PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA: RANIERI AL VIA DEL MARE!

Le probabili formazioni Lecce Roma ci conducono alla partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 29 marzo, al Via del Mare siamo in campo per la 30^ giornata di Serie A 2024-2025, dopo la sosta per le nazionali torniamo ad ammirare una Roma che Claudio Ranieri ha straordinariamente rivoltato, facendole aprire una lunga serie positiva che è stata spezzata solo dalla beffarda eliminazione in Europa League ma che, dopo aver vinto di misura contro il Cagliari, ha portato i giallorossi a soli 4 punti dal quarto posto, con un trend che ci dice di come questa squadra sia assolutamente in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League.

Video Genoa Lecce (2-1)/ Gol e highlights: Miretti in 4K! (Serie A, 14 marzo 2025)

Il Lecce invece è in crisi, e deve fare attenzione se non vuole retrocedere: è stato buono anche l’impatto di Marco Giampaolo come subentrato, ma i dati ci dicono che i salentini non vincono da cinque partite e soprattutto, dopo aver pareggiato a Monza, hanno perso contro il Genoa peggiorando ulteriormente lo scenario, anche se per il momento sarebbero salvi. Sarà allora una partita importante per entrambe le squadre, sia pure con obiettivi diversi; noi adesso possiamo studiare le probabili formazioni Lecce Roma provando a indovinare quelle che saranno le scelte dei due allenatori per questa sfida del Via del Mare.

DIRETTA/ Genoa Lecce (risultato finale 2-1): cala il sipario! (Serie A, 14 marzo 2025)

LECCE ROMA: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha emesso per Lecce Roma indicano nella squadra capitolina la chiara favorita: abbiamo infatti il segno 2 per la vittoria della Roma che vi garantirebbe 1,83 volte la posta in palio, mentre il segno 1 che regola il successo del Lecce ha un valore che ammonta a 4,40 volte la giocata e infine il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta n dote una vincita che con questo bookmaker corrisponde a 3,40 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA

GLI 11 DI GIAMPAOLO

Giampaolo ha tutta la rosa a disposizione e quindi nelle probabili formazioni Lecce Roma si può pensare alla squadra salentina in campo con i migliori, schierati come sempre con il modulo 4-3-3, a cominciare dalla difesa che prevede Baschirotto e Jean centrali a protezione del portiere Wladimiro Falcone, mentre sulla corsia destra giocherà Guilbert e a sinistra avremo ancora Antonino Gallo. Nel reparto arretrato abbiamo comunque un ballottaggio perché Gaspar potrebbe agire al centro; in mezzo al campo invece Medon Berisha appare favorito su Pierret come regista basso.

Video Lecce Milan (2-3)/ Gol e highlights: rimonta importante completata da Pulisic! (Serie A, 8 marzo 2025)

Per il resto però Giampaolo non sembra avere troppi dubbi: Lassana Coulibaly parte da posizione di mezzala se il titolare sarà Berisha, altrimenti potrà spostarsi in qualità di frangiflutti ma in ogni caso l’altro interno a centrocampo sarà Helgason, per quanto riguarda il tridente offensivo avremo Krstovic, che ha fatto il salto di qualità e sta segnando regolarmente in una stagione per lui ottima, con i due laterali che ancora una volta dovrebbero essere Pierotti e Tete Morente, dalla panchina Rebic e il giovane Rares Burnete, campione d’Italia con la Primavera da grande protagonista, potrebbero essere importanti a partita in corsa.

RANIERI SENZA DYBALA

Tante tegole per Ranieri, a cominciare da Dybala la cui stagione è terminata in anticipo: nelle probabili formazioni Lecce Roma abbiamo la prima versione giallorossa senza la Joya, da qui al termine della stagione, ma mancheranno anche Rensch e Salah-Eddine e questo complica i piani. Svilar in porta, in difesa Nelsson si gioca il posto con Hummels, comunque favorito ora che non c’è più l’Europa League, mentre Gianluca Mancini e Ndicka saranno regolarmente titolari; a spingere sulle corsie laterali dovrebbero essere, anche in mancanza di alternative, Saelemaekers a destra e Angeliño a sinistra, con Manu Kone e Paredes in mezzo.

Per la fascia mancina però attenzione anche all’eventualità che possa giocare El Shaarawy; il Faraone rimane un’opzione anche per quanto riguarda la trequarti, a questo proposito con l’assenza di Dybala il principale candidato a prenderne il posto è Matias Soulé, che nelle ultime giornate ha dimostrato una buona crescita, tuttavia in Europa League Ranieri si è affidato a Baldanzi per le due partite con l’Athletic Bilbao e dunque rimane una variante concreta. Ci sarà invece Lorenzo Pellegrini, così come Dovbyk che sarà schierato da prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; L. Coulibaly, M. Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. Allenatore: Marco Giampaolo

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Manu Kone, Paredes, Angeliño; Soulé, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri