PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NIZZA: LE SCELTE PER L’EUROPA LEAGUE!

Con le probabili formazioni Lazio Nizza andiamo ad analizzare le scelte per questa partita che, alle ore 18:45 di giovedì 3 ottobre, si gioca per la seconda giornata nel girone di Europa League 2024-2025. I biancocelesti sembrano avere il vento in poppa: intanto hanno inaugurato questo torneo vincendo sul campo della Dinamo Kiev e dunque si sono già presi tre punti molto importanti per quella che sarà la corsa verso gli ottavi di finale, ma anche in Serie A stanno facendo bene e, nonostante qualche incidente di percorso, la Lazio ha preso vigore come ha dimostrato qualche giorno fa, battendo il Torino in trasferta e ricordando che i granata non avevano mai perso.

Marco Baroni, chiamato quasi all’improvviso dopo le dimissioni di Igor Tudor, forse non ha a disposizione una rosa straordinaria ma già a Verona aveva fatto vedere di saper lavorare molto bene con il materiale concessogli; ora punta la seconda vittoria in Europa League contro un Nizza che all’esordio ha pareggiato contro la Real Sociedad, un risultato comunque positivo per il morale. Adesso non perdiamo tempo e scopriamo in che modo i due allenatori schiereranno le loro squadre sul terreno di gioco, è giunta l’ora di fare la nostra analisi sulle probabili formazioni Lazio Nizza.

PREVISIONI E QUOTE LAZIO NIZZA

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico sul match, a margine delle probabili formazioni Lazio Nizza leggiamo allora che il segno 1 per la vittoria dei biancocelesti vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 1,83 volte la giocata, mentre il segno 2 per il successo del Nizza ha un valore che ammonta a 4,40 volte la posta in palio. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,60 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NIZZA

BARONI FA TURNOVER

Baroni fa turnover come possiamo vedere nelle probabili formazioni Lazio Nizza: cambieranno tanti elementi in casa biancoceleste rispetto alla vittoria del Grande Torino, non il portiere perché Provedel sembra ancora in leggero vantaggio su Mandas, già in difesa però spazio a Marusic e Luca Pellegrini sulle corsie laterali con Alessio Romagnoli che si gioca il posto con Patric per affiancare Mario Gila al centro. Nel settore nevralgico del campo la conferma potrebbe arrivare per Guendouzi, ma al suo fianco il turno di riposo spetterebbe a Rovella con Vecino titolare.

Per quanto riguarda la zona della trequarti, ricordiamo che mancherà Noslin per squalifica; Boulaye Dia potrebbe avanzare la sua posizione andando a fare il centravanti ma se la deve vedere con Castellanos, dunque alle spalle della prima punta dovremmo avere una maglia da titolare per Dele-Bashiru che sarebbe affiancato, sulle corsie esterne, da Tchaouna a destra e Pedro a sinistra, dunque scaleranno in panchina sia Isaksen che Zaccagni che comunque potrebbero avere qualche minuto nel secondo tempo della partita.

LE IPOTESI PER HAISE

Resta da valutare, nelle probabili formazioni Lazio Nizza, la possibilità di Franck Haise di cambiare qualcosa rispetto al pareggio contro il Lens: in porta andrà Bulka, davanti a lui il veterano Dante potrebbe tornare tra i titolari prendendo il posto di Bombito, dunque in difesa sarebbero confermati sia Ndayishimiye che Abdelmonem secondo uno schieramento che dovrebbe essere il 3-4-3, nel quale Clauss farà il terzino destro e Abdi sarà schierato sull’altro versante, con Rosario e Boudaoui che in mezzo sono insidiati da Issiaga Camara.

Per quanto riguarda il tridente offensivo del Nizza che sfiderà la Lazio, qui abbiamo Sofiane Diop in ballottaggio con l’ex Sassuolo e Atalanta Boga per la maglia a sinistra; sull’altro versante dovrebbe giocare Bouanani senza troppe sorprese, occhio al ruolo di prima punta nel quale Moukoko potrebbe prendere il posto di Guessand, in questo caso ovviamente per un naturale turnover anche nella squadra francese, ma si vedrà se davvero Haise deciderà in questo senso per il match contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NIZZA: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

NIZZA (3-4-3): Bulka; Ndayishimiye, Dante, Abdelmonem; Clauss, Rosario, Boudaoui, Abdi; Bouanani, Moukoko, Boga. Allenatore: Franck Haise