Formazioni Inghilterra Belgio/ Soutghate senza Harry Kane, c’è Toney (amichevole, 26 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BELGIO: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Andiamo a studiare con le probabili formazioni di Inghilterra Belgio le scelte che i due CT possono operare nell’amichevole di Wembley, in programma alle ore 20:45 di martedì 26 marzo: una sfida molto interessante, soprattutto perché l’Inghilterra ha perso contro il Brasile e dunque andrà a caccia di immediato riscatto, perché è vero che sono solo amichevoli ma d’altro canto gli Europei si stanno avvicinando, e dopo la finale di tre anni fa i tre leoni vogliono finalmente arrivare a vincere un trofeo con un gruppo che ha mostrato di poter arrivare costantemente in fondo ai grandi tornei.

Formazioni Germania Olanda/ Tanti esterni per Koeman (amichevole, 25 marzo 2024)

Dall’altra parte invece c’è un Belgio che, reduce dal deludente 0-0 contro l’Irlanda, ha voltato pagina dopo l’addio di Roberto Martinez ma anche con Domenico Tedesco sta provando a sfruttare al massimo gli ultimi anni della generazione d’oro, che tra l’altro non ha raccolto quanto avrebbe potuto e ora avrà un’ultima occasione con i giocatori rimasti. Vedremo cosa succederà a Wembley tra qualche ora, aspettando che l’amichevole prenda il via possiamo certamente fare una rapida analisi sulle scelte di campo, prendendoci del tempo per valutare insieme le probabili formazioni di Inghilterra Belgio.

Formazioni Spagna Brasile/ Richarlison da centravanti? (amichevole, 25 marzo 2024)

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Inghilterra Belgio, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, l’interessante test amichevole in programma questa sera. Il segno 1 che regola la vittoria della nazionale inglese vi farebbe guadagnare 1,75 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,55 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione dei Diavoli Rossi, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 4,50 volte la somma messa sul piatto.

Formazioni Francia Cile/ Tchouamémi sulla trequarti? (amichevole, oggi 25 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BELGIO

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Gareth Southgate è sempre senza Harry Kane, tornato in Germania e assente anche contro il Brasile: davanti in Inghilterra Belgio dovrebbe giocare Toney visto che sabato è stato Watkins il titolare, c’è però anche l’opzione di accentrare Rashford che, in alternativa, agirebbe da esterno sinistro in un tridente che comprenderebbe anche Jarrod Bowen schierato sulla destra. La sensazione è che Southgate voglia comunque fare turnover per questa amichevole, studiando varie situazioni di campo con tanti uomini; per questo a centrocampo dovremmo vedere Maddison e magari Foden potrebbe scalare sulla mezzala, confermando invece Declan Rice in cabina di regia con un assetto tattico diverso rispetto a sabato, quando Bellingham si staccava formando un 4-2-1-3. Possibile spazio anche per Mainno ma forse ancora a gara in corso, poi in difesa Dunk e Joe Gomez possono essere la coppia centrale davanti a Ramsdale – che sostituirebbe Pickford – con Stones che può fare il terzino destro tattico e Chilwell che sarebbe confermato a sinistra.

LE MOSSE DI TEDESCO

Nel 4-3-3 di Tedesco per Inghilterra Belgio dovremmo vedere qualche scelta diversa rispetto allo 0-0 contro l’Irlanda. In porta si prepara per esempio a tornare Casteels, davanti a lui come tandem centrale sono pronti Verthongen e Debast e a questo punto sulle corsie laterali dovrebbero operare Meunier e Theate, un centrale che però nella sua nazionale ha già giocato sulla corsia sinistra. In mezzo al campo invece le alternative non sono così tante: Amadou Onana e Orel Mangala dovrebbero essere titolari, e qui allora potrebbe arrivare la conferma per uno tra Tielemans e Vranckx ma è da vedere di chi si tratterebbe. Anche nel tridente offensivo Tedesco prepara la rivoluzione rispetto a sabato: Romelu Lukaku è pronto a prendersi la maglia dal primo minuto mandando in panchina Openda, poi Lukébakio sarebbe l’esterno destro alto con Doku che si prenderebbe il posto da titolare a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Ramsdale; Stones, Dunk, J. Gomez, Chilwell; Maddison, D. Rice, Foden; Bowen, Toney, Rashford. Allenatore: Gareth Southgate

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Meunier, Debast, Vertonghen, Theate; Tielemans, A. Onana, O. Mangala; Lukébakio, R. Lukaku, Doku. Allenatore: Domenico Tedesco











© RIPRODUZIONE RISERVATA