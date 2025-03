PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: ATTESA PER TUDOR!

Per le probabili formazioni Juventus Genoa c’è un’attesa particolare, perché questa partita di sabato 29 marzo, valida per la 30^ giornata di Serie A 2024-2025, rappresenta l’esordio sulla panchina bianconera di Igor Tudor, tornato ancora una volta alla Vecchia Signora per prendere il posto dell’esonerato Thiago Motta. La Juventus si è presa del tempo per decidere, ma durante la sosta ha cambiato: del resto il crollo verticale della squadra era evidente, Thiago Motta ha soprattutto pagato la scarsa empatia con il gruppo che ora dovrà rincorrere la Champions League sotto la guida di un allenatore che ben conosce l’ambiente.

Il Genoa dell’ex bianconero Patrick Vieira è il primo ostacolo: una squadra che con l’arrivo del tecnico francese ha cambiato marcia e si è avvicinato in maniera ormai definitiva alla salvezza, bella la vittoria contro il Lecce due settimane fa con doppietta dell’ex Juventus Miretti, un altro segnale che ci lancia verso questa partita. Senza indugiare oltre andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose ma intanto analizziamo le probabili formazioni Juventus Genoa.

PRONOSTICO E QUOTE JUVENTUS GENOA

Per quanto riguarda le quote previste dalla Snai per Juventus Genoa, notiamo come i bianconeri abbiamo un evidente favore nel pronostico visto che il segno 1, per la loro vittoria, porta in dote una vincita corrispondente a 1,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2 che regola l’affermazione del Genoa vi farebbe guadagnare 6,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; l’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,90 volte la giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

LA PRIMA DI TUDOR

Recuperati tutti ma con i dubbi Cambiaso e Douglas Luiz, nelle probabili formazioni Juventus Genoa studiamo la prima di Tudor: il croato ha già detto che in difesa potrebbe giocare a tre come a quattro, ma le sue esperienze pregresse suggeriscono un 3-4-2-1 e dunque il terzetto a protezione di Di Gregorio sarà formato da Kalulu, Gatti e Renato Veiga aspettando Bremer, che però Tudor potrebbe non schierare mai in campo visto che il suo ritorno è previsto non prima del Mondiale per Club. Timothy Weah va a destra, McKennie continua a fare il jolly: lo statunitense potrebbe essere impiegato come laterale a sinistra, ma se la gioca con Savona.

In mezzo, ecco Khephrén Thuram e poi Koopmeiners favorito su Locatelli, anche se Tudor ha confermato l’ex Sassuolo come capitano; davanti, finalmente, la Juventus avrà in campo contemporaneamente Kolo Muani, Yildiz e Vlahovic, turco e francese alle spalle del serbo; a dire il vero però resta in piedi anche il piano B che prevede Nico Gonzalez schierato sulla trequarti, in questo caso il ballottaggio sarebbe più con Vlahovic che con Kolo Muani che, nell’ipotesi in cui l’argentino sia titolare, andrà a giocare come prima punta. Tra poco scopriremo tutto…

LE MOSSE DI VIEIRA

Non semplice il compito di Vieira, perché con le probabili formazioni Juventus Genoa notiamo che oltre agli infortunati Cornet e Messias manca anche lo squalificato Aaron Martin; il modulo del Grifone all’Allianz Stadium dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Leali (altro ex) che viene confermato come portiere e davanti a lui De Winter (idem come sopra) e Vasquez a fare i centrali, ad allargarsi sulla corsia questa volta sarà Matturro mentre a destra gioca Sabelli. A centrocampo invece il giovane Masini potrebbe avere la meglio su Thorsby e il veterano Badelj, e naturalmente ci sono pochi dubbi sulla presenza di Frendrup.

Davanti invece ecco il recuperato Malinovskyi, rientro fondamentale: nei suoi trascorsi all’Atalanta l’ucraino ha già fatto male alla Juventus e vuole recuperare in fretta il tanto tempo speso fuori dal campo, avendolo già dimostrato contro il Lecce. Per questa partita dovrebbe essere affiancato da Zanoli e Miretti che partiranno larghi; la prima punta sarà Pinamonti, a partita in corso attenzione a Ekhator che ha fatto benissimo nella fase élite delle qualificazioni agli Europei Under 19, purtroppo i suoi gol non sono serviti alla nostra nazionale che in maniera beffarda è stata eliminata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Renato Veiga; T. Weah, K. Thuram, Koopmeiners, McKennie; Kolo Muani, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira