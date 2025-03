PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VIKTORIA PLZEN: COSA DECIDE BARONI?

Con le probabili formazioni Lazio Viktoria Plzen ci avviciniamo a una partita molto importante per i biancocelesti: il ritorno degli ottavi di Europa League 2024-2025, che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 13 marzo. Per la Lazio c’è un’ottima occasione di proseguire un percorso internazionale che è stato fin qui brillante, vittoria del super girone e poi successo in Repubblica Ceca arrivato in nove contro undici, grazie allo splendido gol di Isaksen all’ultimo secondo. Squadra che dunque ha mostrato carattere e resilienza, e che dunque parte ora in vantaggio; tuttavia la partita dello stadio Olimpico nasconde delle insidie che Marco Baroni dovrà gestire.

La Lazio infatti ha perso un po’ di smalto rispetto a qualche mese fa, certamente anche in virtù degli infortuni cui si aggiungono le due squalifiche per questa sera, lunedì ha mancato il ritorno al quarto posto in Serie A facendosi fermare dall’Udinese e dunque l’Europa League diventa un potenziale trampolino di lancio, ma naturalmente in prima battuta si spera di vincerla. Concentriamoci adesso sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare tra qualche ora, andando a valutare in maniera approfondita quelle che sono le probabili formazioni Lazio Viktoria Plzen.

QUOTE E PRONOSTICO LAZIO VIKTORIA PLZEN

A margine delle probabili formazioni Lazio Viktoria Plzen leggiamo di come i biancocelesti siano nettamente favoriti dall’agenzia Snai, avendo una quota sul segno 1 che corrisponde a 1,35 volte la giocata sulla loro vittoria, mentre il segno 2 che regola l’ipotesi del successo del Viktoria Plzen vi farebbe guadagnare ben 8,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine l’eventualità del pareggio –per la quale puntare sul segno X – con questo bookmaker equivale a 4,90 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.

COPERTA CORTA PER BARONI

I due squalificati in casa biancoceleste sono Gigot e Rovella, entrambi espulsi all’andata: nelle probabili formazioni Lazio Viktoria Plzen Baroni pensa a Patric per affiancare Mario Gila, così da dare un turno di riposo ad Alessio Romagnoli, mentre sulle corsie laterali è in dubbio Nuno Tavares, colpito da affaticamento e verosimilmente risparmiato in vista del Bologna, così che i due terzini potrebbero essere ancora Manuel Lazzari e Marusic. In porta gioca Provedel, a centrocampo l’assenza di Rovella sarà coperta da Matias Vecino già titolare lunedì sera contro l’Udinese.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, ci sono forse meno punti di domanda per la condizione straripante di Isaksen, Dia e Zaccagni: questi tre dovrebbero essere ancora titolari anche se ovviamente la candidatura di Pedro, partito dal primo minuto a Plzen, rimane concreta. L’altra buona notizia è che Castellanos è ormai recuperato, pur non avendo i novanta minuti nelle gambe: per lui il ritorno degli ottavi di Europa League dovrebbe riguardare uno spezzone nella seconda metà della ripresa, a questo punto allora rimane aperto il ballottaggio tra Noslin e Tchaouna per agire in qualità di prima punta, difficile al momento capire chi potrebbe avere la meglio.

LA RISPOSTA DI KOUBEK

Le mosse di Miroslav Koubek che proviamo ad analizzare nelle probabili formazioni Lazio Viktoria Plzen vertono su un 3-4-2-1 nel quale non dovrebbero essere troppi i ballottaggi aperti. Intanto possiamo dire che domenica il tecnico dei cechi ha lasciato a riposo parecchi titolari e le cose non sono andate benissio, visto il pareggio sul campo del Pardubice. Questa sera rimane inalterata la difesa: Jedlicka si piazza in porta, davanti a lui vedremo la solita linea a tre con Svetozar Markovic, Dweh e Jemelka che in fase di non possesso saranno supportati dai due laterali che partono da centrocampo, possiamo ipotizzare che Memic sia schierato a destra mentre Cadu vada a prendersi la corsia mancina.

In mezzo al campo agisce la coppia formata da Kalvach, che indossa la fascia di capitano, e Cerv con Panos che rimane prima alternativa; davanti ecco il doppio trequartista con Vydra che abbassa la sua posizione (sarebbe un centravanti naturale) operando in compagnia di Sulc che rimane il principale realizzatore del Viktoria Plzen, la prima punta di ruolo nel ritorno degli ottavi di Europa League sarà nuovamente Durosinmi, un altro dei calciatori che in campionato sono partiti dalla panchina e il giocatore che nella partita di andata contro la Lazio aveva temporaneamente pareggiato, prima della magia di Isaksen.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VIKTORIA PLZEN: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; M. Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Marco Baroni

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; S. Markovic, Dweh, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi. Allenatore: Miroslav Koubek