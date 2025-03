PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U19: CHI GIOCA A CATANZARO?

Le probabili formazioni Italia Spagna U19 ci portano idealmente verso la partita allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, una sede di lusso per una partita d’altronde di alto livello nel girone 5 della fase Elite delle qualificazioni agli Europei Under 19 del 2025. Siamo nel girone di ferro che comprende anche la Francia, le tre big latine nelle ultime edizioni sono molto spesso arrivate come minimo fra le prime quattro – per l’Italia un trionfo e due semifinali nelle ultime tre edizioni – ma a questo giro evidentemente due su tre non potranno nemmeno partecipare alla fase finale.

Le scelte del c.t. Alberto Bollini saranno quindi fondamentali, anche perché purtroppo all’esordio ci siamo complicati la vita da soli pareggiando contro la Lettonia, teorico anello debole del girone. A questo punto abbiamo le spalle al muro: oggi di fatto bisognerà vincere contro la Spagna, che invece all’esordio ha battuto la Francia, quindi non ci sarà spazio per alcun errore, fin dalla scelta di modulo e titolari. Ecco allora che le probabili formazioni Italia Spagna U19 sono preziose prima di un match già decisivo.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U19

QUALI SCELTE PER BOLLINI?

Serve una scossa nella partita che rischia di decretare la fine delle speranze, non ci dovrebbe comunque essere una rivoluzione da parte del c.t. Alberto Bollini nelle probabili formazioni Italia Spagna U19. Cominciamo dal reparto d’attacco, dove i titolari potrebbero essere di nuovo Fini, Camarda ed Ekhator, resta da capire se il primo agirà da trequartista con il modulo che sarebbe quindi il 4-3-1-2 oppure se si allargherà in fascia dando vita a un 4-3-3 nel quale il centravanti sarebbe il talento del Milan.

La difesa sarà schierata a quattro davanti al portiere Martinelli, con Magni titolare a destra, mentre potrebbe riproporsi il ballottaggio fra Leoni e Plaia (che ha giocato contro la Lettonia) come centrale al fianco di Natali, infine il terzino sinistro dovrebbe essere Pagnucco. A centrocampo invece potremmo vedere Mendicino, Rispoli e Coletta, ma naturalmente c’è anche l’opzione Venturino, già titolare nella scorsa partita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-1-2): Martinelli; Magni, Leoni, Natali, Pagnucco; Mendicino, Rispoli, Coletta; Fini; Camarda, Ekhator. All. Bollini.