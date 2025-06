Probabili formazioni Mamelodi Borussia Dortmund: le scelte dei due allenatori per la partita nel girone F al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI MAMELODI BORUSSIA DORTMUND: CHI A CINCINNATI?

Possiamo andare ad analizzare le probabili formazioni Mamelodi Borussia Dortmund, una partita che va in scena per la seconda giornata nel girone F al Mondiale per Club 2025: sarà interessante scoprire cosa sceglieranno gli allenatori per il pomeriggio di sabato 21 giugno.

Bisogna dire infatti che il Mamelodi all’esordio nel torneo ha piegato la resistenza dello Ulsan Hyundai, prendendosi una vittoria che ora potrebbe anche determinare l’andamento del gruppo; i sudafricani affrontano adesso le due sfide più difficili, ma possono farlo con il vento in poppa e tanto entusiasmo.

Il Borussia Dortmund dal canto suo arriva dal pareggio contro la Fluminense: Niko Kovac ha mandato in campo i suoi titolari ma le cose sono andate non troppo bene, adesso il Mondiale per Club 2025 quasi impone che le scelte di campo siano diverse nel tentativo di far giocare tutti.

Almeno questa è la nostra ipotesi di partenza e quella che proveremo a buttare sul tavolo in queste poche ore che ci separano dalla partita di Cincinnati, apriamo dunque il nostro discorso relativo alle probabili formazioni Mamelodi Borussia Dortmund con le scelte da parte dei due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO MAMELODI BORUSSIA DORTMUND

Vediamo nelle probabili formazioni Mamelodi Borussia Dortmund come i tedeschi siano i chiari favoriti nella partita di questo pomeriggio, con un valore equivalente a 1,30 volte la giocata sul segno 2 laddove il segno 1 che regola il successo sudafricano vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 8,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Con l’opzione del pareggio, identificata dal segno X, il vostro guadagno sarebbe pari a 5,50 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI MAMELODI BORUSSIA DORTMUND

CARDOSO CONFERMA TUTTI

Avendo vinto all’esordio, Miguel Cardoso potrebbe realmente confermare tutti gli undici calciatori che hanno iniziato il Mondiale per Club 2025: puntiamo su questo per le probabili formazioni Mamelodi Borussia Dortmund, e allora vedremo i sudafricani schierati con il 4-3-3 e Ronwen Williams che va in porta con la protezione dei due centrali Kekana e Cupido, mentre a percorrere le fasce laterali come terzini sarebbero Mudau a destra e Lunga a sinistra. Mokoena, unico ammonito nel primo match, resta invece il calciatore che farà da perno davanti alla difesa con compiti più che altro di copertura.

A fargli compagnia nel settore nevralgico del campo ecco le due mezzali, da una parte il capitano Zwane e dall’altra Allende; poi spazio a Rayners, eroe della vittoria sullo Ulsan Hyundai con un gol già diventato storico per il Mamelodi Sundowns, e sull’altro versante del campo Ribeiro che è il numero 10 della squadra sudafricana. Come prima punta le opzioni sono tre: Shalulile non ha ancora giocato nel Mondiale per Club 2025, Mothiba ha fatto staffetta con Arthur Sales ed è quest’ultimo che dovrebbe giocare titolare anche quest’oggi.

I CAMBI DI KOVAC

Abbiamo ipotizzato un turnover quasi totale per Niko Kovac nelle probabili formazioni Mamelodi Borussia Dortmund. Turnover che potrebbe coinvolgere anche il portiere con Alexander Meyer al posto di Kobel, in difesa invece Filippo Mané si candida ad affiancare Anton e con loro due potrebbe giocare anche Benkara, invece per quanto riguarda le due corsie laterali abbiamo Svensson che potrebbe essere confermato a sinistra e Yan Couto che si prenderebbe la corsia destra del campo, dunque dando fiato al norvegese Ryserson che potrebbe tornare per la terza partita.

A centrocampo, nel settore centrale, si può passare da Gross e Sabitzer a Jobe Bellingham e Chukwuemeka; scalpita il fratello d’arte per la prima da titolare, attenzione anche alla candidatura di Azhil che sarebbe il regista della squadra tedesca. Davanti i due trequartisti potrebbero essere Giovanni Reyna e Gittens, con anche Duranville in ballottaggio; Beier sembra essere pronto a prendere il posto di Guirassy come centravanti, ma attenzione perché tutto sommato Kovac i tanti cambi li potrebbe operare anche nell’ultima partita del girone.

PROBABILI FORMAZIONI MAMELODI BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

MAMELODI (4-3-3): R. Williams; Mudau, Kekana, Cupido, Lunga; Zwane, Mokoena, Allende; Rayners, Arthur Sales, Ribeiro. Allenatore: Miguel Cardoso

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; F. Mané, Anton, Benkara; Yan Couto, Jo. Bellingham, Chukwuemeka, Svensson; Reyna, Gittens; Beier. Allenatore: Niko Kovac