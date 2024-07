FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U19: LE SCELTE PER LA SEMIFINALE!

Siamo arrivati alla definizione delle scelte di campo nelle probabili formazioni di Italia Spagna U19: finalmente, alle ore15:00 di giovedì 25 luglio, il Windsor Park di Belfast ospita la semifinale degli Europei Under 19 2024. Per il secondo anno consecutivo, questo incrocio vale un posto in finale: dodici mesi fa avevamo raccolto una bellissima vittoria e poi eravamo anche andati a prenderci il titolo, adesso l’Italia U19 ci riprova forte del primo posto nel girone conquistato senza troppi problemi, perché le due vittorie iniziali ci avevano già dato il pass aritmetico e così il terzo match è risultato essere del tutto ininfluente.

Discorso diverso per la Spagna U19 che ha dovuto sudarsi la qualificazione, ma va anche detto che la Roja ha sfiorato il primato: sarebbe così andata ad affrontare l’Ucraina e non gli azzurrini che avrebbero invece pescato la Francia, tuttavia bisogna stare a quanto realmente accaduto e allora eccoci a questa appassionante semifinale, ricordando che dall’altra parte si affrontano appunto Francia e Ucraina. Prima che la partita prenda il via, dobbiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte che i due CT opereranno tra qualche ora: dunque prendiamoci del tempo utile per le valutazioni del caso, andando a leggere in modo approfondito le probabili formazioni di Italia Spagna U19.

FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U19

LE CERTEZZE DI CORRADI

Bernardo Corradi è arrivato agli Europei Under 19 2024 con le sue convinzioni, che ritroviamo nelle probabili formazioni di Italia Spagna U19: il nostro CT ha cambiato qualcosa ma davvero poco, nel suo 4-3-1-2 possiamo forse indicare due punti di domanda perché come terzino destro Magni rimane favorito ma Mannini si è già adattato in quella posizione, mentre davanti Camarda punta una maglia da titolare che però potrebbe anche andare ad Ebone, in gol nella partita poi persa contro l’Ucraina.

Per il resto, come detto, le scelte di Corradi appaiono fatte in vista della sfida alla Spagna: in porta ci sarà sempre Renato Marin, davanti a lui la consueta coppia centrale formata da Filippo Mané e Chiarodia con Bartesaghi favorito su Pagnucco per agire a sinistra. In mezzo al campo ecco Lipani, che aveva risolto la semifinale dello scorso anno, in cabina di regia con il supporto delle due mezzali che ancora una volta dovrebbero essere Ciammaglichella e Di Maggio, infine Zeroli agirà da trequartista alle spalle degli attaccanti con Pafundi che sarà libero di svariare sul fronte offensivo.

LE SCELTE DI LANA

Anche José Lana, CT della Roja, non dovrebbe avere troppi punti di domanda aperti nel comporre le probabili formazioni di Italia Spagna U19. Il suo portiere è Raul Jimenez, davanti a lui avremo Keddari (in gol contro la Francia nel girone) e Gasiorowski che formeranno la coppia centrale a guida della difesa, con Perea ad agire sulla corsia destra e Dani Muñoz che sarà invece il terzino sinistro. A fare filtro in mezzo al campo ecco il capitano Gerard Hernandez, che per l’appunto si dovrebbe piazzare in qualità di perno davanti al reparto arretrato; poi Andrés e Belaid saranno le due mezzali a disposizione della Spagna U19.

Nel tridente offensivo Iker Bravo rimane favorito per fare il centravanti ma attenzione alla candidatura di Senhadji, per le corsie alte abbiamo Dani Rodriguez e David Mella con Fortuny, Dani Diaz, Assane Diao e Jesus Rodriguez che sono i calciatori a disposizione di Lana, che ha convocato davvero tanti esterni offensivi e dunque vuole provare a vincere le sue partite allargando il campo. Vedremo cosa succederà stasera in semifinale…

FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-1-2): Re. Marin; Magni, F. Mané, Chiarodia, Bartesaghi; Di Maggio, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Pafundi, Camarda. Allenatore: Bernardo Corradi

SPAGNA U19 (4-3-3): R. Jimenez; Perea, Keddari, Gasiorowski, D. Muñoz; Andrés, G. Hernandez, Belaid; D. Rodriguez, I. Bravo, Mella. Allenatore: José Lana