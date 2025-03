PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: CI CREDONO IN DUE!

È intrigante analizzare le probabili formazioni Juventus Atalanta, perché la partita che va in scena alle ore 20:45 di domenica 9 marzo per la 28^ giornata di Serie A 2024-2025 potrebbe realmente cambiare i destini delle due squadre: la vera domanda da porsi è se la Juventus sia davvero in corsa per lo scudetto, i bianconeri eliminati da Champions League e Coppa Italia rischiano il tracollo ma intanto in campionato arrivano da cinque vittorie e, grazie ai rallentamenti in testa al gruppo, si sono portati a 6 punti dall’Inter entrando in questo turno. Thiago Motta ci può credere? La matematica dice di sì, naturalmente allora il big match all’Allianz Stadium diventa fondamentale.

DIRETTA/ Trabzonspor Atalanta Primavera (risultato finale 5-3 dcr): Dea eliminata (Youth League 5 marzo 2025)

Lo è anche per l’Atalanta, che intanto ha sprecato una grande chance pareggiando in casa contro il Venezia: la Dea sarebbe potuta arrivare a un punto dalla vetta, anche così è comunque concreto il sogno tricolore e lo ha detto anche Gian Piero Gasperini, nell’annunciare un addio forse anche anticipato come sprone per un gruppo che ha il dovere di provarci per quello che è il contesto attuale. Scopriremo allora se ci sarà una squadra che gioirà alla fine, detto che il pareggio lascerebbe tutti scontenti proviamo a entrare nelle pieghe della partita studiando le mosse da parte dei due allenatori, nelle probabili formazioni Juventus Atalanta c’è tanto da dire.

Video Atalanta Venezia (0-0)/ Gol e highlights: fischi dalla curva (Serie A, 1 marzo 2025)

JUVENTUS ATALANTA: PRONOSTICO E QUOTE

Per le probabili formazioni Juventus Atalanta la cosa più interessante che riguarda le quote fornite dalla Snai è che coincidono i valori posti sul segno X per il pareggio e il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo della Dea: in entrambi i casi andreste a guadagnare 3,05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Cambia invece il segno 1 che regola l’opzione del successo della Juventus, che è favorita: il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 2,40 volte l’importo investito sulla partita dell’Allianz Stadium.

DIRETTA/ Atalanta Venezia (risultato finale 0-0): la Dea inciampa! (Serie A 1 marzo 2025)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

MOTTA E I SUOI NODI

Leggendo le probabili formazioni Juventus Atalanta dal lato bianconero scopriamo che il grande ex Koopmeiners potrebbe finire in panchina come già contro il Verona: forse Thiago Motta gioca anche con la cabala visto che l’olandese ha poi segnato una volta entrato in campo, dal primo minuto allora può arrivare la conferma di McKennie sulla trequarti con Yildiz che sarà ancora una volta impiegato a destra, sull’altro versante invece Nico Gonzalez, in ombra nelle ultime uscite, rischia sulla pressione di Mbangula detto che Francisco Conceiçao è fuori dai giochi, mentre come prima punta Kolo Muani sembra poter nuovamente prendere il posto a Vlahovic.

In mezzo invece Khéphrén Thuram non si può semplicemente lasciare fuori in questo momento, e certamente non solo per i gol (due consecutivi tra Coppa Italia e Serie A): il francese è diventato il motore della Juventus ma al suo fianco sta facendo un ottimo lavoro Locatelli, che dunque sarà confermato nel settore nevralgico. Lunedì scorso abbiamo rivisto Kalulu, che dunque è destinato a tornare titolare anche se, magari solo per prudenza, Kelly resta in allerta per affiancare Gatti; in porta andrà Di Gregorio con Cambiaso a sinistra, a destra invece attenzione ad Alberto Costa che ha fornito ottime indicazioni appena gli sono stati concessi minuti, ma il favorito rimane Timothy Weah.

LE CERTEZZE DI GASPERINI

Sempre problemi per Gasperini che anche nelle probabili formazioni Juventus Atalanta deve rinunciare a Hien e Scalvini, ai box c’è anche Kossounou e si è fermato anche Posch, quindi possiamo ipotizzare che la difesa della Dea sia schierata con De Roon sul centrodestra lasciando a Djimsiti il compito di guidare il reparto, con Kolasinac a completarlo e, di conseguenza, un centrocampo nel quale sarebbe Pasalic ad affiancare Ederson, con la coperta davvero corta. Sulle corsie laterali i favoriti sono Bellanova e Zappacosta, ma Gasperini potrebbe tentare la mossa a sorpresa e sarebbe naturalmente Cuadrado, che potrebbe risultare determinante, da avversario, nello stadio che lo ha visto protagonista per tanti anni.

Ad ogni modo il colombiano sembra più un’opzione per spaccare la partita nel momento in cui le squadre saranno stanche e tenderanno ad allungarsi; per quanto riguarda il reparto avanzato dell’Atalanta, abbiamo già detto di Pasalic che però almeno per questa volta dovrebbe partire dalla panchina, a giostrare tra le linee sarebbero De Ketelaere e Lookman ma entrambi possono cambiare la loro posizione andando a giocare come punte di appoggio, Retegui è il capocannoniere del campionato e aveva segnato nella partita di andata, dunque è del tutto probabile che sia titolare anche all’Allianz Stadium questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; T. Weah, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini