasta senza troppe alternative.

LE CERTEZZE DI INZAGHI

Con le probabili formazioni Fiorentina Inter dal lato nerazzurro scopriamo che anche Dumfries sarebbe squalificato ma, come per Comuzzo, la squalifica scatterà lunedì sera essendo che la partita di oggi era già cominciata: l’olandese sarà regolarmente al suo posto sulla corsia destra del campo, ne approfittiamo per dire che Simone Inzaghi non dovrebbe operare troppe modifiche al suo 3-5-2 e quasi certamente lascerà invariata la difesa, con De Vrij che reduce dal gol del pareggio nel derby la comanderà e i due braccetti che saranno Pavard e Alessandro Bastoni, in porta andrà Sommer e dunque nessuna sorpresa.

A centrocampo invece potrebbe avere un turno di riposo Calhanoglu, più che altro per preservarne l’integrità fisica senza rischi: con il turco in panchina c’è la solita doppia soluzione, ovvero Zielinski o Asllani a occupare la cabina di regia perché dovrebbero essere confermate le due mezzali, vale a dire ovviamente Barella sul centrodestra e Mkhitaryan sull’altra zolla. A sinistra Dimarco rimane favorito soprattutto per l’indisponibilità di Zalewski; può soffiargli il posto Carlos Augusto, nessun dubbio sugli attaccanti che saranno Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi