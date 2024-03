Formazioni Italia Georgia U19/ Chi giocherà a Lignano? (oggi martedì 26 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GEORGIA U19: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Italia Georgia U19 ci permettono di presentare la decisiva terza e ultima partita del girone 5 della Fase Elite in programma oggi pomeriggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, che sarà lo scenario di questa partita nella quale gli Azzurrini andranno a caccia della matematica certezza della qualificazione agli Europei di categoria. L’Italia Under 19 è campione d’Europa in carica, lo ricordiamo con enorme piacere ma anche con la consapevolezza che si tratta di un ciclo diverso, per cui nelle Nazionali giovanili si riparte sempre da zero.

Il cammino con il nuovo c.t. Bernardo Corradi, dopo qualche amichevole, era iniziato nella prima fase, superata pur con qualche difficoltà, cioè con una vittoria, una sconfitta e un pareggio su tre partite, per passare era stato necessario con qualche brivido il pareggio per 2-2 contro la Svezia nell’ultima giornata. Molto meglio finora la Fase Elite grazie alle due vittorie ottenute in questi giorni, prima il 3-1 contro la Scozia proprio a Lignano mercoledì scorso e poi il 2-1 di sabato a Udine contro la Repubblica Ceca, ma siccome si qualifica solo la prima, la certezza non c’è ancora – potrebbe esserci un arrivo di due o anche tre squadre a 6 punti. Ecco allora che è importante analizzare le probabili formazioni di Italia Georgia U19, almeno per quanto concerne gli Azzurrini.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GEORGIA U19

LE SCELTE DI CORRADI

Parlare delle probabili formazioni di Italia Georgia U19 significa cercare di capire se e come il c.t. Bernardo Corradi vorrà cambiare rispetto alle due precedenti partite. Già qualche lieve novità c’era stata tra la Scozia e la Repubblica Ceca, naturalmente non si parla di stravolgimenti anche perché non ce ne sarebbe bisogno per una formazione che ha vinto due partite su due, ma naturalmente qualche accorgimento è possibile. Gli Azzurrini in ogni caso dovrebbero schierarsi in campo secondo il modulo 4-3-1-2, che era stato il punto di riferimento già nella fase precedente e cerchiamo di capire chi potrebbe essere titolare.

La difesa in genere è reparto meno soggetto a mutamenti, come portiere indichiamo ancora Bellucci Marin; davanti a lui, i quattro difensori titolari dal primo minuto potrebbero essere invece Palestra, Mané, Chiarodia e Pagnucco, con Amey primo indiziato se Corradi volesse invece cambiare qualcosa; per quanto riguarda i centrocampisti, ecco tre maglie da assegnare e potrebbero andare a Mannini, Lipani e Di Maggio oppure Ciammaglichella, con gli ultimi due che finora sono stati titolari una volta a testa; infine, in attacco indichiamo il trequartista Zeroli alle spalle di Pafundi e Misitano, con Anghelè e Romano come principali alternative, dall’inizio o in corso d’opera.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GEORGIA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-1-2): Bellucci Marin; Palestra, Mané, Chiarodia, Pagnucco; Mannini, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Misitano. All. Corradi.











