Formazioni Fiorentina Milan/ Quote: ci sono due squalificati eccellenti (Serie A, 30 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Milan presentiamo la bella partita che è attesa per stasera allo stadio Artemio Franchi nella trentesima giornata di Serie A: sfida per le posizioni europee, anche se con orizzonti un po’ differenti. Prima della sosta la Fiorentina non ha giocato contro l’Atalanta per l’improvviso malore che ha poi portato alla morte di Joe Barone, dunque deve recuperare un match in un finale di stagione che si annuncia a dir poco intenso, dato che la Viola è in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta e poi avrà anche il quarto di Conference League contro il Viktoria Plzen puntando alla seconda finale consecutiva.

Dall’altra parte è un ottimo momento per il Milan e per il grande ex Stefano Pioli, che ha scavalcato la Juventus al secondo posto ed è quasi certo di tornare a giocare la Champions League; anche per i rossoneri ci sarà poi l’impegno europeo con il derby di Europa League contro la Roma, sicuramente una bella occasione per rendere positiva questa annata e cercare di vincere qualcosa. Noi adesso però passiamo a fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Fiorentina Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Milan secondo le quote dell’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti rossoneri e il segno 2 è quindi quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 3,30 per il segno X in caso di pareggio, oppure a 2,80 volte la posta in palio sul segno 1, che è la quotazione nel caso in cui oggi vincesse la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

LE SCELTE DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Milan, mister Vincenzo Italiano perde il grande ex Bonaventura, che è squalificato: in mezzo al campo dunque dovrebbero esserci Arthur Melo e Duncan con Mandragora alternativa, mentre in difesa hanno recuperato tutti e dunque Milenkovic e Martinez Quarta possono giocare a protezione di Terracciano, con Kayode a destra e Biraghi favorito su Parisi per il ruolo di terzino sinistro. Per il resto Italiano dovrebbe confermare l’assetto avanzato con Beltran trequartista alle spalle della prima punta, con Belotti in vantaggio su Nzola mentre i due esterni saranno Nico Gonzalez a destra con Sottil titolare, mentre l’argentino passerebbe sulla corsia mancina qualora la scelta di Italiano dovesse ricadere su Ikoné.

LE MOSSE DI PIOLI

Brutte notizie per l’ex Stefano Pioli, che per le probabili formazioni di Fiorentina Milan perde Theo Hernandez (squalificato) ma anche Kalulu, che si è nuovamente infortunato. In difesa dunque dovrebbe essere Thiaw a fare coppia con Tomori; da valutare Maignan che però dovrebbe esserci, con Calabria che giocherà a destra e Florenzi dirottato sull’altro versante (ma i due possono scambiarsi la posizione). Nella zona mediana Pioli dovrebbe puntare su Bennacer in cabina di regia con Reijnders al suo fianco; naturalmente i quattro davanti saranno i grandi titolari, quindi Loftus-Cheek trequartista centrale con Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra, come prima punta giocherà infine Giroud per completare l’attacco grandi firme.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.











