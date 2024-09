PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY INTER: QUALI TITOLARI NELLA SFIDA STELLARE?

Non poteva esserci un ritorno più affascinante per i nerazzurri in Champions League, le probabili formazioni Manchester City Inter infatti ci accompagnano verso la partita che sarà il remake della finale 2023 anche se naturalmente la posta in palio sarà decisamente inferiore oggi, mercoledì 18 settembre 2024. In ogni caso sarà un duello di enorme fascino contro il Manchester City di Pep Guardiola, anche se la trasferta sarà difficilissima perché i Citizens sono sempre fortissimi e lo stanno dimostrando anche nella nuova stagione – unica formazione ancora a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di Premier League.

Di conseguenza servirà in azione la migliore versione dell’Inter di Simone Inzaghi: per rimanere alla nuova stagione, servono i nerazzurri che hanno travolto per 4-0 l’Atalanta, non quelli che hanno pareggiato a Monza. Le ultime stagioni e il precedente di Istanbul ci dicono che l’Inter può fare soffrire il Manchester City, però sicuramente l’inizio è subito con la partita che sarà senza dubbio la più difficile per i campioni d’Italia in carica nella nuova “fase campionato”. I campioni in campo saranno molti, motivo in più per scoprire tutto sulle probabili formazioni Manchester City Inter…

PARLIAMO ANCHE DEL PRONOSTICO E DELLE QUOTE

Nella nostra panoramica sulle probabili formazioni ora ci concediamo un accenno al pronostico su Manchester City Inter secondo l’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,53, mentre poi si raggiunge quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora l’Inter facesse il colpaccio.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY INTER

ECCO I TITOLARI PER GUARDIOLA

Nelle probabili formazioni Manchester City Inter troviamo naturalmente tanti nomi illustri fra gli undici titolari dell’allenatore di casa Pep Guardiola, schierati secondo il modulo 3-4-2-1. Ecco allora Ederson in porta, con la difesa a tre composta da Akanji, Dias e Gvardiol a proteggerlo; a centrocampo ecco Doku a destra, nel cuore della mediana la coppia con Rodri e Gündogan, infine Savinho che sarà l’esterno sinistro; il meglio arriva nel reparto offensivo del City, dove i titolari dovrebbero essere Foden e de Bruyne sulla trequarti, a sostegno naturalmente del centravanti Haaland.

SCOPRIAMO COSA FARÀ INZAGHI

Simone Inzaghi logicamente va sul sicuro per le probabili formazioni Manchester City Inter e allora non ci attendiamo sorprese dal 3-5-2 nerazzurro in terra inglese, naturalmente con gli undici titolari della formazione base. Spazio allora all’assetto più classico, con Sommer in porta protetto dai tre difensori Pavard, Acerbi e Bastoni; sulla destra il favorito è Darmian anche se potrebbe esserci il ballottaggio con Dumfries, poi si procede con i “titolarissimi” Barella, Çalhanoglu in cabina di regia, Mkhitaryan e Dimarco naturalmente a sinistra; infine, nella coppia d’attacco dal primo minuto vedremo in azione Thuram e il capitano Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY INTER: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Akanji, Dias, Gvardiol; Doku, Rodri, Gündogan, Savinho; Foden, de Bruyne; Haaland. All. Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.