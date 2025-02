PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA: LE SCELTE PER SAN SIRO!

Possiamo andare a leggere le probabili formazioni Inter Genoa, che ci parlano di una partita in programma alle ore 20:45 di sabato 22 febbraio per la 26^ giornata di Serie A 2024-2025: occasione di riscatto per un’Inter che settimana scorsa ha sprecato un’altra possibilità per superare il Napoli al primo posto in classifica, perdendo a Torino contro la Juventus. È davvero curioso notare che, nel periodo in cui i partenopei hanno pareggiato tre partite consecutive, l’Inter non sia riuscita ad approfittarne: manca forse qualcosa a livello di carattere e certezza, questa sera però la partita di San Siro rema decisamente a favore di Simone Inzaghi.

L’Inter però non deve sottovalutare il Genoa, squadra che ormai può giocare senza troppe pressioni: la vittoria ottenuta contro il Venezia, e maturata nel finale, ha di fatto salvato il Grifone salvo clamorosi crolli, di conseguenza l’ex Patrick Vieira potrà affrontare questo match cercando il blitz senza appunto doversi preoccupare di quanto costerebbe una sconfitta. Sarà interessante scoprire cosa succederà in campo, a tale proposito le probabili formazioni Inter Genoa cominceranno a dirci quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO INTER GENOA

Con le probabili formazioni Inter Genoa leggiamo anche le quote dell’agenzia Snai: abbiamo un’enorme differenza tra il segno 1 per l’Inter, che vale 1,24 volte la giocata, e il segno 2 per il successo del Genoa vale 11,00 volte la scommessa. L’X, infine, è quotato a 6,00.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA

LE SCELTE DI INZAGHI

Possiamo sicuramente dire che nelle probabili formazioni Inter Genoa ci siano parecchi ballottaggi aperti per Simone Inzaghi: praticamente in ogni ruolo abbiamo dei dubbi, ma questa è una partita da non sbagliare e allora presumibilmente si andrà con l’undici migliore, da valutare le condizioni di Marcus Thuram che, in difficoltà nella mezz’ora dell’Allianz Stadium, potrebbe lasciare il posto a Arnautiovic e Taremi per andare a fare reparto con Lautaro Martinez. A centrocampo Zielinski potrebbe sostituire Mkhitaryan (diffidato, e c’è il Napoli alla prossima), poi Barella sull’altro versante con Calhanoglu come sempre a operare in cabina di regia.

In difesa la tegola è rappresentata da Sommer: frattura a una falange del pollice, dunque l’ex Josep Martinez potrà giocare contro il suo passato recente. Il punto di domanda principale è rappresentato da Acerbi: dovrebbe essere lui a giocare con De Vrij relegato in panchina, mentre Pavard è favorito su Bisseck e Darmian. Sul centrosinistra ecco Alessandro Bastoni, in porta giocherà Sommer e sulle fasce ci saranno poche sorprese, a destra agirà Dumfries e sull’altro versante avremo Dimarco, la cui sostituzione contro la Juventus (insieme a quella di Bastoni) certamente non ha aiutato l’Inter.

LE MOSSE DI VIEIRA

Vieira deve fare i conti con qualche infortunio, soprattutto a centrocampo le scelte sono poche e quindi nelle probabili formazioni Inter Genoa dovremmo vedere un 4-4-1-1: Miretti fa il jolly e opera largo a sinistra sulla linea di centrocampo, dall’altra parte soluzione simile con Cornet (a segno contro il Genoa) che dovrebbe partire titolare, la squadra sarebbe forse sbilanciata e dunque in mezzo al campo dovranno fare un grande lavoro Frendrup e Masini, ma anche Junior Messias che verosimilmente verrà schierato da trequartista in appoggio a Pinamonti, ma in realtà mezzala aggiunta per così dire.

Il modulo sostanzialmente potrebbe diventare un 4-4-2 elastico con Cornet portato ad avanzare, o anche un 4-3-2-1 lasciando due uomini (l’ex Lione e Messias) a operare alle spalle di Pinamonti, titolare senza discussioni che giocherà una partita speciale; in difesa invece pochi dubbi e poche sorprese, De Winter si allarga da terzino destro con Aaron Martin a sinistra, coppia centrale formata da Bani e Vasquez e in porta andrà Leali, che in questa stagione è riuscito a conquistare i gradi di titolare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Jo. Martinez; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

GENOA (4-4-1-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, A. Martin; Cornet, Frendrup, Masini, Miretti; Messias; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira