PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATHLETIC BILBAO: AMORIM NON FA SCONTI!

Siamo alle probabili formazioni Manchester United Athletic Bilbao, con le quali ci avviciniamo all’appuntamento di Old Trafford per la semifinale di ritorno in Europa League 2024-2025: sembra tutto scritto, giovedì 8 maggio infatti si ripartirà dalla roboante vittoria che i Red Devils hanno ottenuto al San Mamès, 3-0 nello stadio della finale e dunque un ultimo atto che appare davvero ad un passo per una squadra che in campionato annaspa, ma che in Europa League è ancora incredibilmente imbattuta e, possiamo dirlo, arriverebbe a giocarsi il trofeo da favorita con l’ampia possibilità di tornare a disputare la Champions League anche in una stagione in chiaroscuro.

Per l’Athletic Bilbao la grande speranza di giocare una finale a 13 anni dall’ultima sembra davvero spezzato: in più Ernesto Valverde avrebbe potuto condurre la sua squadra davanti al pubblico di casa ma, dopo aver eliminato Roma e Rangers con grande piglio, i baschi si sono sciolti nell’appuntamento più importante della stagione e adesso dovrebbero vincere in trasferta con tre gol di scarto, impresa decisamente complicata anche se ovviamente non impossibile, almeno sulla carta. Vedremo, come adesso dobbiamo fare la nostra valutazione sulle possibili scelte degli allenatori: analizziamo le probabili formazioni Manchester United Athletic Bilbao.

QUOTE E PRONOSTICO MANCHESTER UNITED ATHLETIC BILBAO

I bookmaker non credono particolarmente nella grande rimonta basca, anzi le quote fornite dalla Snai su Manchester United Athletic Bilbao ci dicono dei Red Devils favoriti anche e soprattutto a Old Trafford, grazie al valore corrispondente a 2,05 volte la giocata sul segno 1, per la loro vittoria. Il segno 2 che regola il successo della squadra spagnola porta in dote una vincita equivalente a 3,45 volte la puntata, identica la quota che accompagna l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete utilizzare il segno X, anche in questo caso dunque si andrebbe a guadagnare 3,45 volte l’importo investito sulla semifinale di ritorno.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATHLETIC BILBAO

AMORIM CON I MIGLIORI

Ruben Amorim era stato chiaro dopo aver superato i quarti: l’unico obiettivo è l’Europa League, a costo di far giocare i giovani in campionato. Quindi nelle probabili formazioni Manchester United Athletic Bilbao vanno in campo i migliori, al netto degli infortuni: sulla via del recupero De Ligt, ancora ai box Zirzkee. I Red Devils si dispongono con il 3-4-2-1: difesa guidata da Maguire che si sta riscattando in questa Europa League, Lindelof e Yoro la completano mentre in porta va Onana, anche se il suo rendimento è ben lontano da quello straripante che aveva mostrato nella sua unica stagione con la maglia dell’Inter.

Ugarte e Casemiro saranno i due elementi che andranno a coprire la zona mediana del campo; ad agire sulle corsie laterali dovrebbero essere ancora una volta Mazraoui e Dorgu, poi ecco Garnacho e Bruno Fernandes ad accompagnare il centravanti Hojlund. Dalla panchina ci sono elementi come Shaw, Mainoo, Eriksen e Mount che ovviamente sperano in una maglia dal primo minuto: Amorim potrebbe anche concederla pensando già alla finale e volendo evitare brutte sorprese legate agli infortuni, certamente il 3-0 al San Mamès apre alla possibilità di operare un turnover comunque di qualità e allora sarà interessante scoprire cosa deciderà in merito l’allenatore portoghese.

VALVERDE INVENTA QUALCOSA?

Valverde deve segnare tre gol senza subirne, e questo solo per andare ai supplementari: nelle probabili formazioni Manchester United Athletic Bilbao i baschi non avranno a disposizione lo squalificato Vivian, a prenderne il posto al centro della difesa sarà Aitor Paredes che giocherà in coppia con Yeray Alvarez, mentre i due terzini saranno Gorosabel (che può rimpiazzare De Marcos) e Berchiche con Agirrezabala che ancora una volta sarà schierato in porta, perché in Europa League ad un certo punto è stato lui a prendersi la maglia da titolare a scapito di un fortissimo concorrente come Unai Simon, portiere della Spagna campione d’Europa.

Per quanto riguarda il centrocampo, spazio ai soliti noti Jauregizar e De Galarreta; sulla trequarti ancora una volta mancherà Sancet, che negli ultimi mesi ha avuto problemi con gli infortuni e ha già saltato la partita di andata al San Mamès. Perdita importante per Valverde, che a questo punto dovrà decidere se confermare Berenguer oppure dare campo a Unai Gomez, che aveva sostituito Sancet nella doppia sfida degli ottavi contro la Roma. Più probabile la seconda opzione; ovviamente non ci sono dubbi sulla presenza di Iñaki Williams e Nico Williams, i due motori di questa squadra, punto di domanda sul centravanti che uscirà dal ballottaggio tra Guruzeta e Sannadi, per mischiare le carte l’allenatore dell’Athletic Bilbao potrebbe stavolta puntare sul primo.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATHLETIC BILBAO: IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Bruno Fernandes; Hojlund. Allenatore: Ruben Amorim

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Y. Alvarez, A. Paredes, Berchiche; Jauregizar, De Galarreta; Iñaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde