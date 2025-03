PROBABILI FORMAZIONI INTER FEYENOORD: INZAGHI SUL VELLUTO!

Pronti a leggere le probabili formazioni Inter Feyenoord, la partita di San Siro che si gioca alle ore 21:00 di martedì 11 marzo è ovviamente valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 2024-2025 e, possiamo dirlo, i nerazzurri sembrano essere in una botte di ferro dopo l’esito della sfida al De Kuip. A Rotterdam è finita 2-0 per la banda di Simone Inzaghi, che ha anche sbagliato un rigore: non sappiamo se questo autorizzerà un turnover da parte dell’Inter anche perché ci sono assenze che lo rendono più complicato, di sicuro però possiamo dire che la squadra nerazzurra abbia un piede nei quarti e dunque tenga vive le speranze di centrare il Triplete.

Anzi: quest’anno potrebbe esserci la corsa al poker vista la presenza del Mondiale per Club, senza voli pindarici possiamo comunque dire che l’Inter sia ottimamente piazzata, la difficile vittoria contro il Monza le ha permesso di conservare il primo posto in campionato e fare così un ulteriore passo avanti verso lo scudetto, ora però si parla di Champions League e, a tale proposito, noi dobbiamo come sempre fare le nostre consuete valutazioni sulle scelte che i due allenatori opereranno sul terreno di gioco, dunque possiamo prenderci del tempo utile per analizzare insieme le probabili formazioni Inter Feyenoord.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FEYENOORD: QUOTE E PRONOSTICO

Leggendo le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Inter Feyenoord scopriamo come i nerazzurri siano largamente favoriti: abbiamo infatti un valore corrispondente a 1,35 volte la giocata per il segno 1 che identifica la vittoria casalinga, per contro il segno 2 sul successo del Feyenoord vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a ben 8,00 volte quello che avrete messo sul piatto, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una somma che equivale a 5,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FEYENOORD

COME GIOCHERÀ INZAGHI

Come abbiamo detto Inzaghi deve comunque fare i conti con gli infortuni, nelle probabili formazioni Inter Feyenoord va registrato lo stop di Zielinski e un Lautaro Martinez non al top della condizione oltre agli altri. Partiamo comunque dalla difesa: davanti a Josep Martinez potrebbe toccare a Bisseck dal primo minuto, Alessandro Bastoni può tornare a fare il ruolo naturale e a quel punto ci sarebbe il ballottaggio tra De Vrij e Acerbi per comandare il reparto. Carlos Augusto infatti sembra aver recuperato, ha giocato il secondo tempo contro il Monza e si prepara a esserci: nel caso, sarebbe schierato a sinistra.

Sull’altro versante avremo naturalmente Dumfries, mentre in mezzo lo stop di Zielinski e la necessità di fare turnover potrebbero lanciare Frattesi, eventualmente per Barella o Mkhitaryan, ma occhio anche alla possibilità che un turno di riposo ce l’a abbia Calhanoglu, qui con lo stesso Barella a operare in cabina di regia oppure l’inserimento di Asllani, forse la soluzione più probabile. Per quanto riguarda l’attacco, facile intuire che Lautaro sarà risparmiato: dovrebbe giocare Arnautovic, mentre Marcus Thuram viaggia comunque verso una maglia da titolare anche nel ritorno degli ottavi di Champions League.

LE MOSSE DI VAN PERSIE

Da valutare le mosse di Robin Van Persie che anche nelle probabili formazioni Inter Feyenoord continua a essere in emergenza. Il modulo è il 4-2-1-3 di stampo olandese: Igor Paixao è il giocatore che si stacca dalla zona mediana del campo per accompagnare il tridente offensivo, nel quale Ivanusec potrebbe avere la maglia sulla sinistra prendendo il posto di Osman con la conferma invece degli altri interpreti, vale a dire Carranza che potrebbe essere confermato da centravanti e Hadj Moussa a destra, anche perché il Feyenoord non ha giocato in campionato con la federazione che gli ha permesso di concentrarsi esclusivamente sulla Champions League.

Anche per questo dunque le scelte di Van Persie potrebbero ricalcare quanto visto all’andata: a centrocampo per esempio Smal e Moder rimangono favoriti sulla concorrenza, e qui possiamo pensare soprattutto a ‘t Zand e Kraaijeveld; per quanto riguarda la difesa, in porta vedremo Wellenreuther con Mitchell e Bueno ad agire in qualità di terzini, la coppia centrale dovrebbe essere formata da Beelen e Hancko.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FEYENOORD: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Jo. Martinez; Bisseck, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; M. Thuram, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi

FEYENOORD (4-2-1-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Smal, Moder; Paixao; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec. Allenatore: Robin Van Persie