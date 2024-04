Formazioni Lecce Roma/ Quote: dubbio Dybala, è pronto Baldanzi (Serie A, oggi 1 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA: CHI GIOCA AL VIA DEL MARE?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Lecce Roma: al Via del Mare si gioca alle ore 18:00 di lunedì 1 aprile, una partita valida per la 30^ giornata di Serie A 2023-2024 tra due squadre che chiaramente hanno obiettivi diversi. Il Lecce corre verso la salvezza: Luca Gotti ha ereditato la squadra da Roberto D’Aversa dopo il licenziamento di quest’ultimo per la testata (vera o presunta) a Thomas Henry, ha vinto sul campo della Salernitana e ha fatto un passo avanti verso il traguardo, che però resta ancora da conquistare con una concorrenza parecchio folta e agguerrita.

La Roma invece è una delle squadre più in forma del momento, grazie al lavoro che Daniele De Rossi ha saputo fare: adesso i capitolini possono davvero pensare a entrare nella prossima Champions League (potrebbe bastare anche il quinto posto) e intanto pensano anche al quarto di Europa League contro il Milan per consolidarsi anche in campo internazionale. Aspettiamo che la partita si giochi, intanto come sempre facciamo le nostre valutazioni sulle scelte che i due allenatori opereranno sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Lecce Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Lecce Roma, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 30^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra salentina vi farebbe guadagnare 4,50 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,45 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione capitolina, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 1,83 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA

LE SCELTE DI GOTTI

Anche Luca Gotti ha confermato il 4-3-3 ereditato da D’Aversa, dunque per Lecce Roma sarà questo il modulo: le scelte sono sempre le stesse, ricordando che la stagione di Kaba è terminata in anticipo. Solita difesa a protezione di Wladimiro Falcone: Baschirotto e Pongracic formano la coppia centrale, Gendrey favorito su Venuti per fare il terzino destro e Gallo in vantaggio su Dorgu dall’altra parte. Ci sono più opzioni per il centrocampo: qui infatti, dato per assodato che Ramadani sarà il playmaker davanti al reparto arretrato, Joan Gonzalez e Rafia possono giocarsi una maglia con Blin e Oudin, al momento questi due sembrano partire con qualche metro di vantaggio. Esistono però le alternative tattiche, perché Oudin con D’Aversa si è piazzato a volte nel tridente; qui il testa a testa sarebbe con Banda, Nicola Sansone e soprattutto Piccoli, una prima punta che però si può adattare a giocare largo. Krstovic sarà il centravanti, a destra salgono invece le quotazioni di Almqvist.

LE MOSSE DI DE ROSSI

Per Lecce Roma De Rossi deve fare i conti con qualche assenza o acciacco: si è nuovamente fermato Smalling e con lui Spinazzola e Rasmus Kristensen, in più e soprattutto è squalificato Lorenzo Pellegrini. Il posto del capitano lo dovrebbe prendere Aouar, che pare favorito su Edoardo Bove; in cabina di regia opererà Leandro Paredes, poi ecco l’insostituibile Cristante a completare il reparto di mezzo. In porta va come sempre Svilar, diventato titolare sotto la gestione De Rossi; Diego Llorente e Huijsen insidiano Ndicka per la maglia da centrale, con Gianluca Mancini ovviamente confermato, a destra è un testa a testa tra Karsdorp, comunque in vantaggio, e Zeki Celik mentre a sinistra Angeliño è ancora più favorito dai guai fisici di Spinazzola. Per quanto riguarda invece l’attacco, Abraham è tornato a disposizione dopo parecchi mesi ma va in panchina; a destra il titolare può essere Baldanzi perchè Dybala è acciaccato, come prima punta avremo Romelu Lukaku e a sinistra spunta l’opzione Zalewski, anche se il titolare dovrebbe essere El Shaarawy.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Piccoli. Allenatore: Luca Gotti

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, G. Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, R. Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi











