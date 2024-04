Formazioni Inter Empoli/ Quote: Inzaghi se la gioca con i suoi titolari (Serie A, 1 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Empoli ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 1 aprile, valida per la 30^ giornata di Serie A 2023-2024: dopo la sosta per le nazionali si torna in campo, e a San Siro l’Inter cerca di avvicinare uno scudetto che salvo cataclismi ha ormai vinto, il pareggio interno contro il Napoli ha spostato ben poco per una squadra che naviga con enorme vantaggio sulla concorrenza e deve solo “capire” quando potrà festeggiare aritmeticamente, con la forte possibilità che possa farlo nel giorno del derby.

Discorso molto diverso per l’Empoli: con Davide Nicola è arrivato un grande cambio di passo che ha tolto i toscani dalla zona retrocessione, ma poi sono tornate le difficoltà e adesso il tecnico piemontese dovrà soffrire parecchio per portare a casa l’ennesimo miracolo con l’ennesima squadra, chiaramente uscire con punti da San Siro è parecchio difficile ma Nicola ha il dovere di provarci. Vedremo dunque cosa succederà in campo, ma prima facciamo le nostre solite valutazioni sulle scelte che saranno operate nelle probabili formazioni di Inter Empoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Inter Empoli, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 30^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra nerazzurra vi farebbe guadagnare 1,19 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 7,25 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione toscana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 12,00 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

LE SCELTE DI INZAGHI

C’è Acerbi in Inter Empoli: ricevuta l’assoluzione per i presunti insulti razzisti, il polverone mediatico non si è spento (anzi) ma il difensore sarà titolare anche per l’assenza di De Vrij, dunque vedremo come reagirà sul campo alle tantissime parole che sono state spese. Con lui Pavard e Alessandro Bastoni a completare il reparto arretrato, in porta Sommer dovrebbe farcela dopo il problema avuto in nazionale ma nel caso è pronto Audero. A centrocampo giocano i migliori: significa avere Calhanoglu in regia ma con l’ex Asllani che potrebbe avere uno spezzone nel secondo tempo, poi Barella (in gol con la nazionale) e Mkhitaryan sulle mezzali mentre sulle corsie laterali prendono vita i ballottaggi Darmian-Dumfries e Dimarco-Carlos Augusto, qui forse Simone Inzaghi deve ancora sciogliere qualche nodo. Nessun dubbio invece per quanto riguarda l’attacco: Arnautovic tra l’altro è ko e dunque è sempre più scontata la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che hanno segnato 33 gol in due in questo campionato.

LE MOSSE DI NICOLA

Più complicato il quadro che riguarda Nicola per Inter Empoli: sono assenti Ismajli e Walukiewicz, dunque nel terzetto difensivo dovrebbe scalare Bereszynski (che ha già occupato questa posizione) che farà reparto con Walukiewicz e Luperto confermati, in porta naturalmente va Caprile. Con Bereszynski arretrato si libera il posto a destra, che sarà preso da Gyasi; corsia di spinta dunque, dall’altra parte allora ci sarà Giuseppe Pezzella che garantirà maggiore copertura difensiva. In mezzo al campo le chiavi dell’Empoli dovrebbero essere affidate a Razvan Marin; sulle mezzali è possibile vedere Zurkowski e Kovalenko, quest’ultimo però insidiato da Alberto Grassi e Fazzini mentre Maleh è squalificato. Davanti, le opzioni non mancano: Niang-Cambiaghi sembra il tandem favorito, attenzione però all’ex Destro così come a Cerri e Cancellieri, il veterano Caputo spera lui stesso in una maglia ma potrebbe tornare utile a partita in corso per provare a cambiare, eventualmente, gli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, R. Marin, Kovalenko, Giu. Pezzella; Niang, Cambiaghi. Allenatore: Davide Nicola











