PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PANATHINAIKOS: LE MOSSE PER LA RIMONTA!

È giunto il momento di studiare le probabili formazioni Fiorentina Panathinaikos, la partita che giovedì 13 marzo ci dirà se la Viola potrà proseguire la sua corsa nella Conference League 2024-2025, andando a caccia della terza finale consecutiva per spezzare finalmente il sortilegio. La Fiorentina purtroppo ha bisogno di un ribaltone nel ritorno degli ottavi: ad Atene infatti non è bastata una doppia rimonta in pochissimi minuti dopo l’incredibile doppio vantaggio del Panathinaikos, i greci hanno trovato il terzo gol e dunque ora comandano nel confronto, anche se chiaramente la squadra di Raffaele Palladino rimane favorita per il passaggio del turno e un posto nei quarti di finale.

Tuttavia la Fiorentina che si presenta all’Artemio Franchi appare stanca, e certo non performa più come all’inizio della stagione: non c’è solo la sconfitta di Conference League, anche un rallentamento vistoso in campionato che ha portato i viola a calare drasticamente in classifica e mettere a rischio l’Europa per la prossima stagione, anche per questo bisogna provare in tutti i modi a proseguire in questa competizione e allora, mentre aspettiamo che la partita di stasera prenda il via, possiamo analizzare le scelte che saranno operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni Fiorentina Panathinaikos.

PRONOSTICO E QUOTE FIORENTINA PANATHINAIKOS

Abbiamo detto dei viola favoriti, e le quote che l’agenzia Snai ha fornito su Fiorentina Panathinaikos lo confermano: abbiamo qui una bella differenza tra i valori posti sul segno 1, per la vittoria della squadra di casa, e il segno 2 per il successo degli ospiti, si parla infatti di 1,57 e 5,75 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto. Per quanto riguarda l’opzione del pareggio, regolata dal segno X, questo bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,80 volte l’importo che sarà stato investito.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PANATHINAIKOS

LA STRATEGIA DI PALLADINO

Ci sono sicuramente buone notizie per Raffaele Palladino, che nelle probabili formazioni Fiorentina Panathinaikos sta valutando Folorunsho: tornato ad allenarsi in gruppo, l’ex di Verona e Napoli appare pronto a giocare titolare e quindi si prenderebbe la maglia sulla mezzala nell’ideale 3-5-2 che dovrebbe essere nuovamente il modulo designato. Invece Adli e Colpani possono puntare alla panchina ma difficilmente sarebbero impiegabili dal primo minuto; in mezzo al campo se giocherà Folorunsho le maglie disponibili resteranno due, una potrebbe essere di Richardson e dunque Cataldi, Mandragora e Fagioli si giocherebbero l’altra.

Per quanto riguarda la difesa, il ballottaggio sembra essere quello tra Pongracic e Comuzzo: appaiono certi del posto, davanti al portiere di coppa Pietro Terracciano, sia Matias Moreno che Luca Ranieri. Sulla corsia mancina Gosens dovrebbe essere preferito a Parisi anche per avere maggiore pericolosità offensiva; sull’altro versante è pronto Dodò, in attacco naturalmente ci sono pochi dubbi sulla presenza di Kean ma la seconda maglia rimane ancora da assegnare, la sensazione è che Gudmundsson possa avere qualche chance in più di Beltran ma staremo a vedere.

LE SCELTE DI RUI VITORIA

Può sorridere anche Rui Vitoria, che ha ritrovato due potenziali titolari per le probabili formazioni Fiorentina Panathinaikos: l’ex Roma Jedvaj e il talentino Pellistri, arrivato dal Manchester United, sono andati in panchina nel pareggio contro l’Atromitos e per il secondo c’è stato anche uno spezzone. A questo punto, da valutare in che modo giocheranno i greci in zona offensiva: sicuramente torna Swiderski come prima punta, poi Pellistri potrebbe comunque andare in panchina perché Tetê, matchwinner all’andata, e Djuricic che ben conosciamo restano comunque abbastanza intoccabili nello schieramento tattico di Rui Vitoria, ma ci saranno ulteriori opzioni dalla panchina.

Jedvaj invece può essere impiegato titolare: gli lascerebbe il posto Willian Arao, ma dipenderà dalle sue condizioni. In porta come sappiamo c’è l’ex Fiorentina Dragowski, a destra dovrebbe operare Kotsiras con Mladenovic sull’altro versante, in mezzo invece torna sicuramente Nemanja Maksimovic che aveva segnato il secondo gol nella partita di Atene, sarà lui a fare il frangiflutti davanti alla difesa con Siopis e Ounahi che dovrebero rischiare ben poco sulle mezzali, poi vedremo se realmente saranno queste le scelte operate dall’allenatore del Panathinaikos.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PANATHINAIKOS: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): P. Terracciano; L. Ranieri, Comuzzo, Matias Moreno; Dodò, Folorunsho, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Raffaele Palladino

PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski; Kotsiras, Jedvaj, Ingason, Mladenovic; Siopis, Ne. Maksimovic, Ounahi; Tetê, Swiderski, Djuricic. Allenatore: Rui Vitoria