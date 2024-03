Formazioni Lazio Juventus/ Diretta tv: Tudor si presenta con la difesa a tre (Serie A, 29 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Andiamo a valutare quali sono le probabili formazioni di Lazio Juventus: la partita si gioca alle ore 18:00 di sabato 30 marzo 2024 per la 30^ giornata di Serie A 2023-2024, una sfida molto interessante per vari aspetti. Intanto, è l’esordio sulla panchina biancoceleste per Igor Tudor, che è un grande ex bianconero e prende il posto del dimissionario Maurizio Sarri: come obiettivo c’è quello di riportare la Lazio almeno in Europa League, e poi eventualmente provare a ricostruire un progetto solido che potrebbe anche portare a una sorta di rivoluzione estiva.

La Juventus è in crisi, si è fatta soffiare il secondo posto ma adesso rischia addirittura di rimanere fuori dalla Champions League, forse uno scenario ancora esagerato ma è vero che la squadra ha vinto pochissimo ultimamente e ha deluso contro squadre da zona retrocessione o quasi. Adesso dunque sarà interessante vedere come andranno le cose sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare la nostra rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Lazio Juventus.

LAZIO JUVENTUS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Juventus non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite che per la 30^ giornata di Serie A sono fornite dalla televisione satellitare; tuttavia sappiamo bene che l’intera programmazione del massimo campionato di calcio è stata acquisita dalla piattaforma DAZN, di conseguenza questo match come gli altri viene garantito con una visione in diretta streaming video per i soli abbonati al servizio, che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE SCELTE DI TUDOR

Dovrebbe essere un 3-4-2-1 il modulo con cui Tudor si presenta in Lazio Juventus, perché è quello che possiamo considerare il suo riferimento: cambia tutto dunque in casa biancoceleste, intantobisogna dire che Provedel è squalificato e dunque in porta avremo Mandas, davanti a lui i tre che formano la difesa sono Mario Gila, Alessio Romagnoli e Casale con Manuel Lazzari e Marusic che fanno un passo avanti e vanno a giocare sulla linea di centrocampo. In mezzo, Guendouzi e Cataldi dovrebbero comporre la cerniera: sarà dunque un centrocampo prevalentemente muscolare ma che può portare anche qualità, quella comunque sarà garantita sulla trequarti perché le scelte di Tudor tra le linee dovrebbero vertere su Luis Alberto, che potrebbe essere efficace in questa posizione, e Zaccagni che dunque sarà sgravato da compiti esterni. Come prima punta ovviamente c’è Immobile, da vedere se per lui arriverà una ripresa con questo nuovo modulo.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Ci sono problemi per Massimiliano Allegri, perché in Lazio Juventus Vlahovic è squalificato ma Milik è ai box: è tornato a disposizione Kean che dunque dovrebbe essere la prima punta con Federico Chiesa al suo fianco, più difficile invece che Kenan Yildiz sia schierato insieme all’ex Fiorentina anche se rimane pur sempre una soluzione. Da valutare poi le condizioni di Rabiot, che ancora una volta potrebbe lasciare il suo posto a Miretti che si occuperebbe dunque del centrosinistra; McKennie sarà l’altra mezzala con Locatelli confermato in qualità di playmaker, Cambiaso giocherà a destra mentre a sinistra Allegri dovrebbe nuovamente preferire Iling Junior a Kostic, anche se questo è un ballottaggio che resterà vivo sino all’ultimo. In difesa non si cambia: i tre che si piazzeranno a protezione del portiere Szczesny saranno ancora una volta Gatti, Bremer e Danilo, Alex Sandro comunque rimane un’opzione e vedremo cosa sceglierà l’allenatore bianconero.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Mario Gila, A. Romagnoli, Casale; M. Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. Allenatore: Igor Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Kean, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri











