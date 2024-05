Formazioni Fiorentina Olympiakos/ Quote: Italiano va sul sicuro (oggi 29 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA OLYMPIAKOS: CHI GIOCA IN FINALE?

L’attesa si fa sempre più pressante e allora curiosare fra le notizie relative alle probabili formazioni di Fiorentina Olympiakos diventa un appuntamento fondamentale oggi, mercoledì 29 maggio 2024, giorno della finale di Conference League che metterà di fronte questa sera i viola di Vincenzo Italiano e la formazione del Pireo, che ad Atene gioca praticamente in casa. Per la Fiorentina è la seconda finale consecutiva in Conference League e la terza in due anni Coppa Italia compresa, ma dopo aver avuto la meglio sul Bruges in semifinale bisognerà provare a spezzare il “sortilegio” dell’ultimo ostacolo.

Attenzione però ad un Olympiakos che ci ha sempre regalato emozioni nei turni precedenti, dalla grande rimonta con il Maccabi Tel Aviv ai rigori contro il Fenerbahce fino al capolavoro nella semifinale contro l’Aston Villa, con doppio successo contro i più quotati inglesi. Per entrambe le formazioni sarebbe un successo storico, il primo di sempre a livello internazionale per gli ellenici e il primo dopo oltre 60 anni per i gigliati. Anche l’aspetto psicologico quindi potrebbe avere la sua importanza, un elemento in più da tenere ben presente analizzando le probabili formazioni di Fiorentina Olympiakos.

IL PRONOSTICO SULLA FINALE, QUOTE E FAVORITI

Interrompiamo tuttavia adesso per qualche istante i nostri ragionamenti sulle probabili formazioni per parlare invece del pronostico su Fiorentina Olympiakos in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. La Fiorentina sembra partire favorita, dal momento che il segno 2 è quotato a 2,35. Le differenze comunque sono minime, infatti il segno 1 per il successo ellenico è proposto a quota 3,10 ed infine il segno X varrebbe 3,20 volte la posta in palio in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA OLYMPIAKOS

ECCO LE SCELTE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Fiorentina Olympiakos non dovrebbero riservarci particolari sorprese, nel senso che naturalmente Vincenzo Italiano dovrebbe scegliere la formazione attualmente migliore possibile, come è normale che sia per una finale europea. Ecco allora il modulo 4-2-3-1 con Terracciano in porta, protetto dalla difesa a quattro con Dodô terzino destro, Martinez Quarta e Milenkovic centrali, infine capitan Biraghi a sinistra; in mediana largo alla coppia composta da Mandragora e Bonaventura; infine il reparto offensivo viola, con Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé che dovrebbero agire da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti Belotti.

CHI GIOCA PER MENDILIBAR?

Dall’altra parte José Luis Mendilibar, l’allenatore spagnolo dei greci, dovrebbe invece scegliere il 4-3-3 come modulo tattico di riferimento per la squadra del Pireo nelle probabili formazioni di Fiorentina Olympiakos. In porta Tzolakis; davanti a lui indichiamo Rodinei, Retsos, Carmo e Ortega come possibili titolari nella difesa a quattro dell’Olympiakos; a centrocampo ecco invece una linea a tre formata da Chiquinho, Iborra che sarà il perno della mediana biancorossa e Hezze, così come saranno in tre anche nel tridente offensivo greco, con Podence a destra, El Kaabi prima punta e infine Fortounis ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA OLYMPIAKOS: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

OLYMPIAKOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.











