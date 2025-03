PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LETTONIA U19: CHI GIOCA A CROTONE?

Studiando le probabili formazioni Italia Lettonia U19 possiamo finalmente parlare del primo impegno che la nostra nazionale affronta nella fase Elite delle qualificazioni Europei 2025: siamo allo Scida di Crotone e dunque abbiamo la possibilità di giocare in casa questo mini girone racchiuso nello spazio di pochi giorni, complicatissimo perchè le altre avversarie saranno Spagna e Francia che hanno disputato la finale dell’Europeo dello scorso anno. Dunque, bisognerà non sbagliare contro la Lettonia per avere maggiori chance di strappare il pass per la Romania; va detto che contro la Roja abbiamo giocato un’amichevole due mesi fa e abbiamo perso, ma intanto bisogna concentrarsi sulla Lettonia.

Alberto Bollini, in carica dallo scorso agosto, ha già condotto nel migliore dei modi la prima fase delle qualificazioni che ci ha visto battere Montenegro, Bosnia e Grecia senza subire gol; ora arriva la Lettonia per confermarci, l’anno scorso la nostra corsa agli Europei si era fermata in semifinale contro la Spagna ma questo gruppo rinnovato punta a fare meglio. Speriamo intanto di arrivare al traguardo, e allora ecco che le probabili formazioni Italia Lettonia U19 diventano importanti per dirci come il nostro CT intenda affrontare questo primo impegno nella fase Elite delle qualificazioni Europei 2025.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LETTONIA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

È ampiamente probabile che Bollini, nel valutare le probabili formazioni Italia Lettonia U19, non faccia calcoli basati sul turnover pensando alle due partite seguenti: dunque possiamo ipotizzare un 4-3-1-2 nel quale Tommaso Martinelli è favorito come portiere, in difesa invece i due titolari potrebbero essere Giovanni Leoni e Natali con Magni e Pagnucco che corrono sulle corsie laterali, come alternativa per la zona centrale abbiamo Plaia che ha giocato titolare due mesi fa contro la Spagna. A centrocampo si gioca appunto a tre: Emanuele Sala, Mendicino e Coletta sono forse i favoriti.

Occhio però ad Agbonifo, convocato al posto dell’infortunato Mosconi e che potrebbe avere subito una maglia da titolare; per quanto riguarda l’attacco, le scelte a disposizione di Bollini non mancano perché già sulla trequarti si apre il ballottaggio tra Seydou Fini e Liberali, ma l’attaccante che gioca oggi nell’Excelsior in Olanda potrebbe agire anche come seconda punta. In questo senso è coinvolto nel testa a testa con Ekhator, certamente quello che ha maggiore esperienza visto che ha trovato parecchio spazio in Serie A con il Genoa; Camarda potrebbe già essere titolare con questo gruppo ma davvero sono scelte che il nostro CT dovrà ponderare, anche senza dover necessariamente pensare alle prossime due partite.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LETTONIA U19: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-1-2): T. Martinelli; Magni, Leoni, Natali, Pagnucco; E. Sala, Mendicino, Coletta; Fini; Camarda, Ekhator. Allenatore: Alberto Bollini