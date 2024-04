FORMAZIONI INTER TORINO/ Quote, Dumfries frenato dalla squalifica (Serie A 34^ giornata, 28 aprile 2024)

FORMAZIONI INTER TORINO: GLI ASSENTI

Gli assenti non dovrebbero essere una variabile troppo pesante per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter Torino, o certamente non lo saranno per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno recuperato tutti in vista della festa scudetto, ed eccezione evidentemente di Dumfries, che è stato espulso nel rovente finale del derby e di conseguenza è squalificato, per cui seguirà dalla tribuna questa partita così allegra per l’Inter, forse con Acerbi che è infatti alle prese con la pubalgia e potrebbe essere il secondo assente.

La questione è un po’ più complicata per il Torino di Ivan Juric, a cominciare dalla squalifica di Linetty, che pareggia quindi il conto dei giocatori fermati dal giudice sportivo per questa giornata. Quanto agli assenti per infortunio, tra i granata dobbiamo parlare di Djidji a causa della lesione del tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro, naturalmente lo sfortunatissimo Schuurs per il quale la stagione è finita già da mesi a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, inoltre è out anche il giovane Gineitis per una distorsione al ginocchio destro ed infine è in bilico Pellegri per una lesione focale del muscolo lungo adduttore sinistro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Sarà una domenica di festa a San Siro e poi per tutta Milano, ma naturalmente si comincerà dall’aspetto agonistico e allora innanzitutto esaminiamo le probabili formazioni di Inter Torino, collocata come lunch match della domenica per la trentaquattresima giornata di Serie A proprio per favorire i festeggiamenti nerazzurri. Lunedì scorso il trionfo nel derby ha consentito all’Inter di Simone Inzaghi di festeggiare lo scudetto della seconda stella proprio contro i cugini: difficile chiedere di meglio, oggi però lo stadio Giuseppe Meazza sarà praticamente tutto nerazzurro e così l’Inter potrà festeggiare circondata dall’affetto del suo popolo al completo.

Invitato alla festa sarà il Torino, dando un tocco di storica nobiltà e anche di simpatia, dal momento che i granata sono evidentemente la metà del capoluogo piemontese decisamente più simpatica per il mondo Inter. Gli uomini di Ivan Juric proveranno comunque a rovinare la festa nerazzurra almeno per quanto riguarda il risultato sul campo, perché naturalmente un colpaccio a San Siro potrebbe rilanciare le speranze europee del Torino dopo il grigio pareggio contro il Frosinone. In fondo potrebbe bastare addirittura il decimo posto nella migliore delle ipotesi, perché non provarci? Sarà allora una domenica da ricordare, che presentiamo mediante le probabili formazioni di Inter Torino…

INTER TORINO, QUOTE E PRONOSTICO: CHI SARÀ FAVORITO OGGI?

Nella nostra analisi sulle probabili formazioni di Inter Torino, può essere interessante aprire anche una parentesi sul pronostico in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa e freschi campioni d’Italia nerazzurri, il segno 1 è quindi proposto a 1,50 volte la posta in palio; si sale poi a quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio, mentre una vittoria esterna del Torino (segno 2) varrebbe 6,50 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: MOSSE, MODULI E TITOLARI

INZAGHI, PER LA FESTA GIOCANO I TITOLARI!

Simone Inzaghi nelle ultime giornate potrebbe dare spazio a chi ha giocato di meno, ma oggi i protagonisti della festa dovrebbero essere i big e allora per le probabili formazioni di Inter Torino ipotizziamo che gli undici titolari possano essere gli stessi del derby ad eccezione di De Vrij per Acerbi, alle prese con la pubalgia. Per di più, la squalifica di Dumfries risolverà anche quello che spesso è l’unico dubbio tra i nerazzurri, dando il via libera a Darmian come esterno destro. Per il resto, ecco Sommer protetto da Pavard, appunto De Vrij e Bastoni; nel cuore del centrocampo Barella, il regista Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco a sinistra per completare il classico schieramento a cinque; infine, naturalmente Thuram e Lautaro Martinez per formare il tandem d’attacco dei nuovi campioni d’Italia.

FOCUS SULLE MOSSE DI JURIC

Per quanto riguarda invece gli ospiti granata, ricordiamo che lo squalificato Linetty sarà assente obbligato dalle probabili formazioni di Inter Torino. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-1-2, quindi difesa a tre come per i nerazzurri: davanti a Milinkovic-Savic, spazio a Tameze, Buongiorno e Rodriguez; a centrocampo invece ecco una linea a quattro con l’ex Bellanova a destra, poi Ricci e Ilic nel cuore della mediana e Vojvoda favorito su Lazaro a sinistra; infine, il reparto offensivo del Torino dovrebbe prevedere Vlasic in qualità di trequartista alle spalle dei due attaccanti Zapata e Sanabria, anche se quest’ultimo vede insidiata da Okereke la propria maglia da titolare dal primo minuto per la grande sfida a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.











