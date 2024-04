Formazioni Manchester City Real Madrid/ Quote: parata di stelle (Champions League, 17 aprile 2024)

Forse non servirebbe nemmeno specificarlo, le probabili formazioni di Manchester City Real Madrid sono un elenco di grandi campioni pronti a regalarci tante altre emozioni stasera nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo il meraviglioso pareggio per 3-3 di settimana scorsa al Santiago Bernabeu, che lascia apertissimo il discorso qualificazione per la semifinale in questa sfida stellare che lascia un solo rimpianto agli appassionati di calcio, cioè evidentemente il fatto che stasera una delle due formazioni dovrà salutare la compagnia.

Ormai grande classico delle ultime edizioni della Champions League, avendo ancora negli occhi il trionfo del City nel ritorno a Manchester nella semifinale della scorsa stagione è normale pensare a Pep Guardiola come il favorito per avanzare, ma il Real Madrid ha sette vite e anche il City in passato lo aveva imparato sulla propria pelle. Carlo Ancelotti farà sicuramente tesoro della lezione ricevuta a maggio 2023 e allora ecco che le mosse dei due grandi allenatori nelle probabili formazioni di Manchester City Real Madrid diventano un appuntamento davvero prezioso nelle ore di avvicinamento a questa partita.

MANCHESTER CITY REAL MADRID, CHI SARÀ FAVORITO NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO?

Verso una partita così affascinante, l’analisi delle probabili formazioni di Manchester City Real Madrid si devono accompagnare a uno sguardo alle quote Snai per il pronostico. Favorito stasera è il Manchester City, forse anche più nettamente del previsto, con segno 1 quotato a 1,65, mentre per il Real Madrid la vita potrebbe essere complicata, se si pensa che già il segno X è quotato a 4,25, mentre con il segno 2 si arriverebbe a 4,75 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY REAL MADRID

FOCUS SULLE SCELTE DI GUARDIOLA

Pep Guardiola dovrebbe scegliere ancora Ortega come portiere nelle probabili formazioni di Manchester City Real Madrid, mentre un tema tattico potrebbe essere il dubbio tra il modulo 4-1-4-1, con Rodri perno della manovra, e il 4-2-3-1 nel quale invece ci sarebbe anche Kovacic per comporre una coppia in mediana. Il croato dovrebbe giocare comunque, da capire se in linea con Rodri oppure più avanzato, mentre gli altri componenti del reparto avanzato del Manchester City dovrebbero essere Bernardo Silva, Foden e Grealish sulla trequarti, a sostegno naturalmente di Haaland, a secco però all’andata.

ECCO GLI UOMINI DI ANCELOTTI

Anche Carlo Ancelotti sceglierà il portiere che non sarebbe stato titolare sulla carta, ma la presenza di Lunin è dovuta evidentemente alla sfortuna di Courtois, assente di spicco nelle probabili formazioni di Manchester City Real Madrid. Qui il modulo è il 4-3-1-2 e ruolo fondamentale è quello di Bellingham, trequartista libero di svariare, ma anche lui curiosamente a secco in un match d’andata con ben sei gol. Kroos resta poi il fondamentale e storico perno del centrocampo del Real Madrid, senza sorprese in attacco dove troveranno posto dal primo minuto ovviamente Vinícius Júnior e Rodrygo.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY REAL MADRID: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Akanji, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo. All. Ancelotti.











