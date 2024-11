PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GRECIA U19: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni Italia Grecia U19 ci raccontano della partita che si gioca alle ore 13:30 di martedì 19 novembre, sempre presso il Theodoros Vardinogiannis di Heraklion: nella terza e ultima partita del gruppo 8 per le qualificazioni agli Europei Under 19 2025 siamo dunque del tutto in trasferta ma, visto il cammino che gli azzurrini hanno tenuto sino a qui, siamo fiduciosi di procedere alla fase Elite che avrà luogo a marzo. L’Italia U19 infatti ha battuto 3-0 sia il Montenegro che la Bosnia; comanda la classifica a punteggio pieno e le basta un pareggio per blindare qualificazione e primo posto, ma anche perdendo dovrebbe succedere davvero un patatrac.

Infatti la differenza reti ci è nettamente favorevole, in più dovrebbe vincere anche il Montenegro e noi possiamo permetterci almeno uno 0-2 nei confronti della Grecia; non siamo in una botte di ferro ma quasi, adesso però andiamo a capire in che modo i due Commissari Tecnici intendano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco di Heraklion perché tra poco arriverà il momento di giocare, dunque possiamo fare un’analisi abbastanza approfondita delle scelte per questo pomeriggio entrando nel merito delle probabili formazioni Italia Grecia U19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GRECIA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

Quello che va capito nelle probabili formazioni Italia Grecia U19 è se Alberto Bollini farà in qualche modo turnover: tecnicamente no ma qualcosa rispetto a venerdì potrebbe comunque cambiare. In porta spazio sempre a Tommaso Martinelli, davanti a lui dovremmo vedere Natali e Leoni come centrali con Magni e Cocchi sulle corsie laterali, poi in mezzo al campo Mannini, tre gol in due partite, dovrebbe essere certo del posto ma stavolta con lui potrebbe operare Mendicino, che dunque prenderebbe il posto di Emanuele Sala.

Si gioca, o si dovrebbe giocare, con il 4-2-1-3; Seydou Fini e Lorenzo Riccio sono insidiati da De Pieri e Liberali che possono ambire ad avere una maglia da titolari, a sinistra invece la soluzione alternativa è rappresentata da Diego Sia ma Ekhator ha fatto bene nelle precedenti uscite e quindi potrebbe nuovamente essere titolare. Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, non ci sono troppi dubbi: a meno che lo stesso Ekhator vada a giocare come riferimento offensivo, la maglia per sfidare la Grecia sarà di Camarda che ha stappato la partita contro la Bosnia.

LE MOSSE DI MORAS

È possibile che Vangelis Moras, vecchia conoscenza del calcio italiano (dieci anni tra Bologna, Cesena, Verona e Bari) cambi qualcosa rispetto al 4-3-3 che ha nettamente perso contro il Montenegro sabato scorso. In porta viene confermato Georgakopoulos, poi stessa difesa con Koupenos e Alafakis esterni mentre i due centrali saranno Bataoulas e Kosidis, a centrocampo il capitano Maroutsis rimane a giocare come perno centrale e dovrebbe arrivare la conferma anche per Bregou, per l’altra mezzala occhio a Kalaitsidis che insidia il posto di Liatsikouras.

Nel tridente offensivo il dubbio è quello sul centravanti, perché Chatsidis e Delianidis sono delle alternative al titolare Mythou; quest’ultimo deve vincere allora la concorrenza interna al pari di Pnevmonidis e Panagakos che agiscono sulle fasce laterali, in questo caso Moras potrebbe decidere di avanzare e allargare la posizione del già citato Kalaitsidis facendolo giocare come esterno tattico, ma vedremo cosa succederà effettivamente in campo tra poche ore.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GRECIA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-2-3-1): T. Martinelli; Magni, Natali, Leoni, Cocchi; Mannini, Mendicino; L. Riccio; Fini, Camarda, Ekhator. Allenatore: Alberto Bollini

GRECIA U19 (4-3-3): Georgakopoulos; Koupenos, Bataoulas, Kosidis, Alafakis; Kalaitsidis, Maroutsis, Bregou; Pnevmonidis, Mythou, Panagakos. Allenatore: Vangelis Moras