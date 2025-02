PROBABILI FORMAZIONI GENT BETIS: CHI GIOCA IN BELGIO?

Le probabili formazioni Gent Betis ci introducono nel migliore dei modi alla partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 13 febbraio, ed è valida per l’andata dei playoff in Conference League 2024-2025. Cosa aspettarsi in Belgio? Possiamo parlare innanzitutto di una sfida tra due squadre che nel super girone avrebbero potuto fare meglio, ma sono costrette a passare dal turno intermedio: in termini assoluti ha deluso il Betis, che se non altro si è rimesso in piedi dopo essere partito male e ha evitato quella che sarebbe stata una cocente eliminazione.

Tuttavia non possiamo fare a meno di sottolineare come la grande occasione l’abbia sprecata il Gent, che per arrivare agli ottavi avrebbe dovuto semplicemente battere il Larne che aveva zero punti, invece ha perso in Irlanda del Nord e adesso rischia parecchio, avendo anche la partita di ritorno in trasferta. Con le probabili formazioni Gent Betis andiamo dunque a studiare le potenziali mosse che saranno operate dai due allenatori sul terreno di gioco, mentre aspettiamo che la partita di Conference League prenda il via.

GENT BETIS: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote proposte dall’agenzia Snai a corredo delle probabili formazioni Gent Betis ci dicono degli ospiti favoriti con un valore equivalente a 1,95 volte la giocata per la loro vittoria (regolata dal segno 2) mentre il segno 1 che identifica il successo del Gent porta in dote una vincita che corrisponde a 3,75 volte quella che sarà stata la vostra giocata, infine ecco il segno X per il pareggio che con questo bookmaker permetterebbe un guadagno che ammonta a 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI GENT BETIS

LE MOSSE DI MILICEVIC

Nel parlare delle probabili formazioni Gent Betis dobbiamo considerare che i belgi hanno cambiato allenatore a fine gennaio: Danijel Milicevic ha impostato la squadra con un 3-5-2 e dunque disponiamo il Genk secondo questo modulo. Di conseguenza, ecco una difesa con Kotto, Stefan Mitrovic e Tiago Araujo che si dispongono davanti al portiere Roef, mentre in posizione di esterni di centrocampo potrebbero giocare Samoise a destra e Archie Brown sull’altro versante; in mezzo al campo invece il terzetto scelto dall’allenatore prevede Ito, Gandelman e Kums.

I dubbi sono soprattutto sul reparto avanzato, perché Milicevic ha l’imbarazzo della scelta: infatti possiamo parlare di Sonko e Vanzeir che sono stati titolari venerdì scorso contro il Malines, ma è abbastanza facile intuire che Andri Gudjohnsen possa essere in campo dal primo minuto e con lui potrebbe agire De Vlieger in posizione di seconda punta tattica, in realtà però abbiamo un ballottaggio aperto con Franck Surdez che ricopre naturalmente questo ruolo e allora sarà intrigante scoprire come si schiererà il Gent.

COME GIOCA PELLEGRINI

Da scoprire anche le mosse di Manuel Pellegrini, ma nelle probabili formazioni Gent Betis possiamo ipotizzare un 4-2-3-1 nel quale Adrian sarà il portiere, supportato da una difesa nella quale il testa a testa è quello tra Natan e Bartrà con Diego Llorente a fare il secondo centrale, sulle corsie laterali Ortiz e Ricardo Rodriguez potrebbero essere titolari. In mezzo, rispetto alla sconfitta di Vigo maturata sabato, dovrebbe tornare Lo Celso: l’esperto argentino sarà dunque in campo a fare coppia con Johnny Cardoso.

Resta dunque da capire chi agirà tra trequarti e attacco: possibile che Isco sia comunque titolare ma l’alternativa sarebbe avanzare il già citato Lo Celso, poi sulle corsie laterali il Betis potrebbe schierare Antony (arrivato dal Manchester United) che agirebbe a destra con uno tra Ezzalzouli e Jesus Rodriguez a operare sul versante opposto del campo, abbiamo però un ballottaggio aperto anche per il ruolo di centravanti perché Bakambu, che in Europa aveva fatto molto bene con il Villarreal, si gioca il posto con Vitor Roque.

PROBABILI FORMAZIONI GENT BETIS: IL TABELLINO

GENT (3-5-2): Roef; T. Araujo, S. Mitrovic, Kotto; Samoise, Kums, Gandelman, Ito, A. Brown; Surdez, An. Gudjohnsen. Allenatore: Danijel Milicevic

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ortiz, D. Llorente, Bartrà, Ri. Rodriguez; Lo Celso, Johnny Cardoso; Antony, Isco, Elzazzouli; Bakambu. Allenatore: Manuel Pellegrini