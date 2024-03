Formazioni Francia Cile/ Quote: Giroud-Kolo Muani, sarà staffetta davanti (amichevole, 26 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CILE: CHI GIOCA A MARSIGLIA?

Con le probabili formazioni di Francia Cile andiamo a parlare della partita amichevole che le due nazionali giocano alle ore 21:00 di martedì 26 marzo: siamo al Vélodrome di Marsiglia e ci sarà una bella occasione di riscatto per i Bleus, che sabato sera hanno perso contro la Germania facendosi anche sorprendere da un gol arrivato dopo sette secondi. Naturalmente non può essere una singola amichevole a dare il quadro della situazione e la Francia resta tra le grandi favorite per vincere gli Europei, ma adesso ovviamente Didier Deschamps è chiamato a fornire delle risposte.

Sarà anche interessante valutare se arriveranno scelte diverse rispetto a quelle operate nell’ultimo test, la Francia ha una rosa davvero ampia cui attingere ma qualche pezzo lo sta perdendo e su altri dovrà fare approfondite valutazioni, il Cile invece si prepara alla Copa America e poli dovrà provare a rimettere in piedi il pessimo girone delle qualificazioni al Mondiale. Per il momento concentriamoci su stasera e, come sempre, andiamo a fare le nostre valutazioni sulle scelte di campo da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Francia Cile.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Francia Cile, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, l’interessante test amichevole in programma questa sera. Il segno 1 che regola la vittoria della nazionale transalpina vi farebbe guadagnare 1,27 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 5,25 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione sudamericana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 9,25 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CILE

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Possiamo pensare al turnover per Francia Cile: Maignan e Rabiot non sono al top, potrebbe quindi esserci spazio per Aréola in porta mentre a centrocampo giocherebbero Camavinga, Youssouf Fofana e Guendouzi che sarebbero titolari andando a sostituire i tre che sono stati impegnati contro la Germania, anche se ovviamente c’è sempre la possibilità che qualcuno venga confermato. In difesa, possibile alternanza tra i due fratelli Hernandez e dunque stavolta sarebbe Theo a fare il titolare a sinistra, sull’altro versante tutto porta a pensare che giocherà Clauss (ma occhio allo spostamento di Pavard) e in mezzo Saliba e Ibrahima Konaté possono rappresentare la coppia centrale a protezione dell’estremo difensore. Per quanto riguarda l’attacco, è del tutto verosimile ipotizzare che a Mbappé sarà concesso un turno di riposo: Marcus Thuram può scalare sull’esterno o Ousmane Dembélé cambiare fascia, a destra invece si va verso la titolarità di Moussa Diaby con Giroud e Kolo Muani che faranno la staffetta nel ruolo di prima punta.

LE MOSSE DI GARECA

Ricardo Gareca pensa a qualche modifica dopo aver battuto 3-0 l’Albania, ma nel suo caso si tratta di prendere possesso di una nazionale che conosce poco, e di pensare alla Copa America; comunque, in porta Arias o Brayan Cortés con una difesa nella quale Catalan e Sierralta possono fare i due centrali, accompagnati dai terzini che sarebbero Nicolas Fernandez a destra e Thomas Galdames sull’altro lato del campo. In mezzo si potrebbe cambiare: sono pronti César Pérez e Pavez a prendere il posto di chi ha giocato venerdì, così anche sulla trequarti dove Assadi può sostituire Alexis Sanchez e sulle corsie laterali avremmo Bolados e uno tra Ben Diaz e Aravena, con Edu Vargas che però può rimanere a fare il centravanti anche perché nella rosa dei convocati del Cile non c’è un altro giocatore che sia una prima punta di ruolo a parte l’ex Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CILE: IL TABELLINO

FRANCIA (4-3-3): Aréola; Clauss, I. Konaté, Saliba, T. Hernandez; Y. Fofana, Guendouzi, Camavinga; M. Diaby, Giroud, M. Thuram. Allenatore: Didier Deschamps

CILE (4-2-3-1): Brayan Cortés; Nico Fernandez, Catalan, Sierralta, T. Galdames; Pavez, César Pérez; Bolados, Assadi, Aravena; E. Vargas. Allenatore: Ricardo Gareca











