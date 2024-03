Formazioni Lazio Juventus/ Quote: quali sono le prime mosse di Tudor? (Serie A, 30 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Scopriamo le probabili formazioni di Lazio Juventus, che sarà naturalmente una delle partite più attese per la trentesima giornata di Serie A, una sfida molto interessante per vari aspetti. Intanto, è l’esordio sulla panchina biancoceleste per Igor Tudor, che è un grande ex bianconero e prende il posto del dimissionario Maurizio Sarri: come obiettivi possibili sono rimasti la Coppa Italia (la semifinale sarà proprio contro la Juventus) e almeno migliorare la posizione in classifica, dove la Lazio potrebbe puntare a un posto in Europa League per poi ricostruire un progetto su basi nuove.

Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (30^ giornata, 30 marzo 2024)

La Juventus è in crisi, non si possono usare altre descrizioni per il disastroso rendimento degli ultimi due mesi. Massimiliano Allegri deve invertire al più presto la rotta, altrimenti potrebbe rischiare addirittura di rimanere fuori dalla Champions League, forse uno scenario ancora esagerato ma dopo tante delusioni anche contro squadre da zona retrocessione sarà meglio non abbassare la guardia. Tutto questo premesso per presentare la partita, è giunto il momento di fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lazio Juventus.

Formazioni Fiorentina Milan/ Quote: ci sono due squalificati eccellenti (Serie A, 30 marzo 2024)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lazio Juventus secondo le quote dell’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti bianconeri e il segno 2 è quindi quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno X in caso di pareggio, oppure a 3,05 volte la posta in palio sul segno 1, che è la quotazione nel caso in cui oggi vincesse la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE SCELTE DI TUDOR

Dovrebbe essere un 3-4-2-1 il modulo per Igor Tudor nelle probabili formazioni di Lazio Juventus: cambia tutto dunque in casa biancoceleste, intanto bisogna dire che Provedel è squalificato e dunque in porta avremo Mandas, davanti a lui i tre difensori saranno Gila, Romagnoli e Casale, con Lazzari e Marusic che fanno un passo avanti e vanno a giocare sulla linea di centrocampo. In mezzo, Guendouzi e Cataldi dovrebbero comporre un centrocampo prevalentemente muscolare mentre per la qualità rivolgersi sulla trequarti, perché le scelte di Tudor tra le linee dovrebbero vertere su Luis Alberto e Zaccagni, mentre come prima punta ovviamente c’è Immobile, come altri a caccia del riscatto in questo finale di stagione.

Formazioni Napoli Atalanta/ Quote: Kvara-De Ketelaere, acciacchi nazionali (Serie A, 30 marzo 2024)

LE MOSSE DI ALLEGRI

Ci sono problemi per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Lazio Juventus: Vlahovic è squalificato e Milik è fermo ai box, tuttavia è tornato a disposizione Kean che dunque dovrebbe essere la prima punta con Chiesa al suo fianco, più difficile invece che Kenan Yildiz sia schierato titolare. Da valutare poi le condizioni di Rabiot, che è in netto miglioramento ma ancora una volta potrebbe lasciare il suo posto a Miretti; McKennie sarà l’altra mezzala con Locatelli regista, Cambiaso giocherà a destra mentre a sinistra Allegri potrebbe nuovamente preferire Iling Junior a Kostic. In difesa non si cambia: a protezione del portiere Szczesny avremo ancora una volta Gatti, Bremer e Danilo, con Alex Sandro in alternativa.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All. Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Kean, Chiesa. All. Allegri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA