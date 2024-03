Formazioni Germania Olanda/ Quote: Muller e Fullkrug tornano titolari? (amichevole, 26 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA: CHI GIOCA A FRANCOFORTE?

Presentiamo le probabili formazioni di Germania Olanda, scintillante amichevole internazionale che va in scena alle ore 20:45 di martedì 26 marzo: siamo al Deutsche Bank Stadium di Francoforte e le due nazionali cercano conferme dopo le brillanti vittorie dei giorni scorsi. In particolare ha destato un’ottima impressione la Germania, che ha battuto 2-0 la Francia: prosegue il lavoro di Julian Nagelsmann che ha ereditato questo gruppo dopo l’esonero di Hansi Flick e deve condurlo ad un nuovo splendore, perché questa nazionale non vince nulla da 10 anni e ha rinnovato con l’inserimento di tanti giovani.

Formazioni Italia Turchia U21/ Quote: modulo elastico per Nunziata (qualificazioni Europei, 26 marzo 2024)

L’Olanda si può dire allo stesso livello per quanto riguarda il progetto; nella prima amichevole di marzo ha battuto 4-0 la Scozia ma ora, dopo essersi qualificata agli Europei, vuole chiaramente elevare la propria competitività sapendo di poter arrivare in fondo ai grandi tornei, ma dovendo ancora cementarsi. Sarà allora molto interessante scoprire cosa succederà questa sera a Francoforte, mentre aspettiamo che arrivi il momento di giocare possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Germania Olanda.

Formazioni Francia Cile/ Quote: Giroud-Kolo Muani, sarà staffetta davanti (amichevole, 26 marzo 2024)

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Germania Olanda, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, l’interessante test amichevole in programma questa sera. Il segno 1 che regola la vittoria della nazionale tedesca vi farebbe guadagnare 1,97 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,80 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione orange, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,25 volte la somma messa sul piatto.

Formazioni Spagna Brasile/ Quote, sarà rivoluzione totale a Madrid? (amichevole, 26 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Chiaramente per Germania Olanda è ipotizzabile un turnover: Julian Nagelsmann intanto è tornato al 4-2-3-1 e allora schieriamo questo modulo che però potrebbe cambiare. In porta andrebbe Leno, davanti a lui Koch sarebbe titolare al centro della difesa insieme a uno tra Anton, Rudiger e Tah mentre sulle corsie laterali possono agire Henrichs a destra e Raum a sinistra, cosa che può dunque riportare Kimmich in mezzo al campo magari a fare coppia con Gross, che è rimasto in panchina per 90 minuti nella vittoria contro la Francia. Anche la Germania, come altre nazionali, ha tante opzioni nel suo reparto avanzato: una di queste è il veterano Thomas Muller che può tornare titolare prendendosi magari la corsia destra, al centro conferma per Gundogan mentre a sinistra può giocare Fuhrich così come tornare indietro Havertz, così da lasciare la maglia di centravanti a Fullkrug che comunque dovrebbe essere titolare, favorito su Deniz Undav con il quale comunque potrebbe fare staffetta.

LE MOSSE DI KOEMAN

Cambia anche Ronald Koeman che in Germania Olanda potrebbe confermare il 4-3-3, anche se poi questo modulo può diventare agilmente un 3-4-2-1. In porta questa volta va Verbruggen, De Ligt si prende la maglia di centrale di difesa e potrebbe operare in coppia con Van Dijk che sarebbe confermato, sulle corsie laterali invece potrebbe esserci spazio per Dumfries a destra ed eventualmente Daley Blind a sinistra, anche se quest’ultimo può facilmente agire come centrale. In mezzo al campo può tornare titolare Koopmeiners che sarebbe una delle due mezzali, l’altra verosimilmente può essere Timber mentre De Roon andrebbe ad agire come metronomo davanti al reparto arretrato; nel tridente offensivo Weghorst dovrebbe prendere il posto di Depay agendo dunque come terminale offensivo, possibile conferma per uno tra Gakpo e Xavi Simons mentre a completare l’attacco dell’Olanda sarebbe Malen, che può essere schierato a destra come a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Leno; Henrichs, Tah, Koch, Raum; Kimmich, Gross; T. Muller, Gundogan, Fuhrichs; Fullkrug. Allenatore: Julian Nagelsmann

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Daley Blind; Timber, De Roon, Koopmeiners; Malen, Weghorst, Gakpo. Allenatore: Ronald Koeman











© RIPRODUZIONE RISERVATA