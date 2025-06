Probabili formazioni Fluminense Borussia Dortmund: le scelte di Renato e Kovac per la partita valida per il Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE BORUSSIA DORTMUND: CHI GIOCA AL METLIFE STADIUM?

Le probabili formazioni Fluminense Borussia Dortmund ci conducono a parlare di una partita molto interessante che martedì 17 giugno va in scena per il Mondiale per Club 2025: siamo al MetLife Stadium di East Rutherford, inizia oggi il girone F della competizione e queste sono le due squadre favorite.

Vincere il match di esordio potrebbe voler dire per Fluminense o Borussia Dortmund assicurarsi il primo posto in classifica, essendo che le altre due squadre sono di livello inferiore; per quanto riguarda le scelte di campo, i gialloneri hanno confermato Niko Kovac alla guida.

L’allenatore croato nella scorsa stagione aveva preso in mano un Borussia Dortmund in crisi, lo ha condotto ai quarti di Champions League, sfiorando la rimonta contro il Barcellona, ma soprattutto lo ha riportato nelle prime quattro in Bundesliga.

Ora si gioca questo Mondiale per Club 2025 con tante speranze; noi vedremo cosa succederà in campo, intanto però dobbiamo considerare il modo in cui gli allenatori sceglieranno di schierare le loro squadre per questo esordio nel New Jersey, e dunque possiamo prenderci del tempo utile per andare a valutare nel dettaglio le probabili formazioni Fluminense Borussia Dortmund.

PRONOSTICO E QUOTE FLUMINENSE BORUSSIA DORTMUND

A corredo delle probabili formazioni Fluminense Borussia Dortmund possiamo leggere quale sia il pronostico sancito dall’agenzia Snai, secondo cui i tedeschi sono pienamente favoriti con un valore da 1,55 volte la giocata sul segno 2, mentre il segno 1 che regola il successo della squadra brasiliana vi farebbe guadagnare 5,50 volte la posta in palio. Infine abbiamo l’eventualità del pareggio, identificata dal segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con 4,40 volte quello che avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE BORUSSIA DORTMUND

COME SI SCHIERA RENATO

Il progetto brasiliano è affidato a Renato Gaucho, nelle probabili formazioni Fluminense Borussia Dortmund si può ipotizzare una formazione molto simile a quella che ha giocato due settimane fa contro l’Internacional, vincendo in trasferta. Thiago Silva è il comandante della difesa, Freytes gioca al suo fianco e insieme i due proteggono il portiere Fabio, avendo in Samuel Xavier (o Guga) e René i due terzini che, ovviamente, spingono parecchio. Si passa poi al centrocampo dove è ancora operativo Ganso: non più un titolare, che però potrebbe trovare spazio insieme a Martinelli e Nonato scalzando Thiago Santos.

Quest’ultimo però sarebbe il perno davanti alla difesa, dunque a rimanere fuori potrebbe essere uno degli altri due; nel tridente offensivo Arias e Serna restano favoriti su Lavega e Baya per operare in qualità di esterni, a dire il vero ci sono altri calciatori interessanti come Canobbio che potrebbero dire la loro, in ogni caso la maglia di centravanti nella Fluminense dovrebbe essere affidata a Everaldo, tanti esterni offensivi ma poche prime punte nella squadra di Renato Gaucho.

LE MOSSE DI KOVAC

Anche al Mondiale per Club 2025 Kovac dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con cui ha concluso la passata stagione: ovviamente rimane qualche punto di domanda sul possibile utilizzo delle seconde linee ma, volendo andare con i migliori, schieriamo una difesa comandata da Anton con Sule e Bensebaini che fanno i braccetti, il portiere è Kobel mentre i due giocatori che si allargano a operare sulle corsie sono Ryerson, che abbiamo visto miglioratissimo l’anno scorso e anche elemento cardine di una Norvegia che ci ha fatto molto male la scorsa settimana, e Svensson che opera a sinistra.

In mezzo al campo c’è Sabitzer, un trequartista che si può abbassare per operare in cabina di regia; a fargli compagnia puntiamo su Nmecha, questo ci dice anche che nel reparto avanzato troverà spazio Brandt che è una delle certezze di questo Borussia Dortmund, gioca in posizione “libera” Adeyemi che potrà anche pizzicare la corsia di sinistra ma avrà anche il compito di guardare la porta, i gol comunque saranno chiesti a Guirassy che nella sua prima stagione in giallonero ha fatto molto bene, soprattutto garantendo cifre pazzesche in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva, René; Martinelli, Thiago Santos, Ganso; Arias, Everaldo, Serna. Allenatore: Renato Gaucho

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy. Allenatore: Niko Kovac