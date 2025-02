PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: SCELTE DA PONDERARE!

Il derby d’Italia è dietro l’angolo, le probabili formazioni Juventus Inter ci accompagnano dentro la grande atmosfera d una partita che, valida per la 25^ giornata di Serie A 2024-2025, potrebbe realmente essere determinante per lo scudetto anche se manca ancora parecchia strada. Nelle scelte di campo possono chiaramente influire gli impegni recenti: la Juventus ha giocato in Champions League, ha battuto il Psv 2-1 e, al netto di indisponibilità e acciacchi, sembra che Thiago Motta abbia già pensato a domenica sera in alcune decisioni che hanno sorpreso, dunque resta da capire se saranno confermate o cambieranno.

L’Inter, già qualificata agli ottavi di Champions, ha potuto preparare la partita con più tempo a disposizione, ma dopo tutto Simone Inzaghi ha certezze granitiche (che il collega non ha) almeno per quanto riguarda gli undici di partenza nelle partite di cartello. Ci aspettiamo davvero poche sorprese dal lato nerazzurro, tuttavia manca ancora qualche ora all’inizio del match e allora con le probabili formazioni Juventus Inter studiamo maggiormente nel dettaglio quali sono i calciatori che potrebbero essere inizialmente protagonisti del derby d’Italia in Serie A.

PRONOSTICO E QUOTE JUVENTUS INTER

Abbiamo un interessante quadro che le quote Snai ci presentano in accompagnamento alle probabili formazioni Juventus Inter: il valore posto sul segno 2 è di 2,25 volte la giocata e ci dice che i nerazzurri sono favoriti anche all’Allianz Stadium, perché la vincita prevista per il segno 1 (e dunque la vittoria della Juventus) vi permetterebbe di guadagnare 3,40 volte quanto messo sul piatto, infine ecco l’ipotesi del pareggio che, regolata dal segno X, porta in dote un ammontare di 3,00 volte la posta in palio.

DIRETTA JUVENTUS INTER: LE PROBABILI FORMAZIONI

QUALCHE DUBBIO PER MOTTA

Thiago Motta cambia nelle probabili formazioni Juventus Inter, con un occhio all’infermeria: Savona non è al top della condizione ma Cambiaso è messo anche peggio, quindi in caso di forfait di entrambi potremmo avere la conferma di Kelly a sinistra o, in alternativa, Timothy Weah a destra. In questo caso, o con Savona titolare, McKennie tornerebbe a fare l’esterno basso a sinistra dopo aver giocato sulla trequarti contro il Psv; in mezzo al campo possibile la conferma di Douglas Luiz che è stato elogiato dal suo allenatore, contro l’Inter però serviranno anche muscoli e corsa e allora Khéphrén Thuram parte forse favorito per affiancare Locatelli.

Questo è certamente un bel ballottaggio perché Douglas Luiz è cresciuto nel corso delle ultime partite, e sembra godere di maggiore fiducia; così anche Nico Gonzalez che è favorito su Francisco Conceiçao per agire a destra, sull’altro versante stavolta Kenan Yildiz sarà titolare (a San Siro fu decisivo uscendo dalla panchina) e poi ecco che Koopmeiners dovrebbe tornare per agire alle spalle di Kolo Muani che, ça va sans dire, sarà il centravanti e relegherà nuovamente in panchina Vlahovic, che però martedì sera è entrato bene in campo. Non abbiamo detto del centro della difesa: Renato Veiga sostituisce ancora Kalulu e cerca un’altra prestazione positiva, ovviamente confermato Gatti davanti a Di Gregorio.

INZAGHI CON I SOLITI

Dicevamo che Simone Inzaghi ha certezze, ma leggendo le probabili formazioni Juventus Inter qualche dubbio rimane: il primo è legato alle condizioni di Marcus Thuram, che può farcela ma eventualmente lascerebbe il posto ad Arnautovic, decisivo contro la Fiorentina. Scontata la presenza di Lautaro Martinez, la buona notizia per l’Inter è il rientro di Dumfries dalla squalifica e dunque esterni sistemati, perché a sinistra è certo del posto Dimarco. Anche a centrocampo sembra che non ci siano novità di sorta: Calhanoglu sta bene e sarà il playmaker, al suo fianco le due mezzali saranno Barella e Mkhitaryan con Frattesi dunque nel ruolo di guastatore a partita in corso.

Due dubbi per quanto riguarda la difesa: Sommer chiaramente sarà il portiere nel derby d’Italia, Pavard in questo momento appare quello più sicuro di una maglia perché De Vrij potrebbe lasciare spazio a un Acerbi che ormai ha recuperato la condizione, e che quindi può guidare il reparto conoscendo le sue capacità di “stopper” sugli attaccanti avversari. Sul centrosinistra invece tutto porterebbe a parlare della titolarità di Alessandro Bastoni, eppure Inzaghi si concede il dubbio di impiegare Carlos Augusto. Sarebbe sicuramente una sorpresa, ma sarà il campo a dirci se effettivamente sarà così.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Renato Veiga, McKennie; Locatelli, K. Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi