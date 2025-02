PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI: PER UN POSTO IN SEMIFINALE!

Con le probabili formazioni Juventus Empoli andiamo a leggere quanto aspettarci da due allenatori nell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia 2024-2025: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 26 febbraio, una sfida che per i bianconeri è sulla carta abbordabile e arriva in un momento positivo perché, al netto della deludente eliminazione dalla Champions League, la Juventus ha messo in fila quattro vittorie in campionato e, grazie al successo di Cagliari, si è portata a 8 punti dall’Inter potendo quasi credere nella grande rincorsa scudetto, anche se naturalmente ci sono tre squadre davanti e il margine da recuperare non è indifferente.

È invece crisi nera per l’Empoli, che non vince da dicembre ed è piombato in zona retrocessione: l’ultima gioia resta di fatto la vittoria sulla Fiorentina in Coppa Italia, maturata ai calci di rigore, un grande colpo dopo il quale però i toscani sono crollati, domenica hanno incassato cinque gol dall’Atalanta, in casa, e naturalmente Roberto D’Aversa rischia la panchina. Stasera potrebbe magari arrivare qualche soddisfazione volando in semifinale ed è quello che scopriremo, intanto analizziamo appunto come potrebbero giocare le due squadre con le probabili formazioni Juventus Empoli.

JUVENTUS EMPOLI: PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda il pronostico, a margine delle probabili formazioni Juventus Empoli possiamo notare come la squadra bianconera sia nettamente favorita secondo la Snai: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare appena 1,28 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro siamo ad un valore che ammonta a 9,50 volte la giocata per il segno 2 sul successo dell’Empoli e, infine, il segno X che regola l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 5,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

IL TURNOVER DI THIAGO MOTTA

Turnover per Thiago Motta? Pensiamo di sì nelle probabili formazioni Juventus Empoli, in difesa ancora una volta la coperta è corta ma possiamo ipotizzare che sugli esterni cambi qualcosa. Alberto Costa è pronto per essere titolare, a sinistra attenzione a Rouhi che si candida per una maglia: in questo modo Kelly sarebbe sempre al centro insieme allo stakanovista Gatti (per necessità), naturalmente resta valida l’ipotesi di McKennie da terzino sulla corsia mancina così come della conferma di Cambiaso o, ancora, l’arretramento di Locatelli al centro dello schieramento, in ogni caso possiamo dire che in porta giocherà Perin.

A centrocampo invece potrebbero tornare dal primo minuto sia Khéphrén Thuram che Douglas Luiz, che hanno avuto uno spezzone a Cagliari; da valutare invece la trequarti e l’attacco, qui possiamo dire che Vlahovic che ha ritrovato il gol può giocare la seconda partita consecutiva dall’inizio e poi alle sue spalle ci aspettiamo che sia Nico Gonzalez che Mbangula siano titolari, in questo caso la terza maglia, quella nella zona centrale, uscirebbe dal ballottaggio tra Koopmeiners (che tornerebbe a fare qualche passo avanti) e Yildiz, che già in quella zolla ha mostrato di poter fare molto bene.

I CAMBI DI D’AVERSA

In questo momento D’Aversa deve pensare al campionato, senza potersi permettere altri passi falsi: per questo motivo nelle probabili formazioni Juventus Empoli puntiamo su una rivoluzione rispetto a domenica, a cominciare dal portiere che tornerà a essere Devis Vasquez, che ha perso il posto per l’arrivo di Marco Silvestri. Davanti a lui prosegue l’emergenza: né Ismajli né Viti appaiono pronti, Lorenzo Tosto in Coppa Italia ha già giocato e potrebbe essere riproposto anche all’Allianz Stadium magari con la conferma di due tra Goglichidze e De Sciglio, oppure può scalare Giuseppe Pezzella che potrebbe lasciare la corsia a Sambia, lui a destra e Gyasi sul versante opposto.

In mezzo al campo Zurkowski dovrebbe essere titolare; con lui presumibilmente anche Kovalenko che agirà da trequartista insieme a Liam Henderson, Alberto Grassi o Maleh a seconda di quale sia la condizione di questi giocatori dopo la partita contro l’Atalanta, l’alternativa potrebbe essere Bacci che però ha messo insieme appena 10 minuti da professionista. Davanti sarà titolare Lorenzo Colombo: da vedere se con Sebastiano Esposito, Kouamé o magari la sorpresa Ismael Konaté.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Alberto Costa, Gatti, Kelly, Rouhi; K. Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

EMPOLI (3-5-2): D. Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Giu. Pezzella; Sambia, Zurkowski, A. Grassi, Kovalenko, Gyasi; L. Colombo, Kouamé. Allenatore: Roberto D’Aversa