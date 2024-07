Formazioni Italia Norvegia U19/ Corradi sceglie Camarda con Pafundi? (Europei Under 19 2024, 15 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA U19: LE PRIME SCELTE DI CORRADI!

Con le probabili formazioni di Italia Norvegia U19 ci introduciamo alla prima partita che gli azzurrini giocano agli Europei Under 19 2024: siamo a Belfast nel prestigioso Windsor Park, e l’esordio nel torneo significa che l’Italia U19 inizia la difesa del titolo vinto un anno fa, nella finale contro il Portogallo. Rispetto ad allora è cambiato il Commissario Tecnico: da Alberto Bollini a Bernardo Corradi nel consueto rimescolamento federale, quel che è certo è che abbiamo la possibilità di fare il bis e abbiamo dimostrato la nostra competitività nel percorso delle qualificazioni, che come da regolamento abbiamo dovuto giocare.

Lunedì 15 luglio dunque l’Italia U19 affronta i pari età della Norvegia con tanta fiducia: il mese scorso abbiamo messo in bacheca gli Europei Under 17 e dunque il nostro settore giovanile continua a produrre giocatori di livello e fare risultati, peccato che poi questo non si sia tradotto in una nazionale maggiore di grande forza ma questo è un discorso troppo ampio e fuori sede, perché qui ci dobbiamo occupare soltanto delle scelte che saranno operate da parte dei due CT e dunque diamo uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Italia Norvegia U19, che si gioca tra poco.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA U19

GLI 11 DI CORRADI

Potrebbe avere le idee chiare Corradi in vista di Italia Norvegia U19: diciamo che rispetto ai titolari nell’ultima partita delle qualificazioni mancano soltanto Palestra e Misitano, dunque i due giocatori che li potrebbero sostituire sono Magni come terzino destro e il giovane Camarda, campione Under 17, in attacco al fianco di Pafundi, ma qui con Anghelé e Ebone che lo insidiano per un ruolo ancora poco certo. Per il resto appunto le scelte appaiono fissate: in porta Renato Marin ha giocato tutto il secondo girone di qualificazione scalzando Magro, giusto considerarlo il favorito per gli Europei Under 19 2024 così come il centrale Filippo Mane che agirà al fianco di Chiarodia, mentre sulla sinistra il testa a testa riguarda Bartesaghi e Pagnucco. A centrocampo Lipani è reduce dal titolo vinto lo scorso anno; allora una seconda linea, oggi un titolare che dovrebbe agire insieme a Mannini e Ciammaglichella con Di Maggio prima alternativa, mentre davanti abbiamo già parlato di Pafundi e Camarda e il trequartista nel 4-3-1-2 di Corradi dovrebbe essere Zeroli.

LE SCELTE DI PIMENTA

Per Italia Norvegia U19 valutiamo anche le scelte di Luis Pimenta, portoghese che non ha mai giocato e già a 15 anni ha intrapreso la carriera di allenatore; in precedenza alla guida della Under 18 scandinava, oggi per l’esordio agli Europei Under 19 2024 dovrebbe schierare un 4-1-4-1: in porta va Børsheim, davanti a lui una linea difensiva con Holten e Haram che fanno i centrali mentre sugli esterni dovrebbero correre Glenna a destra e Aleksander Andresen a sinistra. Abbiamo poi il giocatore che fa da perno davanti al reparto arretrato e che dovrebbe anche essere il capitano della spedizione norvegese, cioè Hjertø-Dahl; poi la trequarti, in posizione centrale agiscono Nypan e Granaas mentre sugli esterni abbiamo Egeli, che con una doppietta ha risolto l’ultima partita di qualificazione della Norvegia (giocata contro Israele) e Bang-Kittilsen, per quanto riguarda la prima punta Pimenta deve scegliere tra Norheim e Nyheim con il primo che appare favorito.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-1-2): Re. Marin; Magni, F. Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Mannini, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Pafundi, Camarda. Allenatore: Bernardo Corradi

NORVEGIA U19 (4-1-4-1): Børsheim; Glenna, Holten, Haram, Andresen; Hjertø-Dahl; Egeli, Nypan, Granaas, Bang-Kittilsen; Norheim. Allenatore: Luis Pimenta











