PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA: BIANCONERI SENZA SCUSE!

Lo studio delle probabili formazioni Juventus Verona è certamente interessante perché questa partita, che alle ore 20:45 di lunedì 3 marzo si gioca per la 27^ giornata di Serie A 2024-2025, arriva in un momento delicatissimo per la Vecchia Signora: l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Empoli ha scoperchiato il vaso di Pandora perché ha fatto seguito a quella dalla Champions League, e ha portato per la prima volta Thiago Motta a utilizzare toni più che forti per descrivere non solo la partita di mercoledì ma anche qualche nervo evidentemente scoperto nello spogliatoio e in generale intorno all’ambiente, adesso tira davvero aria di crisi e il futuro è del tutto incerto.

In campionato la Juventus arriva da quattro vittorie consecutive e tecnicamente potrebbe anche correre per lo scudetto, ma innanzitutto deve tirare fuori l’orgoglio perché senza la qualificazione in Champions League, che è a rischio, ci sarebbe probabilmente un’altra rivoluzione. In tutto questo all’Allianz Stadium arriva un Verona a caccia di salvezza e dunque agguerrito, e reduce dalla bellissima vittoria contro la Fiorentina: partita tutt’altro che scontata quella di stasera, dunque andiamo a parlare delle probabili formazioni Juventus Verona valutando e ipotizzando le scelte di Thiago Motta e Paolo Zanetti.

JUVENTUS VERONA: PRONOSTICO E QUOTE

Vantaggio netto per i bianconeri secondo le quote che l’agenzia Snai ha emesso per Juventus Verona: abbiamo infatti il segno 1 che vi farebbe guadagnare 1,28 volte la vostra giocata contro il valore di ben 9,75 volte la posta in palio sul segno 2, che regola invece l’affermazione esterna del Verona. Per quanto riguarda l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare come sempre sul segno X, la quota posta sulla vincita corrisponde a 5,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

TUTTO IN DISCUSSIONE PER MOTTA

Si allunga la lista degli indisponibili bianconeri, nelle probabili formazioni Juventus Verona sono tutti in discussione ma in difesa la coperta è cortissima: si è fermato anche Savona, quindi fascia destra a Timothy Weah con Cambiaso a sinistra, Alberto Costa evidentemente non è ancora pronto per giocare almeno come titolare. In mezzo Gatti e Kelly rappresentano una scelta obbligata, come portiere giocherà Di Gregorio; ci si sposta poco da questo assetto perché davvero gli uomini sono contati, non così a centrocampo dove ancora una volta rischia il posto Khéprhén Thuram perché i favoriti sembrano essere Locatelli e un Koopmeiners sia pure in grande difficoltà.

Per quanto riguarda la trequarti, Thiago Motta è stuzzicato dall’ipotesi di mandare subito in campo Mbangula, ma questo presumibilmente significherebbe rinunciare a Yildiz o McKennie che porta equilibrio e capacità di pressing alto; a destra il ballottaggio rimane quello tra Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao con l’argentino che sembra avere qualche passo di vantaggio, allo stesso modo Kolo Muani su Vlahovic anche se, finalmente, in Coppa Italia i due hanno giocato insieme, ma con risultati decisamente rivedibili.

LE MOSSE DI ZANETTI

Nelle probabili formazioni Juventus Verona ha sicuramente meno dubbi Zanetti, che tra l’altro deve fare i conti con l’assenza del suo bomber Tengstedt: in attacco giocherà ancora Amin Sarr, mentre Bernede che è stato il giustiziere della Fiorentina, alla sua terza presenza in Serie A, punta una maglia da titolare a centrocampo e la potrebbe strappare a Rocha Livramento in uno dei ballottaggi aperti in casa Hellas. L’altro riguarda invece la difesa: a giocarsi il posto nella linea a tre sono infatti Valentini e Ghilardi, reparto comandato da Diego Coppola con Dawidowicz sul centrodestra e Montipò che sarà naturalmente il portiere.

Per il resto, se Tengsted (e non solo lui) è ai box, Zanetti può sorridere per aver ritrovato Domagoj Bradaric, che verrà impiegato dal primo minuto sulla corsia sinistra; sull’altro versante del campo, parlando sempre del reparto di mezzo, avremo Tchatchoua e dunque possiamo di fatto dire che il Verona sia disposto con una linea a cinque visto che i laterali saranno portati ad abbassarsi. In mezzo al campo a fare legna dovranno essere soprattutto Duda e Niasse; una mano la darà anche Suslov, che nello schieramento iniziale della squadra scaligera agisce alle spalle di Sarr come trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; T. Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, D. Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bernede, Bradaric; Suslov; A. Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti