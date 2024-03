Formazioni Francia Cile/ Tchouamémi sulla trequarti? (amichevole, oggi 25 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CILE: CHI GIOCA A MARSIGLIA?

Le probabili formazioni di Francia Cile ci introducono alla seconda amichevole che i Bleus giocano in questa finestra internazionale: siamo al Vélodrome di Marsiglia, in campo alle ore 21:00 di martedì 26 marzo. A differenza di altre nazionali la Francia ha scelto di giocare in casa; sta preparando gli Europei volendo superare il flop di tre anni fa (fuori agli ottavi contro la Svizzera) e dopo il big match contro la Germania arriva l’amichevole contro un Cile in difficoltà, non partecipante agli ultimi due Mondiali e attualmente non qualificato a quelli del 2026.

Un test utile per una Francia che, come ricordiamo, in Coppa del Mondo ha vinto la penultima edizione e sfiorato quella in Qatar; rimane forse la nazionale di riferimento in questo periodo e sta anche iniziando a rinnovare per prolungare il suo ciclo, per ora in panchina è rimasto Didier Deschamps ma anche qui andranno fatte tutte le valutazioni del caso. Noi adesso aspettiamo che si giochi a Marsiglia, ma prima che arrivi questo momento dobbiamo valutare in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali in campo, leggendo insieme le probabili formazioni di Francia Cile.

FRANCIA CILE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Francia Cile non dovrebbe essere garantita: alcune amichevoli internazionali di questi giorni sono fornite dalla televisione satellitare ma non ci sono notizie per quella in oggetto, che di conseguenza non godrebbe nemmeno di un servizio di diretta streaming video. Per le informazioni utili sul match sono comunque consultabili gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network con i loro profili, in particolare consigliamo le pagine Facebook e X (ex Twitter).

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CILE

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Ha tante soluzioni Deschamps per Francia Cile, e potrebbe dunque cambiare spartito: non tattico perché si gioca sempre con il 4-2-3-1 salvo smentite, in porta dovrebbe andare Aréola con una difesa nella quale Lucas Hernandez potrebbe fare il terzino destro come il centrale, Pavard si gioca il posto con Clauss a destra e in mezzo potremmo avere una coppia formata da Ibrahima Konaté e Upamecano. A centrocampo possono giocare Camavinga e Guendouzi che tornerebbe nella “sua” Marsiglia ed è stato convocato al posto di Griezmann, ma anche qui ovviamente Deschamps sa di poter far ruotare i suoi giocatori e per esempio può contare anche su Tchouaméni che può anche avanzare il suo raggio d’azione andando a posizionarsi sulla trequarti, dove l’abbondanza certamente non manca. Per l’amichevole contro il Cile potrebbe toccare a Kolo Muani come prima punta; possibile riposo per Mbappé e allora la corsia sinistra potrebbe essere occupata da Marcus Thuram, mentre sull’altro versante andrebbe a giocare Moussa Diaby, resterebbe appunto da capire chi occuperebbe la posizione centrale.

LE MOSSE DI GARECA

Francia Cile rappresenta la seconda amichevole per Ricardo Gareca, già storico CT del Perù con cui ha fatto ottime cose. Nell’ultima Copa America chiusa al quarto posto ha giocato con il 4-2-3-1: ci aspettiamo dunque un modulo simile anche con la Roja. In porta potrebbe tornare Claudio Bravo, veterano di mille battaglie che si gioca il posto con Brayan Cortés; difesa a quattro con Maripan e Paulo Dias da centrali, sulle fasce invece possono correre Catalan e David Suazo, qui siamo in continuità con il suo predecessore Nicolas Cordova e forse anche a centrocampo dove Pulgar, visto a lungo in Italia, agirà come regista avendo al suo fianco Marceliño Nuñez, mentre sulle corsie laterali possono agire Dario Osorio a destra e Bolados sull’altro versante. In posizione centrale sulla trequarti potrebbe essere schierato Alexis Sanchez, di cui Gareca ha detto che sarà il capitano se in campo; Edu Vargas, ex del Napoli, sembra invece destinato a rimanere il riferimento offensivo per questo nuovo Cile.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CILE: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Aréola; Pavard, I. Konaté, Upamecano, L. Hernandez; Camavinga, Guendouzi; M. Diaby, Tchouaméni, M. Thuram; Kolo Muani. Allenatore: Didier Deschamps

CILE (4-2-3-1): Claudio Bravo; Catalan, Maripan, Paulo Dias, D. Suazo; M. Nuñez, Pulgar; D. Osorio, A. Sanchez, Bolados; E. Vargas. Allenatore: Ricardo Gareca











