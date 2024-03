Formazioni Inghilterra Belgio/ Southgate va con i giovani? (amichevole, 25 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BELGIO: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Le probabili formazioni di Inghilterra Belgio ci avvicinano all’amichevoli che le due nazionali giocano alle ore 20:45 di martedì 26 marzo a Wembley: una bella sfida, i tre leoni arrivano da quella contro il Brasile e in generale sono in un momento di grande attesa, perché dopo la finale degli Europei centrata tre anni fa andranno in Germania con la grande ambizioni di vincere il titolo, così da sublimare un ciclo che sotto la guida di Gareth Southgate è stato ampiamente positivo, considerata anche la semifinale al Mondiale 2018, ma forse non così scintillante come avrebbe potuto essere.

Il Belgio ha cambiato dopo il flop di Roberto Martinez: non ascrivibile solo a lui perché la generazione d’oro ha raccolto davvero poco, proprio un terzo posto in Russia battendo l’Inghilterra di Southgate ma ben poco altro, e questo era un gruppo che si pensava potesse anche arrivare in cima al mondo e intanto è stato numero 1 nel ranking. Oggi c’è Domenico Tedesco ma anche una nazionale in ricostruzione, che forse avrà bisogno di tempo; vedremo intanto come andrà martedì sera, e possiamo iniziare a fare le nostre consuete considerazioni sulle probabili formazioni di Inghilterra Belgio.

INGHILTERRA BELGIO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Inghilterra Belgio non dovrebbe essere garantita: alcune amichevoli internazionali di questi giorni sono fornite dalla televisione satellitare ma non ci sono notizie per quella in oggetto, che di conseguenza non godrebbe nemmeno di un servizio di diretta streaming video. Per le informazioni utili sul match sono comunque consultabili gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network con i loro profili, in particolare consigliamo le pagine Facebook e X (ex Twitter).

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BELGIO

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Dovrebbe essere un 4-3-3 quello di Southgate per Inghilterra Belgio: spicca il fatto che siano stati convocati solo due terzini di ruolo, i titolari sarebbero dunque Walker e Chilwell ma almeno uno tra Konsa e Stones si può allargare sull’esterno, da vedere poi la zona centrale dove Dunk può affiancare uno tra Maguire e lo stesso Stones senza dimenticarsi della candidatura di Branthwaite, alla prima convocazione in nazionale. In porta può andare uno tra Johnston e Ramsdale, poi a centrocampo scelte in valutazione perché, volendo dare campo alle seconde linee, potrebbero essere titolari Maddison e Gallagher sulle mezzali tenendo Declan Rice o Jordan Henderson in cabina di regia. In attacco c’è una buona occasione per Ollie Watkins che sta avendo una grande stagione con l’Aston Villa, ai suoi lati questa sera potremmo vedere Cole Palmer e Gordon che rappresentano sostanzialmente il nuovo che avanza, entrambi puntano alla convocazione agli Europei e magari anche andando a giocarsela. Come altre opzioni ecco poi Jarrod Bowen che ha risolto l’ultima Conference League e Ivan Toney come prima punta.

LE MOSSE DI TEDESCO

Domenico Tedesco affronterà Inghilterra Belgio con il solito 4-2-1-3: in assenza di Courtois, nuovamente infortunatosi, il titolare è Casteels mentre davanti a lui resiste il veterano Vertonghen che potrebbe essere titolare insieme a Faes, come terzino destro ecco l’ex Atalanta Castagne e sull’altro lato del campo a giocare dovrebbe essere Theate. A centrocampo non mancano le opzioni: c’è anche l’ex Milan Vranckx, titolare nell’ultima partita delle qualificazioni agli Europei, a fargli compagnia potrebbe essere Tielemans che dunque tornerebbe in campo dal primo minuto, la principale alternativa sembra essere Orel Mangala. Per quanto riguarda il reparto avanzato, è stato convocato De Ketelaere: il giovane dell’Atalanta però potrebbe partire dalla panchina, in posizione centrale sulla trequarti infatti rimane favorito Trossard che sta emergendo anche nell’Arsenal, sulle corsie laterali spazio invece a Johan Bakayoko e Doku con prima punta ovviamente Romelu Lukaku, ma l’attaccante della Roma è comunque pronto alla staffetta con Openda (soprattutto) e Batshuayi, che possiamo considerare un altro dei giocatori della vecchia guardia belga.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BELGIO: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Johnstone; Konsa, Dunk, Stones, Chilwell; Gallagher, D. Rice, Maddison; C. Palmer, Watkins, Gordon. Allenatore: Gareth Southgate

BELGIO (4-2-1-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Vranckx, Tielemans; Trossard; J. Bakayoko, R. Lukaku, Doku. Allenatore: Domenico Tedesco











