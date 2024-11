PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Con le probabili formazioni Italia Francia U21 andiamo a studiare le mosse degli allenatori nell’affascinante partita amichevole che si gioca alle ore 16:15 di venerdì 15 novembre: siamo al Castellani di Empoli, e possiamo dire che con questa finestra internazionale prende il via il lungo cammino della nostra nazionale verso gli Europei del prossimo anno, una manifestazione alla quale ci siamo qualificati il mese scorso (decisivo il pareggio contro l’Irlanda) e che da tempo viviamo come una sorta di tabù, perché nonostante abbiamo avuto anche ottimi gruppi non vinciamo da tempo, anche se poi potrebbe contare altro e cioè la crescita del movimento.

Sia come sia quella contro la Francia rimane una partita speciale, e soprattutto per Carmine Nunziata arriva il momento di fare qualche sperimentazione e più in generale capire quale sarà la squadra con la quale andare ad affrontare gli Europei; per il momento naturalmente ci dobbiamo accontentare di seguire questa amichevole e dunque ci possiamo prendere del tempo per analizzare le scelte che i due CT potrebbero operare oggi sul terreno di gioco del Castellani, leggendo insieme le probabili formazioni Italia Francia U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21

LE SCELTE DI NUNZIATA

Andiamo dunque a valutare le scelte di Nunziata, nelle probabili formazioni Italia Francia U21 potremmo vedere una difesa, schierata davanti a Desplanches, con Ghilardi e Bertola in qualità di centrali (ma naturalmente occhio a Pirola e Diego Coppola) con Kayode che si può prendere la maglia di terzino destro e Ruggeri che agirebbe sull’altro versante del campo, anche qui bisogna considerare le alternative che rispondono innanzitutto ai nomi di Palestra e Zanotti, senza dimenticarsi che tra qualche giorno si giocherà un’altra partita.

A centrocampo comunque la regia potrebbe essere affidata a Prati, che può giocare anche sulla mezzala; con lui Edoardo Bove e Cher Ndour rappresentano ovviamente delle sicurezze ma bisogna anche considerare giocatori come Fabbian, Miretti e Alessandro Bianco, in mezzo diciamo dunque che siamo ben forniti ma anche davanti, dove Baldanzi e Gnonto dovrebbero accompagnare Francesco Pio Esposito che sarà schierato come centravanti, a disposizione abbiamo Volpato e Ambrosino che possono certamente dire la loro a partita in corso.

LE MOSSE DI BATICLE

Ipotizziamo anche, nelle probabili formazioni Italia Francia U21, le mosse di Gérald Baticle: i transalpini si potrebbero schierare con un 4-1-3-2 nel quale Cherki gioca come mezzala che si stacca dalla linea mediana avanzando il proprio raggio d’azione, e accompagnando un tridente nel quale Millot, che è già protagonista in Champions League con lo Stoccarda, gioca a destra mentre Ekitiké si prende l’altro versante del, campo, ma occhio anche al cresciutissimo Tchaouna che sta facendo bene nella Lazio, mentre il ruolo di centravanti dovrebbe essere di Kalimuendo.

In porta la Francia U21 dovrebbe schierare Restes; davanti a lui ecco una linea difensiva con Nianzou e Estève che fanno i centrali mentre sulle corsie laterali i due favoriti per il momento sembrano essere Sildillia a destra e Ouattara a sinistra, per quanto riguarda invece il centrocampo giocano appunto in due e le maglie potrebbero essere appannaggio di Agoumé e Bouaddi con quest’ultimo che sta facendo bene nel Lille, l’alternativa in questa zona del campo è Doukouré.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Bertola, Ruggeri; E. Bove, Prati, Ndour; Baldanzi, Gnonto; F. Esposito. Allenatore: Carmine Nunziata

FRANCIA U21 (4-2-1-3): Restes; Sildillia, Nianzou, Estève, Ouattara; Agoumé, Bouaddi; Cherki; Millot, Kalimuendo, Ekitiké. Allenatore: Gérald Baticle