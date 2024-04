Formazioni Juventus Fiorentina/ L’attacco degli ex (Serie A, 6 aprile 2024)

Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina ci ricordano che il posticipo di domani sera all’Allianz Stadium sarà uno dei piatti forti per la trentunesima giornata di Serie A. Sfida sempre affascinante, a maggior ragione dopo la doppia vittoria nelle semifinali d’andata di Coppa Italia. Per la Juventus il successo contro la Lazio può avere un effetto terapeutico anche in campionato, dove i bianconeri di Massimiliano Allegri affrontano una grave crisi avendo vinto una sola volta negli ultimi due mesi e mezzi. Vincere sarebbe quindi fondamentale per rafforzare una posizione in zona Champions League che non appare più così sicura.

DIRETTA/ Fiorentina Torino Primavera (risultato finale D.C.R. 5-4): la Viola alza la Coppa! (4 aprile 2024)

Per la Fiorentina invece il successo contro l’Atalanta è stato un ottimo inizio di un mese di aprile che si annuncia fondamentale su ben tre fronti per i viola di Vincenzo Italiano. Il campionato potrebbe essere paradossalmente la competizione meno importante in questo momento per la Fiorentina, tuttavia in casa della rivale storica non può mai essere una partita come le altre e vincerla potrebbe dare una spinta enorme verso un finale potenzialmente storico. Tutto questo premesso, adesso possiamo andare a scoprire quali potrebbero essere le mosse degli allenatori, leggendo le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

DIRETTA/ Fiorentina Atalanta (risultato finale 1-0): Terracciano dice no a Scamacca (3 aprile 2024)

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Fiorentina non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina ci dicono che Massimiliano Allegri naturalmente confermerà il modulo 3-5-2, ormai fisso punto di riferimento tattico per i bianconeri. Per quanto riguarda i nomi degli undici titolari, non ci attendiamo grandi novità, a partire dal portiere Szczesny e dalla difesa a tre formata da Gatti, Bremer e Danilo; a centrocampo un paio di potenziali dubbi, almeno sugli esterni, a cominciare da De Sciglio che insidierà Cambiaso a destra, poi ci aspettiamo McKennie, il regista Locatelli e Rabiot nel cuore della mediana, infine a sinistra se la giocano Kostic (favorito) e Iling Junior; infine, la coppia d’attacco sarà all’insegna dei due grandi ex di questa partita, quindi avremo naturalmente Vlahovic come centravanti, affiancato da Chiesa.

Probabili formazioni Fiorentina Atalanta/ Quote: Nico Gonzalez protagonista (Coppa Italia, 3 aprile 2024)

LE SCELTE DI ITALIANO

Sul fronte viola delle probabili formazioni di Juventus Fiorentina abbiamo invece il modulo 4-2-3-1 come punto di riferimento per il mister Vincenzo Italiano: la rosa è praticamente al completo e ci sono almeno tre possibili ballottaggi per le maglie dal primo minuto. In porta Terracciano; attenzione alla difesa, perché ben due dubbi sono nella retroguardia, cioè Kayode-Faraoni a destra e Milenkovic-Ranieri per affiancare Martinez Quarta in mezzo, con capitan Biraghi terzino sinistro; in mediana ci sarà invece la coppia formata dall’ex Arthur Melo e Bonaventura; infine, il reparto offensivo della Fiorentina dovrebbe prevedere Nico Gonzalez a destra, il trequartista centrale Beltran e infine Sottil (favorito) oppure Ikoné in un ballottaggio a sinistra per completare il terzetto alle spalle del centravanti Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur Melo, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA