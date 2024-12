PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: TRA TURNOVER E TITOLARI!

Siamo alle probabili formazioni Inter Udinese, la partita che alle ore 21:00 di giovedì 19 dicembre chiude il programma degli ottavi di Coppa Italia 2024-2025: sfida che potrebbe apparire scontata anche e soprattutto per la straordinaria prova di forza che i nerazzurri hanno messo in campo all’Olimpico, un incredibile 6-0 esterno alla Lazio che è una delle squadre più in forma della stagione, un primo tempo stellare per gli uomini di Simone Inzaghi anche se bisogna dire, ovviamente, che stasera le cose potrebbero cambiare perché gli ottavi di Coppa Italia offrono una bella occasione per far riposare i titolari e dare minuti e opportunità alle seconde linee.

Cosa che potrebbe fare anche Kosta Runjaic, anche se tutto sommato l’Udinese potrebbe pensare di fare il grande colpo a San Siro e dunque qualche titolare in più potrebbe esserci; intanto i friulani hanno perso in casa contro il Napoli ma il loro campionato rimane positivo, 20 punti dopo 16 giornate pur dovendo rimanere attenti a quello che succede alle loro spalle. Noi ora aspettiamo che la partita prenda il via, nel frattempo abbiamo uno spazio dedicato alle ipotesi circa le scelte dei due allenatori e dunque, senza indugio, andiamo subito a leggere nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni Inter Udinese.

PRONOSTICO E QUOTE INTER UDINESE

Ovviamente le quote che analizziamo con le probabili formazioni Inter Udinese concedono un ampio vantaggio ai nerazzurri: il pronostico della Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria dell’Inter farebbe guadagnare una somma equivalente a 1,30 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione dell’Udinese porta in dote una vincita corrispondente a 8,25 volte la vostra giocata e infine ecco il segno X per l’ipotesi del pareggio, che mette in tasca un valore di 5,50 volte la posta in palio con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

INZAGHI CON LE SECONDE LINEE

Dicevamo del turnover, e sarà ampio per Inzaghi: nelle probabili formazioni Inter Udinese possiamo finalmente citare Josep Martinez che sarà il portiere titolare, davanti a lui scatta anche l’occasione per Tomas Palacios e dunque Bisseck potrebbe scalare centralmente dando riposo sia a De Vrij che Alessandro Bastoni, a destra andrebbe a giocare Darmian che tornerebbe a fare il braccetto. Altra bella occasione nell’Inter ce l’avrà Buchanan, fino a questo momento oggetto misterioso ma candidato a giocare a destra; sull’altro versante scontata la panchina per l’instancabile Dimarco, al suo posto ci sarà Carlos Augusto.

Per quanto riguarda il centrocampo, le chiavi della manovra saranno affidate ad Asllani e qui Inzaghi potrebbe far rifiatare tutti i tre centrali che saranno poi chiamati alle prossime partite, dunque ecco che Frattesi avrà quasi certamente una maglia sul centrodestra e come altra mezzala agirà Zielinski. In attacco, Lautaro Martinez non dovrebbe giocare anche perché proprio in Coppa Italia si era infortunato l’anno scorso; Arnautovic e Taremi si giocano dunque il posto da centravanti con l’austriaco che potrebbe essere favorito, a girargli attorno sarebbe nel caso Joaquin Correa perché ovviamente anche Marcus Thuram dovrebbe iniziare dalla panchina l’ottavo di Coppa Italia.

LE INCERTEZZE DI RUNJAIC

Runjaic può scegliere qualcosa di diverso nelle probabili formazioni Inter Udinese, a cominciare dal modulo: sono assenti Lovric, Payero e Zarraga e dunque i friulani potrebbero essere disposti con il 3-5-2, sempre con Sava in porta (Maduka Okoye ne avrà per tanto tempo) con Bijol a comandare una difesa che potrebbe essere completata da Thomas Kristensen e Isaak Touré. Nel centrocampo decimato avremo Ehizibue confermato a destra, sull’altro lato del campo invece è vivo il ballottaggio che coinvolge Hassane Kamara e Zemura con il primo che, almeno in questo momento, appare favorito per iniziare la partita.

Si può giocare a tre in mediana: cambia ancora ruolo Ekkelenkamp che fa un passo indietro e dovrebbe operare in qualità di mezzala offensiva, l’altro interno può essere Atta e dunque a fare il playmaker sarà ancora una volta Karlstrom. Davanti è viva la tentazione di confermare Lucca e Thauvin, ma Runjaic deve decidere: alla fine è possibile che almeno uno tra Iker Bravo e Brenner sia lanciato dal primo minuto, attenzione anche all’ex Alexis Sanchez che è tornato disponibile e dovrebbe giocare almeno uno spezzone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): J. Martinez; Darmian, Bisseck, T. Palacios; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, J. Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Sava; T. Kristensen, Bijol, Is. Touré; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, H. Kamara; Iker Bravo, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic