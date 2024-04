Formazioni Juventus Lazio/ Verso la replica (Coppa Italia, 1° aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Lazio sono un passaggio fondamentale nell’avvicinamento alla partita d’andata della semifinale di Coppa Italia che avrà luogo domani sera all’Allianz Stadium di Torino. Scherzi del calendario, sarà il secondo incrocio consecutivo tra bianconeri e biancocelesti dopo la partita di sabato in campionato, anche se in quel caso all’Olimpico, rendendo quindi ancora più particolare l’approdo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio, caratterizzato dalla doppia sfida contro la sua ex squadra. La Coppa Italia stuzzica sia la Juventus sia la Lazio, perché fornisce una possibilità di chiudere la stagione con un trofeo in bacheca.

Per Igor Tudor sarebbe l’impatto migliore con il mondo Lazio, per Massimiliano Allegri potrebbe essere preziosa per limitare le critiche su un triennio francamente abbastanza deludente in questa gestione-bis del tecnico livornese alla Juventus. Quanto alle scelte dei due allenatori, naturalmente la curiosità principale è quella di scoprire se saranno confermate le scelte di tre soli giorni prima contro il medesimo avversario, oppure se il turnover ci metterà lo zampino. Andiamo allora a scoprire quali siano tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Lazio.

DIRETTA JUVENTUS LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lazio sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, dal momento che pure in questa stagione i diritti televisivi di trasmissione della Coppa Italia sono appannaggio di Mediaset. Ricordiamo inoltre che la partita sarà visibile anche tramite il servizio di diretta streaming video offerto tramite sito o app di Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Lazio naturalmente indichiamo titolare nell’attacco bianconero Vlahovic, che era squalificato sabato in campionato. Il serbo quindi è atteso al fianco di Chiesa nel tandem offensivo del 3-5-2 bianconero, per il resto ipotizziamo che Perin possa essere il portiere “di Coppa” e indichiamo una modifica per reparto nel resto della formazione titolare rispetto a sabato per Massimiliano Allegri. In difesa quindi potrebbe essere Gatti (al posto di Rugani) ad affiancare Bremer e Danilo; a centrocampo indichiamo ancora De Sciglio a destra anche se ci spera pure Weah, nel cuore della mediana invece McKennie potrebbe togliere il posto a Miretti al fianco del regista Locatelli e dell’altra mezzala Rabiot in questa linea infine completata a sinistra da Cambiaso.

LE SCELTE DI TUDOR

Igor Tudor invece dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 nelle probabili formazioni di Juventus Lazio: Provedel è indisponibile, quindi in porta sarà confermato Mandas; davanti a lui la linea della nuova difesa a tre della Lazio potrebbe vedere le conferme di Gila, Romagnoli e Casale; a centrocampo riecco a destra con compiti offensivi Felipe Anderson, mentre al fianco di Kamada stavolta potrebbe esserci Vecino per comporre la coppia mediana di un reparto completato a sinistra da Marusic; sulla trequarti sembra destinato a una maglia da titolare Zaccagni, staremo però a vedere se riuscirà a recuperare Luis Alberto, panchinaro sabato dopo un lieve affaticamento muscolare; infine, il centravanti titolare potrebbe tornare ad essere il veterano Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3–5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Kamada, Vecino, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor.











