Formazioni Germania Olanda/ Tanti esterni per Koeman (amichevole, 25 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Germania Olanda raccontiamo una bella amichevole che si gioca alle ore 20:45 di martedì 26 marzo: siamo al Deutsche Bank Park di Francoforte, nella finestra prevista per le nazionali si gioca ovviamente in preparazione agli Europei e la Germania sarà Paese ospitante, dunque dovrà dare prova di essere tornata realmente competitiva dopo un periodo di scarsa lucidità e risultati deludenti, tanto nelle amichevoli come negli impegni ufficiali. A Julian Nagelsmann il compito, non semplice, di ridare lustro a una nazionale che ha sempre scritto la storia del calcio.

L’Olanda agli Europei si è qualificata forse con qualche timore di troppo, ma tutto sommato bene; era nel girone della Francia e con i Bleus non c’è stata partita, ma per il resto gli orange hanno staccato il pass per la rassegna continentale e, allo stesso modo, proveranno a crescere di colpi con un nuovo ciclo. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà a Francoforte in un’amichevole di lusso, mentre aspettiamo che arrivi martedì sera possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT leggendo insieme le probabili formazioni di Germania Olanda.

GERMANIA OLANDA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Germania Olanda non dovrebbe essere garantita: alcune amichevoli internazionali di questi giorni sono fornite dalla televisione satellitare ma non ci sono notizie per quella in oggetto, che di conseguenza non godrebbe nemmeno di un servizio di diretta streaming video. Per le informazioni utili sul match sono comunque consultabili gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network con i loro profili, in particolare consigliamo le pagine Facebook e X (ex Twitter).

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Nagelsmann ha perso tre giocatori tra cui Neuer, ma non li ha sostituiti: rosa dunque ridotta anche in Germania Olanda, da valutare le scelte ma possiamo pensare a una difesa con Leno in porta e due braccetti che potrebbero essere Koch e Tah, a guidare il reparto sarebbe invece Rudiger ma le soluzioni alternative ci sono, da Kimmich nuovamente arretrato in mediana a Waldemar Anton, convocato in virtù della splendida stagione sua e dello Stoccarda. Anche a centrocampo le opzioni non mancano: Kroos, che è tornato tra i convocati, potrebbe essere titolare martedì sera e con lui può giocare Andrich che è primo in classifica con il Bayer Leverkusen, attenzione qui anche a Gross che sta facendo bene nel Brighton sotto la guida di De Zerbi. Qualche ballottaggio aperto sulle corsie: a destra tutto sommato potrebbe allargarsi anche il tuttofare Kimmich ma c’è l’opzione Thomas Muller, a sinistra è testa a testa tra Raum e Fuhrich con Mittelstadt terzo incomodo. Per quanto riguarda l’attacco, sulla trequarti lo stesso Muller sembra destinato comunque a essere titolare e con lui potrebbe operare uno tra Wirtz e Musiala, poi davanti Deniz Undav e Beier ma anche la possibilità Havertz, sempre utile anche per la trequarti.

LE MOSSE DI KOEMAN

Ronald Koeman gioca con il 4-3-3 e per Germania Olanda bisogna capire chi sarà in campo: in porta andrà Verbruggen già titolare nell’ultima partita delle qualificazioni agli Europei, davanti a lui è tornato De Ligt ma i titolari dovrebbero essere Van Dijk e De Vrij, da capire invece le corsie laterali dove Geertruida, Dumfries e Frimpong partono quasi alla pari a destra, sull’altro versante invece in assenza di Hartman torna utile uno tra Aké e Daley Blind o uno dei sopra citati. A centrocampo De Roon dovrebbe giocare, insieme a Koopmeiners; da capire il terzo elemento e qui il ballottaggio sarebbe tra Wieffer e Reijnders, quest’ultimo sta facendo molto bene nel Milan e in questo momento appare davanti, nelle gerarchie, al veterano Wijnaldum. Nel tridente offensivo Xavi Simons ha una bella occasione di prendersi la maglia da laterale destro; sull’altro versante rimane in vantaggio Malen ma attenzione al rigenerato Depay, che ha sempre avuto un ruolo importante nell’Olanda. Come prima punta la scelta sembra scritta con Weghorst, anche perché di fatto è l’unico convocato il cui ruolo naturale sia quello di centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Leno; Koch, Rudiger, Tah; Kimmich, Kroos, Andrich, Raum; T. Muller, Wirtz; Undav. Allenatore: Julian Nagelsmann

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Frimpong, Van Dijk, De Vrij, Aké; Koopmeiners, De Roon, Wieffer; Xavi Simons, Weghorst, Malen. Allenatore: Ronald Koeman











